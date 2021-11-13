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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4296429742984299

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:31

Т.к. на днях в Украину приехало 3млн доз Модерны, и как раз форсируется тема "прививки" даже детей - то эту информацию наши "СМИ" "не заметят":

Во Франции управление здравоохранения не рекомендует людям младше 30 лет делать прививки вакциной от коронавируса Spikevax компании Moderna. Отметим, что около трех миллионов доз этой вакцины недавно прибыло в Украину.

Вместо вакцины от компании Moderna управление здравоохранение рекомендует людям младше 30 лет использовать Pfizer-BioNTech. Такая рекомендация связана с тем, что согласно недавно обнародованным данным, риск воспаления сердца после прививки Pfizer среди людей, не достигших возраста 30 лет, примерно в пять раз меньше, чем после прививки Moderna. Указано, что случаи миокардита чаще всего проявляются в течение 7 дней после вакцинации, обычно после введения второй дозы.

При этом HAS заявляет, что не видит проблем с введением Moderna Spikevax французским мужчинам и женщинам в возрасте 30 лет и старше, и отмечает, что эффективность препарата была немного выше, чем у Pfizer-BioNTech.

https://www.zerohedge.com/covid-19/french-health-authority-warns-men-under-30-avoid-moderna-jab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:39

  IgA написав:Вы я смотрю уже приняли вечерний бустер


  IgA написав:Не приписывайте мне свои выводы и завязывайте уже с приемом бустера :D


И эти люди жалуются на отсутствие конструктивного диалога.. :roll:
IgA, у меня почему-то появилась уверенность, что в Англии воспитанные леди обходят вас стороной, и не только там. Но не переживайте, есть неотесаные грубияны похуже вас.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:44

  fler написав:И эти люди жалуются на отсутствие конструктивного диалога..


  fler написав:А шо решила ваша жена за ваш бустер?


не очень похоже на начало конструктивного диалога, учитывая что я уже несколько раз писал что в Англии бустер только тем кто старше 50 и мне он не полагается.
Так что какой вопрос - такой и ответ, не обессудьте
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:55

  Hotab написав:И вот осознавая все эти моменты,вы заявляете: "колоться не надо, все позади...",


Где мной было такое сказано? Снова фантазии? Цитату в студию :evil:

  Hotab написав: "у нас не будет как в РФ".


Это да, мои слова, и сейчас так считаю.

  Hotab написав:На чем были основаны эти утверждения?? На "авось"?


Не надо по себе судить и тем более выставлять себя не в лучшем свете перед аудиторией, показывая полное невежество в общении с женщиной.

  Hotab написав: Кто вы после этого? Вредитель?


Кто? Какое оскорбление в мой адрес вы приготовили на этот раз?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:01

  yanyura написав:
  Цитрин написав:Стандартная тактика манипулятора - на неудобный вопрос не отвечать, а начать беспричинно обвинять оппонента во лжи, не так ли?

Сильно сказано! Лично я не рискнул бы так написать про нашего веточного юриста...

И главное - самокритично:
  yanyura написав: JuliyaD - первое подобное письмо я получил в июне 2009 г. За это время перешел из "растерянного" состояния (как у вас сейчас) до подкованного юриста-самоучки (спасибо за это ККГ) благодаря Интернету...
... пустые бланки повестки в суд - все это мною пройдено, и я им предлагал - передавайте в суд, но в суд они не подают. Так что юрист и только юрист...
P.S. Дайте вашему юристу адрес этой ветки, пусть почитает, чтобы убедиться, что вы не одна такая.

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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Цитату в студию

"Я не говорила,что вакцинироваться не надо, я просто приносила ссылки,что она не помогает и даже вредит.. " А так то да..
  fler написав:Не надо по себе судить

Я сам решу, что мне надо. Я задал конкретный вопрос " зная, что у нас нет врачей (разбежались), у нас больницы не оборудованы должным образом, система не финансируется должным образом, то каким чудесным образом Украина должна была выпетлять без вакцинации?? На чем было основано утверждение, что у нас все позади и не будет как в РФ?"

На момент, мы в состоянии УЖЕ "хуже , чем в РФ".Можно сейчас инфантильно играться словами "ну не так же как в РФ?", и это в Логане за коньяком на улице с пацанами прокатит, но на серьезном финансовом ресурсе "доктор наук" заявляет "авторитетно", что все будет хорошо, все позади, а вот вакцина бесполезна и вредна. Вы готовы нести ответственность за свои слова?. Или снова в кусты "я такого не говорила, не приписывайте мне"??

  fler написав:себя не в лучшем свете перед аудиторией

Мне вообще не интересно, в каком там свете я перед вами. Знали бы вы , в каком вы свете.
  fler написав:Кто? Какое оскорбление в мой адрес вы приготовили на этот раз?

Я вам задал конкретный вопрос: " вы вредитель?. А осознаете, что вредите?"
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лис, 2021 23:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:15

  IgA написав:
Так что какой вопрос - такой и ответ, не обессудьте


IgA, рука-лицо, вы можете мужику так отвечать, но не женщине. Перечитайте учебник по этикету, может еще не все потеряно. :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Перечитайте учебник по этикету

Там сказано,что "девочка" может приносить хамовитые намеки, но ей нельзя ответить тем же, потому что она не готова нести ответственность за это??
Там нет такого. А с чего вы взяли, что можете рассказывать, кому что необходимо делать?? Что почитать, что думать. И что можно кому отвечать,а что нельзя.
Hotab
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