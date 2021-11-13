Without Covid-19 jab, ‘reinfection may occur every 16 months’
We now know that natural immunity to Sars-CoV-2 begins to dwindle over time. One Danish study suggested that the under-65s had about 80% protection for at least six months, while the over-65s had only 47% protection.
Научные статьи в этой сфере очень противоречивы. Но какие выводы с этой статьи? Переболевшие повторно заражаются - да, но точной статистики нет (и не будет, потому что большинство уже привиты). Вакцинированные заражаются - да. Природный иммунитет временный - да (но сравнения с вакцинным - нет). Иммунитет от вакцин лучше - нет. А ответа на вопрос, почему переболевшие с высоким уровнем антител не могут получить зеленый сертификат на то же время, что и вакцинированные - нет.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 14 лис, 2021 12:08, всього редагувалось 2 разів.
IgA написав:То есть вирус, который поражает половину органов человека, вызывает малопонятные и длительные последствия даже после выздоровления, оставляет после себя шлейф повышенной смертности от ССЗ, может проникать в мозг, может менять эпигенетику и даже иногда встраивать свои гены в человеческий геном для Вас прошел проверку временем в плане долговременных последствий и никаких проблем в будущем для переболевших Вы не ожидаете?
То, что вирусы - это зло, очевидный факт. Но, это разве повод использовать слабоиспытанные препараты для профилактики заболевания(даже не лечения) на половине всей человеческой популяции планеты, ещё и принуждать к участию в этом медицинском эксперименте, путём ограничения прав и свобод? Не хватает только концентрационных лагерей и газовых камер для утилизации людей, которые НЕ согласны, чтоб их тела использовали в медицинских опытах при жизни.
safonovstanislav написав:То, что вирусы - это зло, очевидный факт.
Мне четко видно где меньшее из зол. Для меня препараты достаточно изучены, я прививку сделал, никаких побочек не заметил. А у Вас есть реальные предложения что делать с эпидемией которая легко перегружает медсистемы даже в развитых странах а попытки остановить ее прогресс бьют по экономике? Или чисто поговорить?
safonovstanislav написав:То, что вирусы - это зло, очевидный факт.
Мне четко видно где меньшее из зол. Для меня препараты достаточно изучены, я прививку сделал, никаких побочек не заметил. А у Вас есть реальные предложения что делать с эпидемией которая легко перегружает медсистемы даже в развитых странах а попытки остановить ее прогресс бьют по экономике? Или чисто поговорить?
Дело не в самой прививке, а в самом факте принуждения. Одно дело, когда человек осознанно одевает маску в магазине, и совсем другое - когда его принуждают к этому. Одно дело, когда человек осознанно идёт на вакцинацию, и совсем другое - когда его лишают работы в случае отказа.
Лучше умереть в борьбе за свободу, чем всю жизнь быть рабом. Разве не по этим принципам жили наши предки, разве не за это люди вышли бороться в 2013-2014? Даже гимн Украины "Душу, тіло ми положим за свою свободу"
В Китае победили ковид, но какой ценой? Хотите, как в Китае? Украина - свободная страна. Украинцы - свободные люди. А то, что проиходят ограничения свободы людей - очень печально.
Что делать с эпидемией? Уж точно не нужно полицейским охранять детские площадки от детей и мыть улицы, как это было в первый "карантин". Сейчас эти предпринятые меры кажутся максимально бредовыми. Как бы не оказалось, что и текущие меры не оказались такими же, при взгляде из будущего времени на текущее. Я не врач, чтоб давать советы по борьбе с эпидемиями.
На данный момент, уже очевидно, что результаты приносят лишь тоталитарные меры, как раз вот это вот принуждение. Но, это не значит, что нужно это использовать, а значит, что нужно искать что-то другое, если мы хотим жить в свободном обществе.
Три випадки - це три ваші кінцівки? Там різні причини можуть бути. Почитайте про "хламідійний артрит".
