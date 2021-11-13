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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4303430443054306

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:06

  IgA написав:То есть вирус, который поражает половину органов человека, вызывает малопонятные и длительные последствия даже после выздоровления, оставляет после себя шлейф повышенной смертности от ССЗ, может проникать в мозг, может менять эпигенетику и даже иногда встраивать свои гены в человеческий геном для Вас прошел проверку временем в плане долговременных последствий и никаких проблем в будущем для переболевших Вы не ожидаете?

То, что вирусы - это зло, очевидный факт. Но, это разве повод использовать слабоиспытанные препараты для профилактики заболевания(даже не лечения) на половине всей человеческой популяции планеты, ещё и принуждать к участию в этом медицинском эксперименте, путём ограничения прав и свобод?
Не хватает только концентрационных лагерей и газовых камер для утилизации людей, которые НЕ согласны, чтоб их тела использовали в медицинских опытах при жизни.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:08

  Schmit написав:А ответа на вопрос, почему переболевшие с высоким уровнем антител не могут получить зеленый сертификат на то же время, что и вакцинированные - нет.


Это уже тема политики. Мои замечания касаются только некорректности Вашего заявления о превосходстве природного иммунитета.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:11

  safonovstanislav написав:То, что вирусы - это зло, очевидный факт.


Мне четко видно где меньшее из зол. Для меня препараты достаточно изучены, я прививку сделал, никаких побочек не заметил.
А у Вас есть реальные предложения что делать с эпидемией которая легко перегружает медсистемы даже в развитых странах а попытки остановить ее прогресс бьют по экономике? Или чисто поговорить?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:ТРИ випадки - це "співпадіння!"©😁

Три випадки - це три ваші кінцівки?
Там різні причини можуть бути. Почитайте про "хламідійний артрит".
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:00

  IgA написав:
  safonovstanislav написав:То, что вирусы - это зло, очевидный факт.


Мне четко видно где меньшее из зол. Для меня препараты достаточно изучены, я прививку сделал, никаких побочек не заметил.
А у Вас есть реальные предложения что делать с эпидемией которая легко перегружает медсистемы даже в развитых странах а попытки остановить ее прогресс бьют по экономике? Или чисто поговорить?

Дело не в самой прививке, а в самом факте принуждения. Одно дело, когда человек осознанно одевает маску в магазине, и совсем другое - когда его принуждают к этому. Одно дело, когда человек осознанно идёт на вакцинацию, и совсем другое - когда его лишают работы в случае отказа.

Лучше умереть в борьбе за свободу, чем всю жизнь быть рабом. Разве не по этим принципам жили наши предки, разве не за это люди вышли бороться в 2013-2014? Даже гимн Украины "Душу, тіло ми положим за свою свободу"

В Китае победили ковид, но какой ценой? Хотите, как в Китае?
Украина - свободная страна. Украинцы - свободные люди. А то, что проиходят ограничения свободы людей - очень печально.

Что делать с эпидемией? Уж точно не нужно полицейским охранять детские площадки от детей и мыть улицы, как это было в первый "карантин". Сейчас эти предпринятые меры кажутся максимально бредовыми. Как бы не оказалось, что и текущие меры не оказались такими же, при взгляде из будущего времени на текущее. Я не врач, чтоб давать советы по борьбе с эпидемиями.

На данный момент, уже очевидно, что результаты приносят лишь тоталитарные меры, как раз вот это вот принуждение. Но, это не значит, что нужно это использовать, а значит, что нужно искать что-то другое, если мы хотим жить в свободном обществе.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:04

  Hotab написав:
  Успіх написав:ТРИ випадки - це "співпадіння!"©😁

Три випадки - це три ваші кінцівки?
Там різні причини можуть бути. Почитайте про "хламідійний артрит".

Прочитав.
Там більше чоловіків стосується ;)

А тут випадки стались з жіночками 50+
Ну, одна - то мала і до вакцинації з цим проблеми - то тут не дивно...
Але інша, яка до вакцинації нічого не знала про біль в суглобах - то тепер аж прихрамує! Так її в однім коліні щось трапилось після вакцинації. Ходила до лікаря - приймає уколи.... Сама думає, що це вакцинація таке дала :roll:

Ну, будемо думати що це співпадіння :wink: - якщо це все пройде...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:что нужно искать что-то другое,

Давно нашли в тех странах, где сейчас в 10-20 раз меньше ежесуточных смертей, чем в Украине, при этом без локдаунов и прочих цветных зон. Пока вы ничего не нашли лучше - уберите пожалуйста свое вильнолюдство и выполняйте, что от вас требуют. Нормальным людям из-за вас сидеть в ограничениях не интересно. Я уже не говорю о том,что если из-за всяких Ям, активно покупающих сертификаты, ВСЕ украинские сертификаты в глазах мирового сообщества станут ничтожными....
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Может иммунитет переболевших и не пожизненный, но бесспорно, более долгоиграющий, чем упривитых.

Из приведенной вами статьи:
версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.


И из цитируемых ВВС статей:
1. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4
Blood samples were collected approximately 1 month after the onset of symptoms from 77 individuals who were convalescing from COVID-19 (49% female, 51% male, median age 49 years), the majority of whom had experienced mild illness (7.8% hospitalized, Extended Data Tables 1, 2). Follow-up blood samples were collected three times at approximately three-month intervals. Twelve convalescent participants received either the BNT162b2 (Pfizer) or the mRNA-1273 (Moderna) SARS-CoV-2 vaccine between the last two time points; these post-vaccination samples were not included in our analyses. In addition, bone marrow aspirates were collected from 18 of the convalescent individuals at 7 to 8 months after infection and from 11 healthy volunteers with no history of SARS-CoV-2 infection or vaccination. Follow-up bone marrow aspirates were collected from 5 of the 18 convalescent individuals and from 1 additional convalescent donor approximately 11 months after infection (Fig. 1a, Extended Data Tables 3, 4).

2. https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 636v1.full
To determine whether cellular immunity to SARS-CoV-2 persists half a year after infection we examined paired samples obtained an average of 1.3 and 6.1 months after infection from a cohort of 41 COVID-19-convalescent volunteers (Robbiani et al., 2020, Gaebler et al., 2020).


Вопрос - если исследования о несомненной пользе прививок от Ковида будут проведены на таких же количествах людей (в цитатах выделены жирным шрифтом), вы согласитесь с ними, или напишете, что это слишком малая выборка, чтобы делать серьезные выводы?
yanyura
 
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