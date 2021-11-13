Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.

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По словам авторов статьи в Nature, логично предположить, что иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, окажется столь же продолжительным. Также не исключено, что на длительную защиту могут рассчитывать и пациенты, которые перенесли Covid-19 вообще без всяких симптомов.

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"К сожалению, никакие измерения клеток иммунной системы не дадут нам возможности с точностью предсказать, будут ли повторные заражения, как скоро они начнутся, как часто будут происходить и насколько тяжело будет протекать заболевание", - подчеркивает профессор Эдвардс.



"Конечно, данные иммунологов важны, и это отличная новость, но она не дает нам ответа на вопрос, как эпидемия будет развиваться дальше, - заключает профессор. - На этот вопрос способны ответить только эпидемиологические исследования, которые ведут мониторинг выздоровевших пациентов и сравнивают их с теми, кто еще не переболел. А эти работы пока показывают, что повторное заражение возможно".