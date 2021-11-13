IgA написав:Непрошенный совет, постарайтесь не употреблять слов типа "никто не спорит" и "бесспорно" с вещами в которых Вы не разбираетесь
Каюсь. Не специалист в написании красноречивых текстов, где-то не так высказался, но даже по вашей статье "естественный иммунитет у выздоровевших от COVID лиц, по крайней мере, эквивалентен защите, обеспечиваемой полной вакцинацией популяций, ранее не инфицированных COVID". Тем не менее права переболевших совсем не эквивалентны. Мне не понятно, почему я не погу получить зеленый сертификат по результату теста на антитела, если титр достаточный.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 14 лис, 2021 11:46, всього редагувалось 2 разів.
Schmit написав:Эквивалентный это равенство "=", значит не хуже. Вот это очевидно.
ведь уже никто не спорит, что иммунитет переболевшего сильнее.
ок, для самых непонимающих, "сильнее" и "не хуже" - это одно и то же или нет?
Мое мнение - природний имунитет сильнее (если найдете статистику повторных заражений переболевших и сравните с заражениями уколотых - сами убедитесь). В вашей статье - равенство, как минимум не хуже. В реале права переболевших ущемлены. Что еще не понятного.
Without Covid-19 jab, ‘reinfection may occur every 16 months’
We now know that natural immunity to Sars-CoV-2 begins to dwindle over time. One Danish study suggested that the under-65s had about 80% protection for at least six months, while the over-65s had only 47% protection.
Without Covid-19 jab, ‘reinfection may occur every 16 months’
We now know that natural immunity to Sars-CoV-2 begins to dwindle over time. One Danish study suggested that the under-65s had about 80% protection for at least six months, while the over-65s had only 47% protection.
Научные статьи в этой сфере очень противоречивы. Но какие выводы с этой статьи? Переболевшие повторно заражаются - да, но точной статистики нет (и не будет, потому что большинство уже привиты). Вакцинированные заражаются - да. Природный иммунитет временный - да (но сравнения с вакцинным - нет). Иммунитет от вакцин лучше - нет. А ответа на вопрос, почему переболевшие с высоким уровнем антител не могут получить зеленый сертификат на то же время, что и вакцинированные - нет.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 14 лис, 2021 12:08, всього редагувалось 2 разів.