Цитрин написав:.......... Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта. Причину см. на графике: https://i.imgur.com/yJXY9BV.jpg] ......
Вместо графика лучше бы ссылку дали. Или ссылку вместе с графиком.
Как всегда стрингами об асфальт, или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?
30-40К новых заболевших в течение 4 мес.
Ещё раз: или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?
Каким образом "30-40к новых случаев " подтверждает, что ваксы разносят больше? Все же стрингами об асфальт ??? Неделя в баньке не идёт на пользу? Продолжается пустая, ничем не подтвержденная ложь и флуд?
Ромасик написав:А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.
Ваш вождь мечтает ,чтобы в 35 млнной Украине стало стабильные 50 в день, и это "як грип". Почему в 68 млнной Британии должно пугать 100 в день? Не 1400 же, аналог 700 в 35 млнной непривитой Украине.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 08:28, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов.
Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта.
тут можно узнать мнение о коллективном иммунитете.
„Das Wort ‚Herdenimmunität‘ haben wir gestrichen“, sagt RKI-Chef Wieler
По словам Ляшко, сегодня 50-процентный порог вакцинированных преодолел только город Киев, где 55% вакцинировано хотя бы первой дозой. 40% вакцинировано в Киевской, Полтавской и Днепровской областях. «Принудительной вакцинации нет нигде в Украине. У нас есть определенный перечень профессий или организаций, где на работу допускаются только вакцинированные. В ближайшее время этот перечень будет расширен», – заявил Ляшко. https://inshe.tv/society/2021-11-14/642639/