Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4294429542964297 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125 Мені вже зробили щеплення 56% 70 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 125 Додано: Суб 13 лис, 2021 21:09 Цитрин написав: Вы не ссылайтесь на конспирологические теории, а ответьте лучше на простой вопрос, который уже не раз задавался, но был оставлен без ответа. В чём смысл дискриминации по сертификатам, если владельцы сертификатов еще более латентные разносчики инфекции, чем не вакцинированные? Вы не ссылайтесь на конспирологические теории, а ответьте лучше на простой вопрос, который уже не раз задавался, но был оставлен без ответа. В чём смысл дискриминации по сертификатам, если владельцы сертификатов еще более латентные разносчики инфекции, чем не вакцинированные?

Сложно быть латентным разносчиком инфекции лежа в ковидном госпитале с концентратором и купленным сертификатом... как и латентным геем, работая проститутом в доме для голубых, или латентным пропагандоном, вешая антиваксерскую лапшу на форуме 24 на 7.



МОжет вы имели в виду латеКСНый, а не латентный? Тогда смысла больше появляется... но только если сертификаты куплены, как уже сказал. а вы, небось, про других написать пытались. Сложно быть латентным разносчиком инфекции лежа в ковидном госпитале с концентратором и купленным сертификатом... как и латентным геем, работая проститутом в доме для голубых, или латентным пропагандоном, вешая антиваксерскую лапшу на форуме 24 на 7.МОжет вы имели в виду латеКСНый, а не латентный? Тогда смысла больше появляется... но только если сертификаты куплены, как уже сказал. а вы, небось, про других написать пытались. Востаннє редагувалось Slx в Суб 13 лис, 2021 21:14, всього редагувалось 1 раз. Slx Повідомлень: 941 З нами з: 23.07.18 Подякував: 300 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 21:11 IgA написав: И не нужно запевать старую песню про вакцинированные тоже болеют, кислород в больницах кончается в невакцинированной Украине а не в вакцинированной Европе. И не нужно запевать старую песню про вакцинированные тоже болеют, кислород в больницах кончается в невакцинированной Украине а не в вакцинированной Европе.



При чём тут кислород в больницах к тому, что вакцинированные тоже болеют, но прикрываясь сертификатом разносят инфекцию?



Как проверка сертификата поможет снизить нагрузку на больницы, если показавший сертификат также может заразить кого-то, как и тот у кого он отсутствует?



Зачем эта дискриминация? С какой целью? При чём тут кислород в больницах к тому, что вакцинированные тоже болеют, но прикрываясь сертификатом разносят инфекцию?Как проверка сертификата поможет снизить нагрузку на больницы, если показавший сертификат также может заразить кого-то, как и тот у кого он отсутствует?Зачем эта дискриминация? С какой целью? Цитрин

Повідомлень: 549 З нами з: 26.06.21 Подякував: 94 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 21:20 Цитрин написав: Как проверка сертификата поможет снизить нагрузку на больницы, если показавший сертификат также может заразить кого-то, как и тот у кого он отсутствует? Как проверка сертификата поможет снизить нагрузку на больницы, если показавший сертификат также может заразить кого-то, как и тот у кого он отсутствует?



Вакцинированые болеют реже и легче. Сертификаты должны помочь принять решение вакцинироваться. В странах где большинство вакцинированних ковид под контролем, локдаун нигде не вводят, медицина справляется с болезнью тех у кого вакцина не сработала и тех кто не вакцинировался.

Вы решили взять на вооружение тактику Ромасика по непониманию очевидных вещей? Вакцинированые болеют реже и легче. Сертификаты должны помочь принять решение вакцинироваться. В странах где большинство вакцинированних ковид под контролем, локдаун нигде не вводят, медицина справляется с болезнью тех у кого вакцина не сработала и тех кто не вакцинировался.Вы решили взять на вооружение тактику Ромасика по непониманию очевидных вещей? IgA Повідомлень: 959 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 21:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире Одни люди верят, что вакцина спасёт, другие верят, что нет. И то и другое недоказуемо оппонентам по причине их менталитета. Не тратьте зря время и здоровье! warlamp

Повідомлень: 1716 З нами з: 13.03.15 Подякував: 378 раз. Подякували: 372 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 21:35 IgA написав: Вакцинированые болеют реже и легче. Сертификаты должны помочь принять решение вакцинироваться. Вакцинированые болеют реже и легче. Сертификаты должны помочь принять решение вакцинироваться.



То, что один человек будет болеть легче, означает что он пойдет во время болезни на вечеринку или в ресторан и заразит там еще 10-20 новых пациентов за одно посещение, вместо того чтобы валяться в постели с температурой... А потом еще куда-то сходит и заразит еще кого-то.



Дополнительные +20-30 пациентов в день вместо одного тяжелого - это снижение нагрузки на медсистему?



А вакцинация и получение этих сертификатов в поликлинике, когда стоит толпа ковидников в очереди и дышит на получающих сертификаты - это тоже для снижения нагрузки на медсистему?



