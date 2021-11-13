IgA написав:

В Англии где антиваксов очень мало, никто на их не охотиться с ковид-сертификатами. А там где их много приходится причинять неудобства невакцинированным.И не нужно запевать старую песню про вакцинированные тоже болеют, кислород в больницах кончается в невакцинированной Украине а не в вакцинированной Европе.Предвидя следущий аргумент про сравнение медсистем - в Англии прошлой зимой до вакцинации все было так же плохо как сейчас в Украине.