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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4299430043014302>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:00

  flyman написав:
  warlamp написав:Одни люди верят, что вакцина спасёт, другие верят, что нет. И то и другое недоказуемо оппонентам по причине их менталитета. Не тратьте зря время и здоровье!

Тут основна суперечка, що колоти насильно, чи добровільно.
Інша тема, що з сертифікатом, тепер людина, а без - десь на рівні скаженого пса

та я бы не сказал, за 2 недели особо ущемлений не ощутил. Несколько раз интересовались.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:00

  Ромасик написав:тут главный вопрос, почему ее не проапргрейдят...


да просто нет смысла - за природой не угонишься, от одного гриппа сделаешь, пока клинический триал проходить будет уже другой грипп появится, пока для него сделаешь, уже третий на подходе и т.д... :)

Тут можно провести аналогию с обновлениями Windows, вначале изредка можно было обновиться на диске, потом можно было изредка обновиться через инет, потом появились автоматические обновления, а потом система начала жить своей жизнью с ежедневными обновлениями и отключить это стало невозможно :lol:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:08

  Hotab написав:https://www.bbc.com/ukrainian/news-57902800
Это не говорит о том, что теперь всегда будем цифру Индии умножать на 10.
Это говорит, что мы понятия не имеем,сколько там умерло. Но уж точно не мизер, как пробуют оперировать Будивельныки и Ромки.

да, будет теперь верить цифрам шугателей.
Ну и ушли то главного - при чем тут вакцинация?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:10

  IgA написав:чем легче протекает болезнь тем короче период заразности. И заразным человек становится еще до того как появляются симптомы и до того как ему становится плохо.


откуда такая информация? Читал что 14 дней без привязки к тяжести течения.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:13

  fler написав:
  Hotab написав: "у нас не будет как в РФ".

Это да, мои слова, и сейчас так считаю.

а я до сих пор не понял, в РФ - это как? Их с июля колбасит. Даже теплый бриз и открытые окна не спасали. Нас тоже с июля должно начать колбасить?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:15

  Hotab написав:
  fler написав:Перечитайте учебник по этикету

Там сказано,что "девочка" может приносить хамовитые намеки, но ей нельзя ответить тем же, потому что она не готова нести ответственность за это??
Там нет такого. А с чего вы взяли, что можете рассказывать, кому что необходимо делать?? Что почитать, что думать. И что можно кому отвечать,а что нельзя.

Особенно, учитывая, что "девочка", леди на форуме вполне может оказаться бородатым мужиком в реальной жизни.
Прецеденты были.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:16

  Цитрин написав:откуда такая информация?


Еще раз спецально для Вас -
Эпидемия коронавируса в мире

But studies also suggest that vaccinated people are less likely to spread the virus if they subsequently catch Delta: their levels of nasal virus drop faster than do those of unvaccinated infected people, and their nasal swabs contain smaller amounts of infectious virus3,4.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:17

  IgA написав:
  Ромасик написав:вот терпение - это единственное, на что перешуганные могут давить.


Вам я смотрю что-то уже не так смешно как летом, видно давит на мозг отсутствие ковид паспорта :D

  Ромасик написав:А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.


нужно было сделать как в Европе?

Австрія планує запровадити карантинні обмеження для невакцинованих осіб, починаючи з понеділка на державному рівні. Влада країни оголосила про введення локдауну в двох провінціях, Верхній Австрії та Зальцбургу. Там невакциновані мешканці зможуть виходити з дому лише за нагальної потреби, наприклад, щоб придбати продукти харчування, або сходити в лікарню.


З суботи в Нідерландах запрацював частковий локдаун. Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про обмеження роботи магазинів, ресторанів, заборону на великі зібрання, також спортивні змагання проходитимуть без глядачів.


Вы и ограничениями недовольны и высокой смертностью в Англии без ограничений.

проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:20

  Ромасик написав:проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся


Не, явно уже нет былого запала у Вас. Вообще не смешно.
А как же Ваши антитела, на 90 дневный сертификат их не хватило? Чисто для себя болели?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:24

  Hotab написав:
  Ромасик написав:в Британии видно, кто в бильший

Как всегда стрингами об асфальт, или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?

30-40К новых заболевших в течение 4 мес. Сравнить можно разве с рашкой.
Та даже в Индии само прошло за 2 мес.
ссылка вот, если амнезия https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
Ромасик
 
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