Прочитав. Там більше чоловіків стосується
А тут випадки стались з жіночками 50+ Ну, одна - то мала і до вакцинації з цим проблеми - то тут не дивно... Але інша, яка до вакцинації нічого не знала про біль в суглобах - то тепер аж прихрамує! Так її в однім коліні щось трапилось після вакцинації. Ходила до лікаря - приймає уколи.... Сама думає, що це вакцинація таке дала
Ну, будемо думати що це співпадіння - якщо це все пройде...
safonovstanislav написав:что нужно искать что-то другое,
Давно нашли в тех странах, где сейчас в 10-20 раз меньше ежесуточных смертей, чем в Украине, при этом без локдаунов и прочих цветных зон. Пока вы ничего не нашли лучше - уберите пожалуйста свое вильнолюдство и выполняйте, что от вас требуют. Нормальным людям из-за вас сидеть в ограничениях не интересно. Я уже не говорю о том,что если из-за всяких Ям, активно покупающих сертификаты, чем совершающим уголовное преследование, ВСЕ украинские сертификаты в глазах мирового сообщества станут ничтожными....
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Blood samples were collected approximately 1 month after the onset of symptoms from 77 individuals who were convalescing from COVID-19 (49% female, 51% male, median age 49 years), the majority of whom had experienced mild illness (7.8% hospitalized, Extended Data Tables 1, 2). Follow-up blood samples were collected three times at approximately three-month intervals. Twelve convalescent participants received either the BNT162b2 (Pfizer) or the mRNA-1273 (Moderna) SARS-CoV-2 vaccine between the last two time points; these post-vaccination samples were not included in our analyses. In addition, bone marrow aspirates were collected from 18 of the convalescent individuals at 7 to 8 months after infection and from 11 healthy volunteers with no history of SARS-CoV-2 infection or vaccination. Follow-up bone marrow aspirates were collected from 5 of the 18 convalescent individuals and from 1 additional convalescent donor approximately 11 months after infection (Fig. 1a, Extended Data Tables 3, 4).
To determine whether cellular immunity to SARS-CoV-2 persists half a year after infection we examined paired samples obtained an average of 1.3 and 6.1 months after infection from a cohort of 41 COVID-19-convalescent volunteers (Robbiani et al., 2020, Gaebler et al., 2020).
Вопрос - если исследования о несомненной пользе прививок от Ковида будут проведены на таких же количествах людей (в цитатах выделены жирным шрифтом), вы согласитесь с ними, или напишете, что это слишком малая выборка, чтобы делать серьезные выводы?
Напомню:
fler написав:
zРадио написав:
fler написав:Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны
А давайте не кидаться пустыми заявлениями. Какая предельная погрешность выборки? Все данные для расчета, если открыть предоставленную ссылку, у вас есть. Жду
zРадио, вы меня с кем-то путаете Я не девочка на побегушках, чтобы исполнять ваши забаганки Вам надо - считайте сами. Хотя любому нормальному аналитику и без формул видно, что 217 - см.выделенное выше.
А ведь максимальное число исследуемых (77 человек) почти в 3 раза меньше, чем писала fler.
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 14 лис, 2021 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Логично хотя бы прировнять переболевших в правах с привитыми. Но нет.
и стимулировать появление ковид-вечеринок? Как раз власть логично поступила
А вакцинированные не могут устраивать ковид-вечеринки? Они являются очень хорошими переносчиками/распространителями вируса.
Могут. Но после того, как они заболеют, а не после вакцины. Хотя не вижу смысла - иммунитет у них уже есть (от вакцины), зачем рисковать и пытаться ещё и заразиться для приобретения "естественного иммунитета"? Что касается неравенства прав, уже писал: "Почему переболевшим дают меньший срок, чем вакцинированным сказать не могу, сам несколько удивлён". Интересно было бы услышать объяснение от вводивших его. Но это как раз то, в чём обвиняют власть - плохая коммуникация с обществом и плохая информационная политика.