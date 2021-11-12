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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4293429442954296

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:43

  ЛАД написав:Так же, как и то, что вакцинация один из наиболее действенных методов борьбы с эпидемией.


Интересно, а Вы от всех видов гриппа вакцинированы? А что будет если новым штаммом заболеете и вакцина не поможет? :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:59

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:это потенциально опасное для жизни заболевание.

Ерунда!! Гипотетическая придуманная побочка от вакцины в разы опаснее. Все математики со строительным дипломом это знают.

Я 3 дня от побочки корчился


А как именно корчились, если не секрет? Знаете же это шутку "только рожая, женщина способна понять муки, которые испытывает мужчина при температуре 37,2" :lol: Мнительные мы очень по поводу любых болей - это правда

PS: у меня пару часов после первой прививки почесывалось в месте укола, а на следующий день наругал акционер за проваленный бюджет 1-го квартала :mrgreen: После второй прививки никакой побочки не помню
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:12

  Hotab написав:
Слушай, Ромка, может харош вот этим дебилизмом заниматься?? По какому ещё "вашему"??
РФ подала 31 тысячу, зарыла +100 тысяч. И так по каждой стране есть эта вилка (где больше, где меньше), Беларусь вообще закрыла данные. . По Индии давно демографы прикинули вилку - это в 10 раз.Ссылки были ранее в топике.
По какому ещё "моему"??
  Ромасик написав:вашу теорию,

Здесь нет никакой моей теории.
Установленный демографами факт: ряд стран считают ковидные смерти более-менее точно, ряд - не очень, третьи - совсем не в состоянии посчитать и имеют кратную разницу между ковидной и избыточной.

не факт, а предположение пальцем в небо, которое на втором кругу упоминания воспринимается как факт. Из ссылок я видел только что дрова закончились. И, к слову, само прошло.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:14

  IgA написав:
  Ромасик написав:по сути чего? вашего обширного расставляния диагнозов?


То есть когда Вы писали про "обычные сопли"
  Ромасик написав:и, пожалуйста, не сравнивайте соплевирус с чумой. Посчитайте хоть % летальности.

то это не про то что человечество не вымрет от ковида, а зато вакцина модифицирует геном лично Вам
  Ромасик написав:конечно хромает, мне же геном пока не пофиксили мРНК.


Боюсь что диагноз Вам поставлен довольно точно :D

бойтесь - это ваша стихия перешуганных. ДИагнозы еще можете расставлять. Один впереди другого. Человечество от ковида не вымрет. Вымирают те, кто продолжению рода человеческого не имеют отношения.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:предположение пальцем в небо

Что "предположение пальцем в небо"?? Что в октябре в РФ вместо 145-150 тысяч умерло 249.95 тысяч??
И на текущий момент не имеет значения, это из-за лежачей медсистемы , или непосредственно Ковид.
В Индии тоже ФАКТ,что смертей в десятки раз больше,чем оф.ковид.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Стандартная тактика манипулятора - на неудобный вопрос не отвечать, а начать беспричинно обвинять оппонента во лжи, не так ли?

Сильно сказано! Лично я не рискнул бы так написать про нашего веточного юриста, по судам затаскает администрацию сайта.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:23

  Ромасик написав:Человечество от ковида не вымрет.


от вакцинации тем более никто не вымрет. но Вы почему-то боитесь. перешуганный тут как раз Вы
ну посмотрим сколько у Вас хватит еще терпения на неудобства, будивельник вон сразу сдался )
IgA
 
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