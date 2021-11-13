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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4299430043014302> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125 Мені вже зробили щеплення 56% 70 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 125 Додано: Нед 14 лис, 2021 00:00 flyman написав: warlamp написав: Одни люди верят, что вакцина спасёт, другие верят, что нет. И то и другое недоказуемо оппонентам по причине их менталитета. Не тратьте зря время и здоровье! Одни люди верят, что вакцина спасёт, другие верят, что нет. И то и другое недоказуемо оппонентам по причине их менталитета. Не тратьте зря время и здоровье!

Тут основна суперечка, що колоти насильно, чи добровільно.

Інша тема, що з сертифікатом, тепер людина, а без - десь на рівні скаженого пса Тут основна суперечка, що колоти насильно, чи добровільно.Інша тема, що з сертифікатом, тепер людина, а без - десь на рівні скаженого пса

та я бы не сказал, за 2 недели особо ущемлений не ощутил. Несколько раз интересовались. та я бы не сказал, за 2 недели особо ущемлений не ощутил. Несколько раз интересовались. Ромасик Повідомлень: 3358 З нами з: 30.03.15 Подякував: 712 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:00 Ромасик написав: тут главный вопрос, почему ее не проапргрейдят...

тут главный вопрос, почему ее не проапргрейдят...



да просто нет смысла - за природой не угонишься, от одного гриппа сделаешь, пока клинический триал проходить будет уже другой грипп появится, пока для него сделаешь, уже третий на подходе и т.д...



Тут можно провести аналогию с обновлениями Windows, вначале изредка можно было обновиться на диске, потом можно было изредка обновиться через инет, потом появились автоматические обновления, а потом система начала жить своей жизнью с ежедневными обновлениями и отключить это стало невозможно да просто нет смысла - за природой не угонишься, от одного гриппа сделаешь, пока клинический триал проходить будет уже другой грипп появится, пока для него сделаешь, уже третий на подходе и т.д...Тут можно провести аналогию с обновлениями Windows, вначале изредка можно было обновиться на диске, потом можно было изредка обновиться через инет, потом появились автоматические обновления, а потом система начала жить своей жизнью с ежедневными обновлениями и отключить это стало невозможно Цитрин

Повідомлень: 552 З нами з: 26.06.21 Подякував: 95 раз. Подякували: 176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:08 Hotab написав: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57902800

Это не говорит о том, что теперь всегда будем цифру Индии умножать на 10.

Это говорит, что мы понятия не имеем,сколько там умерло. Но уж точно не мизер, как пробуют оперировать Будивельныки и Ромки.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57902800Это не говорит о том, что теперь всегда будем цифру Индии умножать на 10.Это говорит, что мы понятия не имеем,сколько там умерло. Но уж точно не мизер, как пробуют оперировать Будивельныки и Ромки.

да, будет теперь верить цифрам шугателей.

Ну и ушли то главного - при чем тут вакцинация? да, будет теперь верить цифрам шугателей.Ну и ушли то главного - при чем тут вакцинация? Ромасик Повідомлень: 3358 З нами з: 30.03.15 Подякував: 712 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:10 IgA написав: чем легче протекает болезнь тем короче период заразности. И заразным человек становится еще до того как появляются симптомы и до того как ему становится плохо. чем легче протекает болезнь тем короче период заразности. И заразным человек становится еще до того как появляются симптомы и до того как ему становится плохо.



откуда такая информация? Читал что 14 дней без привязки к тяжести течения. откуда такая информация? Читал что 14 дней без привязки к тяжести течения. Цитрин

Повідомлень: 552 З нами з: 26.06.21 Подякував: 95 раз. Подякували: 176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:13 fler написав: Hotab написав: "у нас не будет как в РФ". "у нас не будет как в РФ".

Это да, мои слова, и сейчас так считаю.

Это да, мои слова, и сейчас так считаю.

