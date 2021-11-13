RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42984299430043014302>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:44

  IgA написав:
  Ромасик написав:Человечество от ковида не вымрет.


от вакцинации тем более никто не вымрет. но Вы почему-то боитесь. перешуганный тут как раз Вы
ну посмотрим сколько у Вас хватит еще терпения на неудобства, будивельник вон сразу сдался )

вот терпение - это единственное, на что перешуганные могут давить. Но у меня обходных путей много.
Ромасик
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 30.03.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:45

  zРадио написав:В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов.


Дискретная математика c теорией графов, сети Петри и т.п. это моя тема. :roll: А вот теории популяции у нас не было, но с моделью динамики популяции Бэйли на дифурах нас помоему физичка немного знакомила.

Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта. Причину см. на графике:
Зображення

Или Вы к тому, что чем больше и резче будут заражаться, тем быстрее пик пройдем?
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 13 лис, 2021 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 552
З нами з: 26.06.21
Подякував: 95 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Я пока об Индии (и Китае). Не нужно приплетать сюда свою российскую любовь.

Я "пока" в общем, что все страны грешат несовершенством статистики. Только ,как мы недавно выяснили, Бриты это 93 на 70 тысяч, РФ 100 тысяч на 31 тысячу. А Индия в 10 раз.
  Ромасик написав:По Индии пока фактом есть, что дрова закончились

А у некоторых антиваксов - извилины.

  Ромасик написав:Сколько не учли - можно гадать на кофейной гуще.

Достаточно будет осознать Ромасику слово "много".
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лис, 2021 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 15.02.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 1492 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:48

  IgA написав:В Англии где антиваксов очень мало, никто на их не охотиться с ковид-сертификатами. А там где их много приходится причинять неудобства невакцинированным.

И не нужно запевать старую песню про вакцинированные тоже болеют, кислород в больницах кончается в невакцинированной Украине а не в вакцинированной Европе.

Предвидя следущий аргумент про сравнение медсистем - в Англии прошлой зимой до вакцинации все было так же плохо как сейчас в Украине.

В Англии не было так же плохо, в Англии было в разы хуже. И не прошлой зимой, а позапрошлой весной.
А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.
Ромасик
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 30.03.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:53

  zРадио написав:
  warlamp написав:Одни люди верят, что вакцина спасёт, другие верят, что нет. И то и другое недоказуемо оппонентам по причине их менталитета. Не тратьте зря время и здоровье!


Одни люди верят, что Земле 5 тыс лет, она плоская, и звезды вращаются вокруг нее. Вторые - в космологическую модель, абиогенез и естественный отбор. И то и другое недоказуемо оппонентам по причине их менталитета. Не тратьте зря время и здоровье!

Шта? :shock: Может и в школах параллельно с Дарвином креационистов будем изучать? Нет уж, извольте. За умы приходится бороться. Иначе вновь наступят средние века...

Мы, по-моему, уже весьма недалеки от этого.
Ещё немного и "доктора наук" будут защищаться по проблемам плоскоземелья.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20494
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4943 раз.
Подякували: 4558 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:54

  Ромасик написав:вот терпение - это единственное, на что перешуганные могут давить.


Вам я смотрю что-то уже не так смешно как летом, видно давит на мозг отсутствие ковид паспорта :D

  Ромасик написав:А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.


нужно было сделать как в Европе?

Австрія планує запровадити карантинні обмеження для невакцинованих осіб, починаючи з понеділка на державному рівні. Влада країни оголосила про введення локдауну в двох провінціях, Верхній Австрії та Зальцбургу. Там невакциновані мешканці зможуть виходити з дому лише за нагальної потреби, наприклад, щоб придбати продукти харчування, або сходити в лікарню.


З суботи в Нідерландах запрацював частковий локдаун. Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про обмеження роботи магазинів, ресторанів, заборону на великі зібрання, також спортивні змагання проходитимуть без глядачів.


Вы и ограничениями недовольны и высокой смертностью в Англии без ограничений.
Востаннє редагувалось IgA в Суб 13 лис, 2021 23:56, всього редагувалось 1 раз.
IgA
 
Повідомлень: 968
З нами з: 02.07.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:54

  flyman написав:Від звичайного грипу нема універсальної вакцини, а тут від ковід раз і готово.

тут главный вопрос, почему ее не проапргрейдят...
Раз такие умные изобрели за полгода, что стоит подправить ей шипы, уже сколько времени прошло?
Ромасик
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 30.03.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:55

  flyman написав:Цікаво, що в Литві

торчит посреди графика, как бельмо в глазу ваксам
Ромасик
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 30.03.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:58

  Hotab написав:
  flyman написав:Не антивакси

А хто в більшій мірі?
  flyman написав:Вакциновані розносять.

Ще один Адмірал? Невакси в більшій мірі, при цьому.

в Британии видно, кто в бильший.
Ромасик
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 30.03.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:в Британии видно, кто в бильший

Как всегда стрингами об асфальт, или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 15.02.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 1492 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 42984299430043014302>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mixail19, Zebra і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7852 12811059
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19529)
14.11.2021 00:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.