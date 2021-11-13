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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лис, 2021 11:33
В мене коротеньке питання - тут хтось писав/наводив аргументи, що після вакцинації "щось не те з суглобами"?
Якщо "ні", то я пострибав далі
- і буду думати, що ТРИ випадки - це "співпадіння!"©😁
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Додано: Нед 14 лис, 2021 11:34
Schmit написав:
ведь уже никто не спорит
, что иммунитет переболевшего сильнее.
Schmit написав:
Может иммунитет переболевших и не пожизненный, но бесспорно, более долгоиграющий
, чем упривитых.
IgA написав:
он просто такой же
.
что естественный иммунитет у выздоровевших от COVID лиц, по крайней мере, эквивалентен защите, обеспечиваемой полной вакцинацией популяций, ранее не инфицированных COVID.
Непрошенный совет, постарайтесь не употреблять слов типа "никто не спорит" и "бесспорно" с вещами в которых Вы не разбираетесь
Schmit написав:
А вакцинированные не могут устраивать ковид-вечеринки?
Все обсуждают «ковид-вечеринки», на которые люди приходят, чтобы заразиться и переболеть в легкой форме, — а некоторые потом погибают.
Научные статьи приводите, а элементарной статистики повторных заражений не можете найти?
А Вы тоже не можете? Я должен искать подтверждение Ваших слов?
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IgA
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Додано: Нед 14 лис, 2021 11:38
IgA написав:
Непрошенный совет, постарайтесь не употреблять слов типа "никто не спорит" и "бесспорно" с вещами в которых Вы не разбираетесь
Каюсь. Не специалист в написании красноречивых текстов, где-то не так высказался, но даже по вашей статье "естественный иммунитет у выздоровевших от COVID лиц, по крайней мере, эквивалентен защите, обеспечиваемой полной вакцинацией популяций, ранее не инфицированных COVID"
. Тем не менее права переболевших совсем не эквивалентны.
Мне не понятно, почему я не погу получить зеленый сертификат, сдав оффтест на антитела, если титр достаточный.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 14 лис, 2021 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Schmit
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Додано: Нед 14 лис, 2021 11:41
Schmit написав:
Не специалист в написании красноречивых текстов, где-то не так высказался, но даже по вашей статье
Вы вообще понимаете разницу между "эквивалентный" и "бесспорно лучше"? Я где-то писал что природный иммунитет хуже? К чему эта тактика непонимания очевидного?
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IgA
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Додано: Нед 14 лис, 2021 11:42
IgA написав: Schmit написав:
Не специалист в написании красноречивых текстов, где-то не так высказался, но даже по вашей статье
Вы вообще понимаете разницу между "эквивалентный" и "бесспорно лучше"? Я где-то писал что природный иммунитет хуже? К чему эта тактика непонимания очевидного?
Эквивалентный это равенство "=", значит не хуже. Вот это очевидно.
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Schmit
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