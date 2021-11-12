Цитрин написав:Вы не ссылайтесь на конспирологические теории, а ответьте лучше на простой вопрос, который уже не раз задавался, но был оставлен без ответа. В чём смысл дискриминации по сертификатам, если владельцы сертификатов еще более латентные разносчики инфекции, чем не вакцинированные?
Сложно быть латентным разносчиком инфекции лежа в ковидном госпитале с концентратором и купленным сертификатом... как и латентным геем, работая проститутом в доме для голубых, или латентным пропагандоном, вешая антиваксерскую лапшу на форуме 24 на 7.
МОжет вы имели в виду латеКСНый, а не латентный? Тогда смысла больше появляется... но только если сертификаты куплены, как уже сказал. а вы, небось, про других написать пытались.
Востаннє редагувалось Slx в Суб 13 лис, 2021 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:Как проверка сертификата поможет снизить нагрузку на больницы, если показавший сертификат также может заразить кого-то, как и тот у кого он отсутствует?
Вакцинированые болеют реже и легче. Сертификаты должны помочь принять решение вакцинироваться. В странах где большинство вакцинированних ковид под контролем, локдаун нигде не вводят, медицина справляется с болезнью тех у кого вакцина не сработала и тех кто не вакцинировался. Вы решили взять на вооружение тактику Ромасика по непониманию очевидных вещей?
IgA написав:Вакцинированые болеют реже и легче. Сертификаты должны помочь принять решение вакцинироваться.
То, что один человек будет болеть легче, означает что он пойдет во время болезни на вечеринку или в ресторан и заразит там еще 10-20 новых пациентов за одно посещение, вместо того чтобы валяться в постели с температурой... А потом еще куда-то сходит и заразит еще кого-то.
Дополнительные +20-30 пациентов в день вместо одного тяжелого - это снижение нагрузки на медсистему?
А вакцинация и получение этих сертификатов в поликлинике, когда стоит толпа ковидников в очереди и дышит на получающих сертификаты - это тоже для снижения нагрузки на медсистему?
Все это выглядит так, будто специально создают условия для резкого роста заражений и перегрузки больниц.
Еще более абсурдно выглядит то, что переболевшим дают сертификат на 90 дней, а привившимся на 365 дней. Хотя логичней было бы наоборот, т.к. у переболевших иммунитет многоуровневый и потому должен быть более стойкий.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 13 лис, 2021 21:48, всього редагувалось 2 разів.
Новый штамм коронавируса, названный B.1.X или B.1.640 найден во Франции. Первыми заразились им 24 школьника во французском регионе Бретань. ....... Профессор из университета Бар-Илан Сирил Коэн, который работает в контакте с французскими коллегами, пояснил, что вариант B.1.640 имеет несколько беспрецедентных мутаций. В частности, в неи изменен «шип», которым коронавирус цепляется за человеческую клетку. Это другой белок, но ученые пока не выяснили, делает ли это коронавирус более или менее заразным.
Многие ученые считают, что этот вариант коронавируса произошел из Африки, что является дополнительным поводом для тревоги. Его появление показывает, что при таком сценарии, когда развитые страны вакцинируют большую часть своего населения, а в слаборазвитых странах уровень вакцинирования будет низок, коронавирус будет активно размножаться, и новые штаммы будут появляться один за другим. ..... «Может быть, мы через несколько недель забудем про штамм B.1.640, - предположил профессор Сирил Коэн. - Но само его появление – грозное предупреждение о том, что может случиться, если к вакцине не будет доступа для всех». ....... Между тем, французская фармацевтическая компания Valneva разрабатывает новую вакцину от коронавируса, и она принципиально отличается от уже существующих препаратов. Вместо того чтобы вызывать иммунный ответ, направленный только на спайк-белок коронавируса, вакцина Valneva, также известная как VLA2001, стимулирует иммунный ответ на весь вирус, и это может дать ей преимущество перед конкурентами. Она может защитить от всех штаммов.
Цитрин написав:lapay, не нужно приводить в пример ПДД, смысл ПДД в общих для всех правилах взаимодействия, в этом есть понятная польза.
В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов. Но как минимум нужно обладать абстрактным мышлением и аналитическим аппаратом, чтобы представить себе, как передается болезнь, не зная специальных терминов.
Разве вы не относите себя к последним?
Збираєтеся кожен рік по 4 рази колотися вакциною ( 2х2) і ще, може , плюс буст?