Ромасик написав:тут главный вопрос, почему ее не проапргрейдят...
да просто нет смысла - за природой не угонишься, от одного гриппа сделаешь, пока клинический триал проходить будет уже другой грипп появится, пока для него сделаешь, уже третий на подходе и т.д...
Тут можно провести аналогию с обновлениями Windows, вначале изредка можно было обновиться на диске, потом можно было изредка обновиться через инет, потом появились автоматические обновления, а потом система начала жить своей жизнью с ежедневными обновлениями и отключить это стало невозможно
Hotab написав:https://www.bbc.com/ukrainian/news-57902800 Это не говорит о том, что теперь всегда будем цифру Индии умножать на 10. Это говорит, что мы понятия не имеем,сколько там умерло. Но уж точно не мизер, как пробуют оперировать Будивельныки и Ромки.
да, будет теперь верить цифрам шугателей. Ну и ушли то главного - при чем тут вакцинация?
Там сказано,что "девочка" может приносить хамовитые намеки, но ей нельзя ответить тем же, потому что она не готова нести ответственность за это?? Там нет такого. А с чего вы взяли, что можете рассказывать, кому что необходимо делать?? Что почитать, что думать. И что можно кому отвечать,а что нельзя.
Особенно, учитывая, что "девочка", леди на форуме вполне может оказаться бородатым мужиком в реальной жизни. Прецеденты были.
But studies also suggest that vaccinated people are less likely to spread the virus if they subsequently catch Delta: their levels of nasal virus drop faster than do those of unvaccinated infected people, and their nasal swabs contain smaller amounts of infectious virus3,4.
Ромасик написав:вот терпение - это единственное, на что перешуганные могут давить.
Вам я смотрю что-то уже не так смешно как летом, видно давит на мозг отсутствие ковид паспорта
Ромасик написав:А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.
нужно было сделать как в Европе?
Австрія планує запровадити карантинні обмеження для невакцинованих осіб, починаючи з понеділка на державному рівні. Влада країни оголосила про введення локдауну в двох провінціях, Верхній Австрії та Зальцбургу. Там невакциновані мешканці зможуть виходити з дому лише за нагальної потреби, наприклад, щоб придбати продукти харчування, або сходити в лікарню.
З суботи в Нідерландах запрацював частковий локдаун. Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про обмеження роботи магазинів, ресторанів, заборону на великі зібрання, також спортивні змагання проходитимуть без глядачів.
Вы и ограничениями недовольны и высокой смертностью в Англии без ограничений.
проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся.