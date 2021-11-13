Додано: Нед 14 лис, 2021 00:00

Ромасик написав: тут главный вопрос, почему ее не проапргрейдят...

тут главный вопрос, почему ее не проапргрейдят...

да просто нет смысла - за природой не угонишься, от одного гриппа сделаешь, пока клинический триал проходить будет уже другой грипп появится, пока для него сделаешь, уже третий на подходе и т.д...Тут можно провести аналогию с обновлениями Windows, вначале изредка можно было обновиться на диске, потом можно было изредка обновиться через инет, потом появились автоматические обновления, а потом система начала жить своей жизнью с ежедневными обновлениями и отключить это стало невозможно