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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 19:59
vitaliian написав: Hotab написав: vitaliian написав:
это потенциально опасное для жизни заболевание.
Ерунда!! Гипотетическая придуманная побочка от вакцины в разы опаснее. Все математики со строительным дипломом это знают.
Я 3 дня от побочки корчился
А как именно корчились, если не секрет? Знаете же это шутку "только рожая, женщина способна понять муки, которые испытывает мужчина при температуре 37,2"
Мнительные мы очень по поводу любых болей - это правда
PS: у меня пару часов после первой прививки почесывалось в месте укола, а на следующий день наругал акционер за проваленный бюджет 1-го квартала
После второй прививки никакой побочки не помню
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:12
Hotab написав:
Слушай, Ромка, может харош вот этим дебилизмом заниматься?? По какому ещё "вашему"??
РФ подала 31 тысячу, зарыла +100 тысяч. И так по каждой стране есть эта вилка (где больше, где меньше), Беларусь вообще закрыла данные. . По Индии давно демографы прикинули вилку - это в 10 раз.Ссылки были ранее в топике.
По какому ещё "моему"??
Ромасик написав:
вашу теорию,
Здесь нет никакой моей теории. Установленный демографами факт
: ряд стран считают ковидные смерти более-менее точно, ряд - не очень, третьи - совсем не в состоянии посчитать и имеют кратную разницу между ковидной и избыточной.
не факт, а предположение пальцем в небо, которое на втором кругу упоминания воспринимается как факт. Из ссылок я видел только что дрова закончились. И, к слову, само прошло.
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Ромасик
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:20
Ромасик написав:
предположение пальцем в небо
Что "предположение пальцем в небо"?? Что в октябре в РФ вместо 145-150 тысяч умерло 249.95 тысяч??
И на текущий момент не имеет значения, это из-за лежачей медсистемы , или непосредственно Ковид.
В Индии тоже ФАКТ,что смертей в десятки раз больше,чем оф.ковид.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:22
Цитрин написав:
Стандартная тактика манипулятора - на неудобный вопрос не отвечать, а начать беспричинно обвинять оппонента во лжи, не так ли?
Сильно сказано! Лично я не рискнул бы так написать про нашего веточного юриста, по судам затаскает администрацию сайта.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:23
Ромасик написав:
Человечество от ковида не вымрет.
от вакцинации тем более никто не вымрет. но Вы почему-то боитесь. перешуганный тут как раз Вы
ну посмотрим сколько у Вас хватит еще терпения на неудобства, будивельник вон сразу сдался )
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:42
Цитрин написав: ЛАД написав: Цитрин написав:
В чём смысл дискриминации по сертификатам, если владельцы сертификатов еще более латентные разносчики инфекции, чем не вакцинированные?
Ответьте и Вы на простой вопрос. Почему у Вас практически в каждом посте более или менее скрытая ложь?
В моём посте нет лжи. По подчеркнутому тезису уже не раз приводил официальные источники в этой теме.
....
Обычная и привычная отговорка с использованием хорошо известного метода выдать сомнительное утверждение за общеизвестную истину.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:43
Цитрин написав:
возникает резонный вопрос - зачем такая упрямая обязаловка? Зачем попытки обойти ограничения законов на врачебную тайну и конфиденциальную информацию? Зачем попытки обойти международные конвенции о правах человека?
Вы причиняете неудобства государству перегрузкой медсистемы, государство причиняет неудобства Вам, все просто и очевидно
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:50
IgA написав:
Вы причиняете неудобства государству перегрузкой медсистемы, государство причиняет неудобства Вам, все просто и очевидно
Поясните, каким образом проверка сертификатов может облегчить нагрузку на медицинскую систему?
Востаннє редагувалось Цитрин
в Суб 13 лис, 2021 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Цитрин
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:58
Цитрин написав:
Поясните, каким образом проверка сертификатов может облегчить нагрузку на медицинскую систему?
заставит пересмотреть взгляды на опасность вакцинации. Вон флер решила что для ее мужа вакцина не так уж и опасна
В Англии где антиваксов очень мало, никто на их не охотиться с ковид-сертификатами. А там где их много приходится причинять неудобства невакцинированным.
И не нужно запевать старую песню про вакцинированные тоже болеют, кислород в больницах кончается в невакцинированной Украине а не в вакцинированной Европе.
Предвидя следущий аргумент про сравнение медсистем - в Англии прошлой зимой до вакцинации все было так же плохо как сейчас в Украине.
Есть какая-то новая аргументация по данному вопросу?
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