Все это выглядит так, будто специально создают условия для резкого роста заражений и перегрузки больниц.



Еще более абсурдно выглядит то, что переболевшим дают сертификат на 90 дней, а привившимся на 365 дней. Хотя логичней было бы наоборот, т.к. у переболевших иммунитет многоуровневый и потому должен быть более стойкий. То, что один человек будет болеть легче, означает что он пойдет во время болезни на вечеринку или в ресторан и заразит там еще 10-20 новых пациентов за одно посещение, вместо того чтобы валяться в постели с температурой... А потом еще куда-то сходит и заразит еще кого-то.Дополнительные +20-30 пациентов в день вместо одного тяжелого - это снижение нагрузки на медсистему?А вакцинация и получение этих сертификатов в поликлинике, когда стоит толпа ковидников в очереди и дышит на получающих сертификаты - это тоже для снижения нагрузки на медсистему?Все это выглядит так, будто специально создают условия для резкого роста заражений и перегрузки больниц.Еще более абсурдно выглядит то, что переболевшим дают сертификат на 90 дней, а привившимся на 365 дней. Хотя логичней было бы наоборот, т.к. у переболевших иммунитет многоуровневый и потому должен быть более стойкий. Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 13 лис, 2021 21:48, всього редагувалось 2 разів. Цитрин

Повідомлень: 549 З нами з: 26.06.21 Подякував: 94 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 21:41 ЛАД написав: Новый штамм коронавируса, названный B.1.X или B.1.640 найден во Франции. Первыми заразились им 24 школьника во французском регионе Бретань.

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Профессор из университета Бар-Илан Сирил Коэн, который работает в контакте с французскими коллегами, пояснил, что вариант B.1.640 имеет несколько беспрецедентных мутаций. В частности, в неи изменен «шип», которым коронавирус цепляется за человеческую клетку. Это другой белок, но ученые пока не выяснили, делает ли это коронавирус более или менее заразным.



Многие ученые считают, что этот вариант коронавируса произошел из Африки, что является дополнительным поводом для тревоги. Его появление показывает, что при таком сценарии, когда развитые страны вакцинируют большую часть своего населения, а в слаборазвитых странах уровень вакцинирования будет низок, коронавирус будет активно размножаться, и новые штаммы будут появляться один за другим.

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«Может быть, мы через несколько недель забудем про штамм B.1.640, - предположил профессор Сирил Коэн. - Но само его появление – грозное предупреждение о том, что может случиться, если к вакцине не будет доступа для всех».

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Между тем, французская фармацевтическая компания Valneva разрабатывает новую вакцину от коронавируса, и она принципиально отличается от уже существующих препаратов. Вместо того чтобы вызывать иммунный ответ, направленный только на спайк-белок коронавируса, вакцина Valneva, также известная как VLA2001, стимулирует иммунный ответ на весь вирус, и это может дать ей преимущество перед конкурентами. Она может защитить от всех штаммов.

https://detaly.co.il/vo-frantsii-vyyavlen-novyj-shtamm-covid-povod-dlya-paniki/

Наши антиваксы, притворяющиеся "разумными и осторожными", хотят, чтобы мы были в числе подчёркнутых стран?

Или, как хотят некоторые, будем ждать проверенную за 5 (10?) лет "совершенную" вакцину? Правда, никто не гарантирует, что такая получится. Наши антиваксы, притворяющиеся "разумными и осторожными", хотят, чтобы мы были в числе подчёркнутых стран?Или, как хотят некоторые, будем ждать проверенную за 5 (10?) лет "совершенную" вакцину? Правда, никто не гарантирует, что такая получится.

Від звичайного грипу нема універсальної вакцини, а тут від ковід раз і готово. Від звичайного грипу нема універсальної вакцини, а тут від ковід раз і готово. flyman

Повідомлень: 26595 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1297 раз. Подякували: 2139 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 21:44 zРадио написав: Цитрин написав: lapay, не нужно приводить в пример ПДД, смысл ПДД в общих для всех правилах взаимодействия, в этом есть понятная польза. , не нужно приводить в пример ПДД, смысл ПДД в общих для всех правилах взаимодействия, в этом есть понятная польза.



В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов. Но как минимум нужно обладать абстрактным мышлением и аналитическим аппаратом, чтобы представить себе, как передается болезнь, не зная специальных терминов.



Разве вы не относите себя к последним? В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов. Но как минимум нужно обладать абстрактным мышлением и аналитическим аппаратом, чтобы представить себе, как передается болезнь, не зная специальных терминов.Разве вы не относите себя к последним?

Збираєтеся кожен рік по 4 рази колотися вакциною ( 2х2) і ще, може , плюс буст? Збираєтеся кожен рік по 4 рази колотися вакциною ( 2х2) і ще, може , плюс буст? flyman

Повідомлень: 26595 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1297 раз. Подякували: 2139 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4294429542964297 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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