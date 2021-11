Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4300430143024303> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125 Мені вже зробили щеплення 56% 70 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 125 Додано: Нед 14 лис, 2021 00:26 IgA написав: Ромасик написав: проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся проблема фальшпапиру решается за 100 баксов. А ваксы пусть себе казятся



Не, явно уже нет былого запала у Вас. Вообще не смешно.

А как же Ваши антитела, на 90 дневный сертификат их не хватило? Чисто для себя болели? Не, явно уже нет былого запала у Вас. Вообще не смешно.А как же Ваши антитела, на 90 дневный сертификат их не хватило? Чисто для себя болели?

даже местным ваксам известно, что антитела отдельно, а фальшпапир отдельно. даже местным ваксам известно, что антитела отдельно, а фальшпапир отдельно. Ромасик Повідомлень: 3361 З нами з: 30.03.15 Подякував: 715 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:28 Цитрин написав: IgA написав: чем легче протекает болезнь тем короче период заразности. И заразным человек становится еще до того как появляются симптомы и до того как ему становится плохо. чем легче протекает болезнь тем короче период заразности. И заразным человек становится еще до того как появляются симптомы и до того как ему становится плохо.



откуда такая информация? Читал что 14 дней без привязки к тяжести течения. откуда такая информация? Читал что 14 дней без привязки к тяжести течения.

было исследование на 2 студентах и их преподах. было исследование на 2 студентах и их преподах. Ромасик Повідомлень: 3361 З нами з: 30.03.15 Подякував: 715 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:28 Цитрин написав: ..........

Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта. Причину см. на графике:

https://i.imgur.com/yJXY9BV.jpg ]

...... ..........Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта. Причину см. на графике:......

Вместо графика лучше бы ссылку дали. Или ссылку вместе с графиком. Вместо графика лучше бы ссылку дали. Или ссылку вместе с графиком. ЛАД 2 Повідомлень: 20494 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4943 раз. Подякували: 4558 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:32 Ромасик написав: даже местным ваксам известно, что антитела отдельно, а фальшпапир отдельно даже местным ваксам известно, что антитела отдельно, а фальшпапир отдельно



успели купить до амнистии переболевшим? еще небось если кто на продавца настучит то и отозвать могут



было исследование на 2 студентах и их преподах.



ровно на 4 человека больше чем в Вашем исследовании про модификацию генома рнк-вакцинами успели купить до амнистии переболевшим? еще небось если кто на продавца настучит то и отозвать могутровно на 4 человека больше чем в Вашем исследовании про модификацию генома рнк-вакцинами IgA Повідомлень: 968 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 00:43 flyman написав: ............

Від звичайного грипу нема універсальної вакцини, а тут від ковід раз і готово. ............Від звичайного грипу нема універсальної вакцини, а тут від ковід раз і готово.

В том же посте у меня написано:

Правда, никто не гарантирует, что такая получится.

Поэтому надо пользоваться тем, что уже есть. В том же посте у меня написано:Поэтому надо пользоваться тем, что уже есть. ЛАД 2 Повідомлень: 20494 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4943 раз. Подякували: 4558 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 02:38 Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик написав: в Британии видно, кто в бильший в Британии видно, кто в бильший

Как всегда стрингами об асфальт, или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов? Как всегда стрингами об асфальт, или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?

30-40К новых заболевших в течение 4 мес. 30-40К новых заболевших в течение 4 мес.



Ещё раз:

или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?



Каким образом "30-40к новых случаев " подтверждает, что ваксы разносят больше?

Все же стрингами об асфальт

???

Неделя в баньке не идёт на пользу? Продолжается пустая, ничем не подтвержденная ложь и флуд?





Ромасик написав: А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает. А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.

Ваш вождь мечтает ,чтобы в 35 млнной Украине стало стабильные 50 в день, и это "як грип". Почему в 68 млнной Британии должно пугать 100 в день? Не 1400 же, аналог 700 в 35 млнной непривитой Украине. Ещё раз:Каким образом "30-40к новых случаев " подтверждает, что ваксы разносят больше?Все же???Неделя в баньке не идёт на пользу? Продолжается пустая, ничем не подтвержденная ложь и флуд?Ваш вождь мечтает ,чтобы в 35 млнной Украине стало стабильные 50 в день, и это "як грип". Почему в 68 млнной Британии должно пугать 100 в день? Не 1400 же, аналог 700 в 35 млнной непривитой Украине. Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 08:28, всього редагувалось 2 разів. Hotab

Повідомлень: 5446 З нами з: 15.02.09 Подякував: 278 раз. Подякували: 1492 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 04:06 Цитрин написав: zРадио написав: В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов. В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов.

Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта. Про коллективный иммунитет слышал, но он помоему не будет с вакцинацией работать, по крайней мере со штаммом Дельта.



тут можно узнать мнение о коллективном иммунитете.

„Das Wort ‚Herdenimmunität‘ haben wir gestrichen“, sagt RKI-Chef Wieler

https://www.welt.de/politik/deutschland/article235020290/Coronavirus-Das-Wort-Herdenimmunitaet-haben-wir-gestrichen-sagt-RKI-Chef-Wieler.html



мутирует зараза

The spike protein of SARS-CoV-2 variant A.30 is heavily mutated and evades vaccine-induced antibodies with high efficiency

https://www.nature.com/articles/s41423-021-00779-5 тут можно узнать мнение о коллективном иммунитете.мутирует зараза pilker Повідомлень: 56 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 04:14

How Fauci Fooled America

https://www.newsweek.com/how-fauci-fooled-america-opinion-1643839 не дают покоя фаучи. pilker Повідомлень: 56 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 09:24

«Принудительной вакцинации нет нигде в Украине. У нас есть определенный перечень профессий или организаций, где на работу допускаются только вакцинированные. В ближайшее время этот перечень будет расширен», – заявил Ляшко.

https://inshe.tv/society/2021-11-14/642639/ По словам Ляшко, сегодня 50-процентный порог вакцинированных преодолел только город Киев, где 55% вакцинировано хотя бы первой дозой. 40% вакцинировано в Киевской, Полтавской и Днепровской областях.«Принудительной вакцинации нет нигде в Украине.У нас есть определенный перечень профессий или организаций, где на работу допускаются только вакцинированные. В ближайшее время этот перечень будет расширен», – заявил Ляшко. fler

Повідомлень: 2291 З нами з: 07.08.09 Подякував: 722 раз. Подякували: 873 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 09:40 Ромасик написав: fler написав: Hotab написав: "у нас не будет как в РФ". "у нас не будет как в РФ".

Это да, мои слова, и сейчас так считаю.

Это да, мои слова, и сейчас так считаю.

а я до сих пор не понял, в РФ - это как? Их с июля колбасит. Даже теплый бриз и открытые окна не спасали. Нас тоже с июля должно начать колбасить? а я до сих пор не понял, в РФ - это как? Их с июля колбасит. Даже теплый бриз и открытые окна не спасали. Нас тоже с июля должно начать колбасить?



Так отож . Чтобы худо-бедно сравнить, надо дождаться, пока волна закончится у нас и у них. Но ваксам это не подходит, как же без нагнетать и истерить Так отож. Чтобы худо-бедно сравнить, надо дождаться, пока волна закончится у нас и у них. Но ваксам это не подходит, как же без нагнетать и истерить fler

Повідомлень: 2291 З нами з: 07.08.09 Подякував: 722 раз. Подякували: 873 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4300430143024303> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Shaman, webinf,

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: juristkostya Цифра і 10 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 784 , 785 , 786

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7852 12850696

ЛОБ П'ят 12 лис, 2021 11:13