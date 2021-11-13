Додано: Суб 13 лис, 2021 23:12

fler написав: Цитату в студию Цитату в студию

fler написав: Не надо по себе судить Не надо по себе судить

fler написав: себя не в лучшем свете перед аудиторией себя не в лучшем свете перед аудиторией

fler написав: Кто? Какое оскорбление в мой адрес вы приготовили на этот раз? Кто? Какое оскорбление в мой адрес вы приготовили на этот раз?

"Я не говорила,что вакцинироваться не надо, я просто приносила ссылки,что она не помогает и даже вредит.. " А так то да..Я сам решу, что мне надо. Я задал конкретный вопрос " зная, что у нас нет врачей (разбежались), у нас больницы не оборудованы должным образом, система не финансируется должным образом, то?? На чем было основано утверждение, что у нас все позади и не будет как в РФ?"На момент, мы в состоянии УЖЕ "хуже , чем в РФ".Можно сейчас инфантильно играться словами "ну не так же как в РФ?", и это в Логане за коньяком на улице с пацанами прокатит, но на серьезном финансовом ресурсе "доктор наук" заявляет "авторитетно", что все будет хорошо, все позади, а вот вакцина бесполезна и вредна. Вы готовы нести ответственность за свои слова?. Или снова в кусты "я такого не говорила, не приписывайте мне"??Мне вообще не интересно, в каком там свете я перед вами. Знали бы вы , в каком вы свете.Я вам задал конкретный вопрос: " вы вредитель?. А осознаете, что вредите?"