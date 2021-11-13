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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4302430343044305

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В мене коротеньке питання - тут хтось писав/наводив аргументи, що після вакцинації "щось не те з суглобами"?

Якщо "ні", то я пострибав далі :D - і буду думати, що ТРИ випадки - це "співпадіння!"©😁
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:34

  Schmit написав:ведь уже никто не спорит, что иммунитет переболевшего сильнее.

  Schmit написав:Может иммунитет переболевших и не пожизненный, но бесспорно, более долгоиграющий, чем упривитых.


  IgA написав:он просто такой же.


что естественный иммунитет у выздоровевших от COVID лиц, по крайней мере, эквивалентен защите, обеспечиваемой полной вакцинацией популяций, ранее не инфицированных COVID.


Непрошенный совет, постарайтесь не употреблять слов типа "никто не спорит" и "бесспорно" с вещами в которых Вы не разбираетесь

  Schmit написав:А вакцинированные не могут устраивать ковид-вечеринки?


Все обсуждают «ковид-вечеринки», на которые люди приходят, чтобы заразиться и переболеть в легкой форме, — а некоторые потом погибают.


Научные статьи приводите, а элементарной статистики повторных заражений не можете найти?

А Вы тоже не можете? Я должен искать подтверждение Ваших слов?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:38

  IgA написав:Непрошенный совет, постарайтесь не употреблять слов типа "никто не спорит" и "бесспорно" с вещами в которых Вы не разбираетесь

Каюсь. Не специалист в написании красноречивых текстов, где-то не так высказался, но даже по вашей статье "естественный иммунитет у выздоровевших от COVID лиц, по крайней мере, эквивалентен защите, обеспечиваемой полной вакцинацией популяций, ранее не инфицированных COVID". Тем не менее права переболевших совсем не эквивалентны.
Мне не понятно, почему я не погу получить зеленый сертификат, сдав оффтест на антитела, если титр достаточный.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 14 лис, 2021 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:41

  Schmit написав:Не специалист в написании красноречивых текстов, где-то не так высказался, но даже по вашей статье


Вы вообще понимаете разницу между "эквивалентный" и "бесспорно лучше"? Я где-то писал что природный иммунитет хуже? К чему эта тактика непонимания очевидного?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:42

  IgA написав:
  Schmit написав:Не специалист в написании красноречивых текстов, где-то не так высказался, но даже по вашей статье


Вы вообще понимаете разницу между "эквивалентный" и "бесспорно лучше"? Я где-то писал что природный иммунитет хуже? К чему эта тактика непонимания очевидного?

Эквивалентный это равенство "=", значит не хуже. Вот это очевидно.
Schmit
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
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