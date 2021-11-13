ПОБОЧКИ ВАКЦИНАЦИИ: УМОЛЧАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ? Российская стратегия продвижения вакцинации связана с отказом от регистрации побочных эффектов и отрицанием самой возможности ее фатальных последствий. Опыт Европы показывает, что регистрация побочных эффектов не приносит никакого вреда программе массовой вакцинации населения, с одной стороны. И (пока) не приносит никакой пользы зарегистрированным жертвам и их семьям – со стороны другой.
В Европарламент 29 сентября было внесено предложение о принятии резолюции о создании европейского компенсационного фонда для жертв вакцин от COVID-19: (https://www.europarl.europa.eu/doceo/do ... 75_FR.html) Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca. Месяцем позже, 21 октября, на заседании с ходатайством выступила его инициатор Виржини Жорон, которая уже не в первый раз обращает внимание на поствакционные осложнения (особенно она точит зуб на Pfizer).
Остроты дискуссии добавляет упорное нежелание Еврокомиссии посвящать депутатов Европарламента в подробности заключения договоров с фармкомпаниями. Нежелание это понятно – краеугольным камнем всех договоров «государство-производитель вакцины», вышедших на свет Божий, является тотальное снятие ответственности с производителя за все, что происходит с реципиентами препарата плюс запрет на распространение любой информации, которая может негативно повлиять на бренд производителя. И сам факт того, что EMA собирает и публикует данные о побочках\ вакцинно-ассоциированных смертях – это какой-то уникальный прорыв из доковидного мира, в котором велась аккуратная статистика использования препаратов, а фармкомпании отвечали, за то что они делают.
В документе говорится, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало более 1млн случаев побочных реакции: 435779 - Pfizer BioNTech, 373285 - AstraZeneca, 117243 - Moderna, 27694 - Janssen.
Около 75К человек имеют серьезные неврологические последствия после вакцинации Pfizer. EMA также утверждает, что более 5000 человек умерли вследствие введения вакцины: 4198 - Pfizer, 1053 - AstraZeneca, 392 - Moderna, 138 - Janssen.
Сейчас – с ростом числа вакцинированных - в отчетах по безопасности (https://www.ema.europa.eu/en/documents/ ... 021_en.pdf) значатся иные цифры, и они, естественно, растут: На 30 сентября на 420 млн доз Pfizer зарегистрировано 361767 сообщений о побочных реакциях (значение меньше, чем месяцем ранее, т.к. скорректировались данные, приходящиеся на 1 вакцинированного, который мог дать не одну, а несколько "побочек" одновременно), из них 5113 летальных случаев. На 68,7 млн доз AstraZeneca - 199999 случаев побочных реакций, из них 1211 смертей. На 59,8 млн доз Moderna - 80486 сообщений о побочках, из них 495 смертей. На 14,3 млн доз Janssen - 23455 обращений о побочных эффектах, из них 171 - летальный исход.
Чем собственно дело кончилось? Пока ничем. Резолюция висит в базе Европарламента и каши не просит. Автор в своем твиттер (https://twitter.com/v_joron/status/1455087986857676802) уповает на депутатов: “Результат моего предложения по резолюции о создании Европейского компенсационного фонда для жертв “вакцины от COVID-19” будет зависеть от смелости депутатов Европарламента, которым придется голосовать по этому вопросу”.
Итак. Там, где мы запрещаем даже упоминать про побочные эффекты, Европа их регистрирует без всяких последствий для кого бы то и чего бы то ни было. Нет компенсаций, нет коррекции стратегии, тема побочек и смертей (их официально – тысячи) ушла из национальных повесток, в которых находилась, например, весной.
https://t.me/viralload/207 Автор пишет отталкиваясь от реалий запоребрика, насколько я понял, но вобщем эту актуально и для нас, кроме того, что "украинская вакцина" пока только "сферическая в вакууме", поэтому у неё нет побочек, которые нужно регистрировать и компенсировать
На международной выставке в китайском городе Хайкоу представили первую в мире вакцину от коронавируса, вводимую с помощью ингаляции. Разработчик вакцины — китайская компания CanSino. Об этом сообщает местный телеканал CGTN. По данным ученых, ингаляционная вакцина обладает рядом преимуществ перед инъекционной:
Во-первых, многие люди боятся именно инъекций. А ингаляционную вакцину можно просто вдохнуть — на эффективность это не повлияет.
