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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43014302430343044305>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:44

Переболевших ковидом заставляют колотся уже через 3 месяца после болезни, а если болел без двухнедельного больничного (есть антитела) - никому не интересно, иди и колись немедленно, иначе вход тебе везде закрыт. Бред какой-то. Переболевший знакомый чуть не умер от первой дозы файзера (были серьезные проблемы с сердцем), теперь вот не знает что дальше делать. Это называется, пережил ковид - получи шанс умереть от прививки.
Интересно, почему вакцинированных не ревакцинируют через каждые 3 месяца, ведь уже никто не спорит, что иммунитет переболевшего сильнее.
Я за вакцинацию, но зачем вакцинировать переболевших, не обращая внимание на антитела - в голове не укладывается.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:51

Интересно, как считается процент вакцинированных.
Если банально количество введенных в Киеве доз на официальное количество населения, то будет существенная ошибка.В Киеве ширяются далеко не только киевляне. Да и в знаменателе надо бы ставить не 2.9 млн оф.жителей.

  Schmit написав:ведь уже никто не спорит, что иммунитет переболевшего сильнее.

Подробнее, пожалуйста.
У вас дома "никто не спорит"?
С вами лично никто не спорит? Где не спорят?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:52

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:Как всегда стрингами об асфальт, или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?

30-40К новых заболевших в течение 4 мес.


Ещё раз:
или будет ссылка с цифрами по количеству среди ваксов и неваксов?

Каким образом "30-40к новых случаев " подтверждает, что ваксы разносят больше?
Все же стрингами об асфальт
???
Неделя в баньке не идёт на пользу? Продолжается пустая, ничем не подтвержденная ложь и флуд?


  Ромасик написав:А сейчас, по видимому, пытаются изобрести свою формулу коллективного иммунитета. В которой 100+ жмуриков каждый день, начиная с августа с тенденцией к росту, их (вас) нисколько не смущает.

Ваш вождь мечтает ,чтобы в 35 млнной Украине стало стабильные 50 в день, и это "як грип". Почему в 68 млнной Британии должно пугать 100 в день? Не 1400 же, аналог 700 в 35 млнной непривитой Украине.

1) элементарно, Ватсон. Смотрим спектр в 1, 2 и 3 волны. Ищем, когда начала действовать вакцина.
Зображення
2) 1400 Британия отработала в другие времена года (когда испытывала карантин..?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:элементарно, Ватсон. Смотрим спектр в 1, 2 и 3 волны. Ищем, когда начала действовать вакцина.

Каким образом спектры показывают,кто больше разносит, ваксы или неваксы?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:01

  pilker написав:не дают покоя фаучи.
How Fauci Fooled America

https://www.newsweek.com/how-fauci-fooled-america-opinion-1643839

здесь США не замечают. Чем-то этот Фаучи Ляшко напоминает.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:04

  Hotab написав:
  Schmit написав:ведь уже никто не спорит, что иммунитет переболевшего сильнее.

Подробнее, пожалуйста.
У вас дома "никто не спорит"?
С вами лично никто не спорит? Где не спорят?


Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

Но нет, надо колоть через 3 месяца. Наличие и титр антител вообще никого не интересует. Тут и адепт чипизации заподозрит что-то неладное.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:06

  Hotab написав:
  Ромасик написав:элементарно, Ватсон. Смотрим спектр в 1, 2 и 3 волны. Ищем, когда начала действовать вакцина.

Каким образом спектры показывают,кто больше разносит, ваксы или неваксы?

спектры показывают результат противоэпидемической деятельности. К стати, более 2% населения в Британии - активные больные. Не эпидемия ли это? В Украине - 1%. Ну да, у нас еще 3% - бессимптомные больные особо опасной смертельной болезнью.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:спектры показывают результат противоэпидемической деятельности.

Как противоэпидимическая деятельность, которую "показывают спектры", говорит о том, кто больше разносит: ваксы или не ваксы?

