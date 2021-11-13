While vaccinations are highly effective at protecting against infection and severe COVID-19 disease, our review demonstrates that natural immunity in COVID-recovered individuals is, at least, equivalent to the protection afforded by full vaccination of COVID-naïve populations
он просто такой же. наличие клеток памяти которые сохраняются пожизненно показано и после вакцинации. А высокий титр антител который предотвращает заболевание со временем исчезает как у переболевших так и у вакцинированых
За вчера 403 смертей. За последние 7 дней 4621 смертей, т.е. среднесуточное 660 смертей (на вчера 4667 и 667).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев опять увеличилось - 509 694 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291). Количество выздоровевших за вчера больше, чем число новых случаев. На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 22591 смертей. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу следующей недели). Единственный вопрос, насколько.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 13 ноября - 38 823 новых случая заболевания и 1219 новых случаев смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть.
P.s. Немного добавлю.
Украина с населением около 37 млн человек (данные электронной переписи, которая не показывает точных цифр) за сутки от коронавируса потеряла 750 человек. И если сравнить, к примеру, в странах с высокой абсолютной смертностью количество потерь за неделю (чтобы минимизировать дневные колебания) с общим населением, получим следующие цифры: Украина – 0,0127% Румыния – 0,0123% РФ – 0,0058% США – 0,00214% Индия – 0,00021% Ситуация в Украине – худшая в мире. Мы в процентах от населения теряем людей больше, чем РФ, США и Индия вместе взятые. Правда, есть страны с совсем небольшим населением, например, в государстве Ангилья живет всего 15 тыс. человек. Там и одна смерть может исказить статистику. Но если учитывать только крупные государства и лидеров по общему число смертей, Украина показала худший результат.
While vaccinations are highly effective at protecting against infection and severe COVID-19 disease, our review demonstrates that natural immunity in COVID-recovered individuals is, at least, equivalent to the protection afforded by full vaccination of COVID-naïve populations
он просто такой же. наличие клеток памяти которые сохраняются пожизненно показано и после вакцинации. А высокий титр антител который предотвращает заболевание со временем исчезает как у переболевших так и у вакцинированых
Таких статей есть и будет еще сотни с разных сторон (при чем за статьи в пользу естественного имунитета производители вакцин не заплтят). Но время показывает, что переболевшие болеют во второй-третий раз намного реже привитых и скорее всего это имунные аномалии. Логично хотя бы прировнять переболевших в правах с привитыми. Но нет.
Schmit написав:Таких статей есть и будет еще сотни с разных сторон (при чем за статьи в пользу естественного имунитета производители вакцин не заплтят).
Это не просто статья а обзор других исследований -
All of the included studies found at least statistical equivalence between the protection of full vaccination and natural immunity; and, three studies found superiority of natural immunity. Four observational studies found a statistically significant incremental benefit to vaccination in the COVID-recovered individuals. I
Но время показывает, что переболевшие болеют во второй-третий раз намного реже привитых и скорее всего это имунные аномалии.
где на это посмотреть, кроме как в Вашем сообщении?
Логично хотя бы прировнять переболевших в правах с привитыми. Но нет.
и стимулировать появление ковид-вечеринок? Как раз власть логично поступила
Востаннє редагувалось IgA в Нед 14 лис, 2021 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:........ Может иммунитет переболевших и не пожизненный, но бесспорно, более долгоиграющий, чем упривитых.
На это Вам уже IgA ответил.
И зачем тогда колоть переболевших уже через 3 месяца? Почему не обращают внимание на уже существующие антитела? Логично, дать переболевшим времени до вакцинации столько же, сколько и уколотым, а наличие антител также должно давать отсрочку от вакцинации до того времени, пока следующий анализ не покажет их отсутствие. Логично же, но нет, колитесь через 3 месяца или немедленно.
Почему переболевшим дают меньший срок, чем вакцинированным сказать не могу, сам несколько удивлён. На антитела ориентироваться не получится - неизвестно, сколько их нужно иметь. Тем более, что антитела не дают полной информации об иммунитете.
Пережили ковид, получите шанс умереть от вакцины.
Тут Вы передёргиваете. Смертность от вакцины ничтожно мала (хотя, возможно, и есть) и изменение срока с 3 до 6 месяцев ничего не изменит. Разве что проживёте на 3 месяца дольше.
While vaccinations are highly effective at protecting against infection and severe COVID-19 disease, our review demonstrates that natural immunity in COVID-recovered individuals is, at least, equivalent to the protection afforded by full vaccination of COVID-naïve populations
он просто такой же. наличие клеток памяти которые сохраняются пожизненно показано и после вакцинации. А высокий титр антител который предотвращает заболевание со временем исчезает как у переболевших так и у вакцинированых
Даже в вашей статье признают: Гуглоперевод
ВЫВОДЫ Несмотря на то, что вакцинация очень эффективна для защиты от инфекции и тяжелого заболевания COVID-19, наш обзор демонстрирует, что естественный иммунитет у выздоровевших от COVID лиц, по крайней мере, эквивалентен защите, обеспечиваемой полной вакцинацией популяций, ранее не инфицированных COVID. От вакцинации выздоровевших от COVID лиц есть скромная и возрастающая относительная польза; однако чистая прибыль в абсолютном выражении незначительна. Лица, выздоровевшие от COVID, представляют собой совершенно иное соотношение пользы и риска. Следовательно, вакцинация выздоровевших от COVID лиц должна производиться с учетом клинического состояния и индивидуальных предпочтений.
Иммунитет переболевших "по крайней мере, эквивалентен", но права переболевших совсем не эквивалентны.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 14 лис, 2021 11:35, всього редагувалось 2 разів.