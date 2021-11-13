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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4299430043014302

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:26

  IgA написав:
  Ромасик написав:проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся


Не, явно уже нет былого запала у Вас. Вообще не смешно.
А как же Ваши антитела, на 90 дневный сертификат их не хватило? Чисто для себя болели?

даже местным ваксам известно, что антитела отдельно, а фальшпапир отдельно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:28

  Цитрин написав:
  IgA написав:чем легче протекает болезнь тем короче период заразности. И заразным человек становится еще до того как появляются симптомы и до того как ему становится плохо.


откуда такая информация? Читал что 14 дней без привязки к тяжести течения.

было исследование на 2 студентах и их преподах.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:28

  Цитрин написав:..........
Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта. Причину см. на графике:
https://i.imgur.com/yJXY9BV.jpg]Зображення
......

Вместо графика лучше бы ссылку дали. Или ссылку вместе с графиком.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:32

  Ромасик написав:даже местным ваксам известно, что антитела отдельно, а фальшпапир отдельно


успели купить до амнистии переболевшим? еще небось если кто на продавца настучит то и отозвать могут :D

было исследование на 2 студентах и их преподах.


ровно на 4 человека больше чем в Вашем исследовании про модификацию генома рнк-вакцинами :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:43

  flyman написав:............
Від звичайного грипу нема універсальної вакцини, а тут від ковід раз і готово.

В том же посте у меня написано:
Правда, никто не гарантирует, что такая получится.

Поэтому надо пользоваться тем, что уже есть.
ЛАД
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