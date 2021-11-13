Т.к. на днях в Украину приехало 3млн доз Модерны, и как раз форсируется тема "прививки" даже детей - то эту информацию наши "СМИ" "не заметят":
Во Франции управление здравоохранения не рекомендует людям младше 30 лет делать прививки вакциной от коронавируса Spikevax компании Moderna. Отметим, что около трех миллионов доз этой вакцины недавно прибыло в Украину.
Вместо вакцины от компании Moderna управление здравоохранение рекомендует людям младше 30 лет использовать Pfizer-BioNTech. Такая рекомендация связана с тем, что согласно недавно обнародованным данным, риск воспаления сердца после прививки Pfizer среди людей, не достигших возраста 30 лет, примерно в пять раз меньше, чем после прививки Moderna. Указано, что случаи миокардита чаще всего проявляются в течение 7 дней после вакцинации, обычно после введения второй дозы.
При этом HAS заявляет, что не видит проблем с введением Moderna Spikevax французским мужчинам и женщинам в возрасте 30 лет и старше, и отмечает, что эффективность препарата была немного выше, чем у Pfizer-BioNTech.
IgA написав:Вы я смотрю уже приняли вечерний бустер
IgA написав:Не приписывайте мне свои выводы и завязывайте уже с приемом бустера
И эти люди жалуются на отсутствие конструктивного диалога.. IgA, у меня почему-то появилась уверенность, что в Англии воспитанные леди обходят вас стороной, и не только там. Но не переживайте, есть неотесаные грубияны похуже вас.
fler написав:И эти люди жалуются на отсутствие конструктивного диалога..
fler написав:А шо решила ваша жена за ваш бустер?
не очень похоже на начало конструктивного диалога, учитывая что я уже несколько раз писал что в Англии бустер только тем кто старше 50 и мне он не полагается. Так что какой вопрос - такой и ответ, не обессудьте
Цитрин написав:Стандартная тактика манипулятора - на неудобный вопрос не отвечать, а начать беспричинно обвинять оппонента во лжи, не так ли?
Сильно сказано! Лично я не рискнул бы так написать про нашего веточного юриста...
И главное - самокритично:
yanyura написав: JuliyaD - первое подобное письмо я получил в июне 2009 г. За это время перешел из "растерянного" состояния (как у вас сейчас) до подкованного юриста-самоучки (спасибо за это ККГ) благодаря Интернету... ... пустые бланки повестки в суд - все это мною пройдено, и я им предлагал - передавайте в суд, но в суд они не подают. Так что юрист и только юрист... P.S. Дайте вашему юристу адрес этой ветки, пусть почитает, чтобы убедиться, что вы не одна такая.
"Я не говорила,что вакцинироваться не надо, я просто приносила ссылки,что она не помогает и даже вредит.. " А так то да..
fler написав:Не надо по себе судить
Я сам решу, что мне надо. Я задал конкретный вопрос " зная, что у нас нет врачей (разбежались), у нас больницы не оборудованы должным образом, система не финансируется должным образом, то каким чудесным образом Украина должна была выпетлять без вакцинации?? На чем было основано утверждение, что у нас все позади и не будет как в РФ?"
На момент, мы в состоянии УЖЕ "хуже , чем в РФ".Можно сейчас инфантильно играться словами "ну не так же как в РФ?", и это в Логане за коньяком на улице с пацанами прокатит, но на серьезном финансовом ресурсе "доктор наук" заявляет "авторитетно", что все будет хорошо, все позади, а вот вакцина бесполезна и вредна. Вы готовы нести ответственность за свои слова?. Или снова в кусты "я такого не говорила, не приписывайте мне"??
fler написав:себя не в лучшем свете перед аудиторией
Мне вообще не интересно, в каком там свете я перед вами. Знали бы вы , в каком вы свете.
fler написав:Кто? Какое оскорбление в мой адрес вы приготовили на этот раз?
Я вам задал конкретный вопрос: " вы вредитель?. А осознаете, что вредите?"
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лис, 2021 23:20, всього редагувалось 2 разів.
Там сказано,что "девочка" может приносить хамовитые намеки, но ей нельзя ответить тем же, потому что она не готова нести ответственность за это?? Там нет такого. А с чего вы взяли, что можете рассказывать, кому что необходимо делать?? Что почитать, что думать. И что можно кому отвечать,а что нельзя.