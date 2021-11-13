Додано: Нед 14 лис, 2021 10:58

Украина с населением около 37 млн человек (данные электронной переписи, которая не показывает точных цифр) за сутки от коронавируса потеряла 750 человек. И если сравнить, к примеру, в странах с высокой абсолютной смертностью количество потерь за неделю (чтобы минимизировать дневные колебания) с общим населением, получим следующие цифры:

Украина – 0,0127%

Румыния – 0,0123%

РФ – 0,0058%

США – 0,00214%

Индия – 0,00021%

Ситуация в Украине – худшая в мире. Мы в процентах от населения теряем людей больше, чем РФ, США и Индия вместе взятые. Правда, есть страны с совсем небольшим населением, например, в государстве Ангилья живет всего 15 тыс. человек. Там и одна смерть может исказить статистику. Но если учитывать только крупные государства и лидеров по общему число смертей, Украина показала худший результат.

Хроника приближения к 50.За вчера 403 смертей.За последние 7 дней 4621 смертей, т.е. среднесуточное 660 смертей (на вчера 4667 и 667).За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.Число активных случаев опять увеличилось - 509 694 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291). Количество выздоровевших за вчера больше, чем число новых случаев.На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 22591 смертей.Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу следующей недели). Единственный вопрос, насколько.P.s. Все данные по ворлдметру.P.p.s. По России 13 ноября - 38 823 новых случая заболевания и 1219 новых случаев смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть.P.s. Немного добавлю.