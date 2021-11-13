Цитрин написав:.......... Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта. Причину см. на графике: https://i.imgur.com/yJXY9BV.jpg] ......
Вместо графика лучше бы ссылку дали. Или ссылку вместе с графиком.
Как всегда стрингами об асфальт, или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?
30-40К новых заболевших в течение 4 мес.
Ещё раз: или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?
Каким образом "30-40к новых случаев " подтверждает, что ваксы разносят больше? Все же стрингами об асфальт ??? Неделя в баньке не идёт на пользу? Продолжается пустая, ничем не подтвержденная ложь и флуд?
zРадио написав:В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов.
Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта.
тут можно узнать мнение о коллективном иммунитете.
„Das Wort ‚Herdenimmunität‘ haben wir gestrichen“, sagt RKI-Chef Wieler