а я до сих пор не понял, в РФ - это как? Их с июля колбасит. Даже теплый бриз и открытые окна не спасали. Нас тоже с июля должно начать колбасить? а я до сих пор не понял, в РФ - это как? Их с июля колбасит. Даже теплый бриз и открытые окна не спасали. Нас тоже с июля должно начать колбасить? Ромасик Повідомлень: 3358 З нами з: 30.03.15 Подякував: 712 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:15 Hotab написав: fler написав: Перечитайте учебник по этикету Перечитайте учебник по этикету

Там сказано,что "девочка" может приносить хамовитые намеки, но ей нельзя ответить тем же, потому что она не готова нести ответственность за это??

Там нет такого. А с чего вы взяли, что можете рассказывать, кому что необходимо делать?? Что почитать, что думать. И что можно кому отвечать,а что нельзя. Там сказано,что "девочка" может приносить хамовитые намеки, но ей нельзя ответить тем же, потому что она не готова нести ответственность за это??Там нет такого. А с чего вы взяли, что можете рассказывать, кому что необходимо делать?? Что почитать, что думать. И что можно кому отвечать,а что нельзя.

Особенно, учитывая, что "девочка", леди на форуме вполне может оказаться бородатым мужиком в реальной жизни.

Прецеденты были. Особенно, учитывая, что "девочка", леди на форуме вполне может оказаться бородатым мужиком в реальной жизни.Прецеденты были. ЛАД 2 Повідомлень: 20494 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4943 раз. Подякували: 4558 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:16 Цитрин написав: откуда такая информация? откуда такая информация?



Еще раз спецально для Вас -

Эпидемия коронавируса в мире



But studies also suggest that vaccinated people are less likely to spread the virus if they subsequently catch Delta: their levels of nasal virus drop faster than do those of unvaccinated infected people, and their nasal swabs contain smaller amounts of infectious virus3,4. Еще раз спецально для Вас - IgA Повідомлень: 968 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:17 IgA написав: Ромасик написав: вот терпение - это единственное, на что перешуганные могут давить. вот терпение - это единственное, на что перешуганные могут давить.



Вам я смотрю что-то уже не так смешно как летом, видно давит на мозг отсутствие ковид паспорта



Ромасик написав: А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает. А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.



нужно было сделать как в Европе?



Австрія планує запровадити карантинні обмеження для невакцинованих осіб, починаючи з понеділка на державному рівні. Влада країни оголосила про введення локдауну в двох провінціях, Верхній Австрії та Зальцбургу. Там невакциновані мешканці зможуть виходити з дому лише за нагальної потреби, наприклад, щоб придбати продукти харчування, або сходити в лікарню.



З суботи в Нідерландах запрацював частковий локдаун. Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про обмеження роботи магазинів, ресторанів, заборону на великі зібрання, також спортивні змагання проходитимуть без глядачів.



Вы и ограничениями недовольны и высокой смертностью в Англии без ограничений. Вам я смотрю что-то уже не так смешно как летом, видно давит на мозг отсутствие ковид паспортанужно было сделать как в Европе?Вы и ограничениями недовольны и высокой смертностью в Англии без ограничений.

проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся. проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся. Ромасик Повідомлень: 3358 З нами з: 30.03.15 Подякував: 712 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:20 Ромасик написав: проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся



Не, явно уже нет былого запала у Вас. Вообще не смешно.

А как же Ваши антитела, на 90 дневный сертификат их не хватило? Чисто для себя болели? Не, явно уже нет былого запала у Вас. Вообще не смешно.А как же Ваши антитела, на 90 дневный сертификат их не хватило? Чисто для себя болели? IgA Повідомлень: 968 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:24 Hotab написав: Ромасик написав: в Британии видно, кто в бильший в Британии видно, кто в бильший

Как всегда стрингами об асфальт, или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов? Как всегда стрингами об асфальт, или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?

30-40К новых заболевших в течение 4 мес. Сравнить можно разве с рашкой.

Та даже в Индии само прошло за 2 мес.

ссылка вот, если амнезия https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ 30-40К новых заболевших в течение 4 мес. Сравнить можно разве с рашкой.Та даже в Индии само прошло за 2 мес.ссылка вот, если амнезия Ромасик Повідомлень: 3358 З нами з: 30.03.15 Подякував: 712 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4299430043014302> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7852 12811176

ЛОБ П'ят 12 лис, 2021 11:13