  Ромасик написав:В Украине - 1%. Ну да, у нас еще 3% - бессимптомные больные

Все, кто не обратился в больницу за тестом и болел дома - бессимптомные?Ромасик, вчера вечером было злоупотребление ? Или что это за поток?

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:ведь уже никто не спорит, что иммунитет переболевшего сильнее.

Подробнее, пожалуйста.
У вас дома "никто не спорит"?
С вами лично никто не спорит? Где не спорят?


Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

Но нет, надо колоть через 3 месяца. Наличие и титр антител вообще никого не интересует. Тут и адепт чипизации заподозрит что-то неладное.


Здесь ушедших от нас Яма рассказывал о нескольких своих знакомых, болевших по 2 и 3 раза. Раннее он тоже говорил о 0.01% таких случаев. Возможно так и есть, и все они преследуют Яму.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:29

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:ведь уже никто не спорит, что иммунитет переболевшего сильнее.

Подробнее, пожалуйста.
У вас дома "никто не спорит"?
С вами лично никто не спорит? Где не спорят?


Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

Но нет, надо колоть через 3 месяца. Наличие и титр антител вообще никого не интересует. Тут и адепт чипизации заподозрит что-то неладное.

Оттуда же:
Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.
......
По словам авторов статьи в Nature, логично предположить, что иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, окажется столь же продолжительным. Также не исключено, что на длительную защиту могут рассчитывать и пациенты, которые перенесли Covid-19 вообще без всяких симптомов.
........
"К сожалению, никакие измерения клеток иммунной системы не дадут нам возможности с точностью предсказать, будут ли повторные заражения, как скоро они начнутся, как часто будут происходить и насколько тяжело будет протекать заболевание", - подчеркивает профессор Эдвардс.

"Конечно, данные иммунологов важны, и это отличная новость, но она не дает нам ответа на вопрос, как эпидемия будет развиваться дальше, - заключает профессор. - На этот вопрос способны ответить только эпидемиологические исследования, которые ведут мониторинг выздоровевших пациентов и сравнивают их с теми, кто еще не переболел. А эти работы пока показывают, что повторное заражение возможно".

Там есть и ещё замечания, не буду слишком много цитировать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:42

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

Но нет, надо колоть через 3 месяца. Наличие и титр антител вообще никого не интересует. Тут и адепт чипизации заподозрит что-то неладное.

Оттуда же:
Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.
......
По словам авторов статьи в Nature, логично предположить, что иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, окажется столь же продолжительным. Также не исключено, что на длительную защиту могут рассчитывать и пациенты, которые перенесли Covid-19 вообще без всяких симптомов.
........
"К сожалению, никакие измерения клеток иммунной системы не дадут нам возможности с точностью предсказать, будут ли повторные заражения, как скоро они начнутся, как часто будут происходить и насколько тяжело будет протекать заболевание", - подчеркивает профессор Эдвардс.

"Конечно, данные иммунологов важны, и это отличная новость, но она не дает нам ответа на вопрос, как эпидемия будет развиваться дальше, - заключает профессор. - На этот вопрос способны ответить только эпидемиологические исследования, которые ведут мониторинг выздоровевших пациентов и сравнивают их с теми, кто еще не переболел. А эти работы пока показывают, что повторное заражение возможно".

Там есть и ещё замечания, не буду слишком много цитировать.

Может иммунитет переболевших и не пожизненный, но бесспорно, более долгоиграющий, чем упривитых.
И зачем тогда колоть переболевших уже через 3 месяца? Почему не обращают внимание на уже существующие антитела?
Логично, дать переболевшим времени до вакцинации столько же, сколько и уколотым, а наличие антител также должно давать отсрочку от вакцинации до того времени, пока следующий анализ не покажет их отсутствие. Логично же, но нет, колитесь через 3 месяца или немедленно.
Пережили ковид, получите шанс умереть от вакцины.
Schmit
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