zРадио написав:В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов.
Дискретная математика c теорией графов, сети Петри и т.п. это моя тема. А вот теории популяции у нас не было, но с моделью динамики популяции Бэйли на дифурах нас помоему физичка немного знакомила.
Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта. Причину см. на графике:
Или Вы к тому, что чем больше и резче будут заражаться, тем быстрее пик пройдем?
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 13 лис, 2021 23:47, всього редагувалось 1 раз.
IgA написав:В Англии где антиваксов очень мало, никто на их не охотиться с ковид-сертификатами. А там где их много приходится причинять неудобства невакцинированным.
И не нужно запевать старую песню про вакцинированные тоже болеют, кислород в больницах кончается в невакцинированной Украине а не в вакцинированной Европе.
Предвидя следущий аргумент про сравнение медсистем - в Англии прошлой зимой до вакцинации все было так же плохо как сейчас в Украине.
В Англии не было так же плохо, в Англии было в разы хуже. И не прошлой зимой, а позапрошлой весной. А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.
warlamp написав:Одни люди верят, что вакцина спасёт, другие верят, что нет. И то и другое недоказуемо оппонентам по причине их менталитета. Не тратьте зря время и здоровье!
Одни люди верят, что Земле 5 тыс лет, она плоская, и звезды вращаются вокруг нее. Вторые - в космологическую модель, абиогенез и естественный отбор. И то и другое недоказуемо оппонентам по причине их менталитета. Не тратьте зря время и здоровье!
Шта? Может и в школах параллельно с Дарвином креационистов будем изучать? Нет уж, извольте. За умы приходится бороться. Иначе вновь наступят средние века...
Мы, по-моему, уже весьма недалеки от этого. Ещё немного и "доктора наук" будут защищаться по проблемам плоскоземелья.
Ромасик написав:вот терпение - это единственное, на что перешуганные могут давить.
Вам я смотрю что-то уже не так смешно как летом, видно давит на мозг отсутствие ковид паспорта
Ромасик написав:А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.
нужно было сделать как в Европе?
Австрія планує запровадити карантинні обмеження для невакцинованих осіб, починаючи з понеділка на державному рівні. Влада країни оголосила про введення локдауну в двох провінціях, Верхній Австрії та Зальцбургу. Там невакциновані мешканці зможуть виходити з дому лише за нагальної потреби, наприклад, щоб придбати продукти харчування, або сходити в лікарню.
З суботи в Нідерландах запрацював частковий локдаун. Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про обмеження роботи магазинів, ресторанів, заборону на великі зібрання, також спортивні змагання проходитимуть без глядачів.
Вы и ограничениями недовольны и высокой смертностью в Англии без ограничений.
Востаннє редагувалось IgA в Суб 13 лис, 2021 23:56, всього редагувалось 1 раз.