Во-вторых, требуется меньший объем препарата для достижения формирования иммунитета от коронавируса.
В-третьих, вакцина не требует особых условий хранения и транспортировки.
Особое преимущество у ингаляционной вакцины в том, что ее можно ввести в виде вдыхаемого пара непосредственно на слизистые оболочки горла, именно туда, куда и попадает коронавирус при заражении.
....Состав препарата остался таким же, как и при внутримышечной инъекции. Изменился лишь метод его введения в организм. ...
Десятки тысяч таблеток против коронавируса компании "Файзер" скоро будут доставлены в Израиль. Об этом сообщил 12 канал ИТВ. По данным канала, глава правительства Израиля и представители Минздрава пришли к соглашению с руководством фармацевтического концерна, и таким образом Израиль станет одной из первых (а возможно, и первой) стран, где начнут использовать таблетки.
Таблетки, как отмечается в сообщении канала, на первом этапе будут использованы для профилактики и лечения пациентов, относящихся к так называемой группе высокого риска.
Неделей ранее генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заявил, что уже в ближайшие несколько дней будет подписан контракт с компанией "Файзер" о поставках в Израиль партий препарата "Паксловид".
В эфире радиостанции 103 ФМ Аш разъяснил, что в настоящее время израильские специалисты продолжают тщательно изучать результаты клинических исследований "Паксловида" и не торопятся с выводами, как это было при приобретении вакцинных препаратов.
Согласно заявлению разработавшей "Паксловид" компании "Файзер", препарат показал 89-процентную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти больных с "ковидом".
Вывод об эффективности препарата был сделан на основе двух этапов клинических испытаний с участием 1,2 тыс. взрослых пациентов, имеющих высокий риск тяжелого течения болезни.
В сообщении компании указано, что в группе больных, принимавших лекарство, не было зарегистрировано ни одного случая смерти, в то время как среди испытуемых, получавших плацебо, умерло 10 пациентов.
https://www.9tv.co.il/item/36318 Интересно, что они называют 89-процентную эффективностью, т.к. о разработанном Merck лекарстве под названием Молнупиравир пишут: "Фармацевтическая компания разработала таблетку и протестировала ее среди примерно 800 участников, и было обнаружено, что она снижает количество госпитализаций и смертей примерно на 50%". И это считается прекрасным результатом.
EMA также утверждает, что более 5000 человек умерли вследствие введения вакцины
В отчёте EMA сказано совсем не так. Я скачал и прочитал файл. Снова нам врут здесь.
Я скачал и прочитал. Там есть. Но точное расположение этой информации в документе я давать не буду - пусть "кэп" потренирует мозги (А заодно и другие ковид-нагнетатели) Снова "капитан корабля" нам сознательно врёт, или читать не умеет
Ромасик написав:спектры показывают результат противоэпидемической деятельности.
Как противоэпидимическая деятельность, которую "показывают спектры", говорит о том, кто больше разносит: ваксы или не ваксы?
Ромасик написав:В Украине - 1%. Ну да, у нас еще 3% - бессимптомные больные
Все, кто не обратился в больницу за тестом и болел дома - бессимптомные?Ромасик, вчера вечером было злоупотребление ? Или что это за поток?
1) отлично показывает. Вакцинация 70% обещала побороть эпидемию. Но как-то не поборола. А ваши жонглирования на пальцах показывайте зевакам возле метро. 2) разве с чумой можно просто отлежаться дом? Или все-таки сопли?
Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.
Единственная существенная зацепка, которую оставили для ковид-пропагандистов в отчёте, - ремарка в стиле "не обязательно все умершие после вакцинации - умерли из-за препарата, а возможно и от других причин". Тогда вопрос, почему эти препараты вводят без соответствующих анализов и предварительной подготовки? "Нет времени объяснять"?
Это очень в стиле местных пропагандистов с их "після - не значить внаслідок".
Но что интересно - если всё так хорошо с этими "вакцинами" - то почему производители и правительства так упорно блокируют любые попытки создания фондов для компенсаций? Ведь если всё так хорошо - то и компенсировать никому ничего не нужно будет. Так почему они блокируют эти инициативы?
Вкладчик1234 написав:если всё так хорошо с этими "вакцинами"
Главное , что с вирусом "все хорошо". Доктор Флер принесет нам очередную статью о переполненном стационаре без медперсонала, и вы нам расскажет, что вирус в дорожной пыли даже есть, почему ему не быть в стационаре.