Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лис, 2021 00:26
IgA написав: Ромасик написав:
проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся
Не, явно уже нет былого запала у Вас. Вообще не смешно.
А как же Ваши антитела, на 90 дневный сертификат их не хватило? Чисто для себя болели?
даже местным ваксам известно, что антитела отдельно, а фальшпапир отдельно.
Ромасик
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Додано: Нед 14 лис, 2021 00:28
Цитрин написав: IgA написав:
чем легче протекает болезнь тем короче период заразности. И заразным человек становится еще до того как появляются симптомы и до того как ему становится плохо.
откуда такая информация? Читал что 14 дней без привязки к тяжести течения.
было исследование на 2 студентах и их преподах.
Ромасик
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Додано: Нед 14 лис, 2021 00:28
Цитрин написав:
..........
Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта. Причину см. на графике:
https://i.imgur.com/yJXY9BV.jpg
]
......
Вместо графика лучше бы ссылку дали. Или ссылку вместе с графиком.
ЛАД
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Додано: Нед 14 лис, 2021 00:32
Ромасик написав:
даже местным ваксам известно, что антитела отдельно, а фальшпапир отдельно
успели купить до амнистии переболевшим? еще небось если кто на продавца настучит то и отозвать могут
было исследование на 2 студентах и их преподах.
ровно на 4 человека больше чем в Вашем исследовании про модификацию генома рнк-вакцинами
IgA
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Додано: Нед 14 лис, 2021 00:43
flyman написав:
............
Від звичайного грипу нема універсальної вакцини, а тут від ковід раз і готово.
В том же посте у меня написано:
Правда, никто не гарантирует, что такая получится.
Поэтому надо пользоваться тем, что уже есть.
ЛАД
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