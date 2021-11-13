ПОБОЧКИ ВАКЦИНАЦИИ: УМОЛЧАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ?Российская стратегия продвижения вакцинации связана с отказом от регистрации побочных эффектов и отрицанием самой возможности ее фатальных последствий. Опыт Европы показывает, что регистрация побочных эффектов не приносит никакого вреда программе массовой вакцинации населения, с одной стороны. И (пока) не приносит никакой пользы зарегистрированным жертвам и их семьям – со стороны другой.В Европарламент 29 сентября было внесено предложение о принятии резолюции о создании европейского компенсационного фонда для жертв вакцин от COVID-19: () Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca. Месяцем позже, 21 октября, на заседании с ходатайством выступила его инициатор Виржини Жорон, которая уже не в первый раз обращает внимание на поствакционные осложнения (особенно она точит зуб на Pfizer).Остроты дискуссии добавляет упорное нежелание Еврокомиссии посвящать депутатов Европарламента в подробности заключения договоров с фармкомпаниями. Нежелание это понятно – краеугольным камнем всех договоров «государство-производитель вакцины», вышедших на свет Божий, является тотальное снятие ответственности с производителя за все, что происходит с реципиентами препарата плюс запрет на распространение любой информации, которая может негативно повлиять на бренд производителя.И сам факт того, что EMA собирает и публикует данные о побочках\ вакцинно-ассоциированных смертях – это какой-то уникальный прорыв из доковидного мира, в котором велась аккуратная статистика использования препаратов, а фармкомпании отвечали, за то что они делают.В документе говорится, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало более 1млн случаев побочных реакции:435779 - Pfizer BioNTech,373285 - AstraZeneca,117243 - Moderna,27694 - Janssen.Около 75К человек имеют серьезные неврологические последствия после вакцинации Pfizer. EMA также утверждает, что более 5000 человек умерли вследствие введения вакцины:4198 - Pfizer,1053 - AstraZeneca,392 - Moderna,138 - Janssen.Сейчас – с ростом числа вакцинированных - в отчетах по безопасности () значатся иные цифры, и они, естественно, растут:На 30 сентября на 420 млн доз Pfizer зарегистрировано 361767 сообщений о побочных реакциях (значение меньше, чем месяцем ранее, т.к. скорректировались данные, приходящиеся на 1 вакцинированного, который мог дать не одну, а несколько "побочек" одновременно), из них 5113 летальных случаев.На 68,7 млн доз AstraZeneca - 199999 случаев побочных реакций, из них 1211 смертей.На 59,8 млн доз Moderna - 80486 сообщений о побочках, из них 495 смертей.На 14,3 млн доз Janssen - 23455 обращений о побочных эффектах, из них 171 - летальный исход.Чем собственно дело кончилось? Пока ничем. Резолюция висит в базе Европарламента и каши не просит. Автор в своем твиттер () уповает на депутатов: “Результат моего предложения по резолюции о создании Европейского компенсационного фонда для жертв “вакцины от COVID-19” будет зависеть от смелости депутатов Европарламента, которым придется голосовать по этому вопросу”.Итак. Там, где мы запрещаем даже упоминать про побочные эффекты, Европа их регистрирует без всяких последствий для кого бы то и чего бы то ни было. Нет компенсаций, нет коррекции стратегии, тема побочек и смертей (их официально – тысячи) ушла из национальных повесток, в которых находилась, например, весной.