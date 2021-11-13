Переболевших ковидом заставляют колотся уже через 3 месяца после болезни, а если болел без двухнедельного больничного (есть антитела) - никому не интересно, иди и колись немедленно, иначе вход тебе везде закрыт. Бред какой-то. Переболевший знакомый чуть не умер от первой дозы файзера (были серьезные проблемы с сердцем), теперь вот не знает что дальше делать. Это называется, пережил ковид - получи шанс умереть от прививки. Интересно, почему вакцинированных не ревакцинируют через каждые 3 месяца, ведь уже никто не спорит, что иммунитет переболевшего сильнее. Я за вакцинацию, но зачем вакцинировать переболевших, не обращая внимание на антитела - в голове не укладывается.
Интересно, как считается процент вакцинированных. Если банально количество введенных в Киеве доз на официальное количество населения, то будет существенная ошибка.В Киеве ширяются далеко не только киевляне. Да и в знаменателе надо бы ставить не 2.9 млн оф.жителей.
Schmit написав:ведь уже никто не спорит, что иммунитет переболевшего сильнее.
Подробнее, пожалуйста. У вас дома "никто не спорит"? С вами лично никто не спорит? Где не спорят?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Как всегда стрингами об асфальт, или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?
30-40К новых заболевших в течение 4 мес.
Ещё раз: или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?
Каким образом "30-40к новых случаев " подтверждает, что ваксы разносят больше? Все же стрингами об асфальт ??? Неделя в баньке не идёт на пользу? Продолжается пустая, ничем не подтвержденная ложь и флуд?
Ромасик написав:А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.
Ваш вождь мечтает ,чтобы в 35 млнной Украине стало стабильные 50 в день, и это "як грип". Почему в 68 млнной Британии должно пугать 100 в день? Не 1400 же, аналог 700 в 35 млнной непривитой Украине.
1) элементарно, Ватсон. Смотрим спектр в 1, 2 и 3 волны. Ищем, когда начала действовать вакцина. 2) 1400 Британия отработала в другие времена года (когда испытывала карантин..?)
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.
Но нет, надо колоть через 3 месяца. Наличие и титр антител вообще никого не интересует. Тут и адепт чипизации заподозрит что-то неладное.
Ромасик написав:элементарно, Ватсон. Смотрим спектр в 1, 2 и 3 волны. Ищем, когда начала действовать вакцина.
Каким образом спектры показывают,кто больше разносит, ваксы или неваксы?
спектры показывают результат противоэпидемической деятельности. К стати, более 2% населения в Британии - активные больные. Не эпидемия ли это? В Украине - 1%. Ну да, у нас еще 3% - бессимптомные больные особо опасной смертельной болезнью.