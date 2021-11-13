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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
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Не можу за станом здоров'я
2%
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Не вірю в ефективність вакцин
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Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
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9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:40

На международной выставке в китайском городе Хайкоу представили первую в мире вакцину от коронавируса, вводимую с помощью ингаляции. Разработчик вакцины — китайская компания CanSino. Об этом сообщает местный телеканал CGTN.
По данным ученых, ингаляционная вакцина обладает рядом преимуществ перед инъекционной:

Во-первых, многие люди боятся именно инъекций. А ингаляционную вакцину можно просто вдохнуть — на эффективность это не повлияет.

Во-вторых, требуется меньший объем препарата для достижения формирования иммунитета от коронавируса.

В-третьих, вакцина не требует особых условий хранения и транспортировки.

Особое преимущество у ингаляционной вакцины в том, что ее можно ввести в виде вдыхаемого пара непосредственно на слизистые оболочки горла, именно туда, куда и попадает коронавирус при заражении.

....Состав препарата остался таким же, как и при внутримышечной инъекции. Изменился лишь метод его введения в организм. ...

https://www.9tv.co.il/item/36321
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:41

EMA также утверждает, что более 5000 человек умерли вследствие введения вакцины

В отчёте EMA сказано совсем не так. Я скачал и прочитал файл. Снова нам врут здесь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:46

Десятки тысяч таблеток против коронавируса компании "Файзер" скоро будут доставлены в Израиль. Об этом сообщил 12 канал ИТВ. По данным канала, глава правительства Израиля и представители Минздрава пришли к соглашению с руководством фармацевтического концерна, и таким образом Израиль станет одной из первых (а возможно, и первой) стран, где начнут использовать таблетки.

Таблетки, как отмечается в сообщении канала, на первом этапе будут использованы для профилактики и лечения пациентов, относящихся к так называемой группе высокого риска.


Неделей ранее генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заявил, что уже в ближайшие несколько дней будет подписан контракт с компанией "Файзер" о поставках в Израиль партий препарата "Паксловид".

В эфире радиостанции 103 ФМ Аш разъяснил, что в настоящее время израильские специалисты продолжают тщательно изучать результаты клинических исследований "Паксловида" и не торопятся с выводами, как это было при приобретении вакцинных препаратов.

Согласно заявлению разработавшей "Паксловид" компании "Файзер", препарат показал 89-процентную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти больных с "ковидом".

Вывод об эффективности препарата был сделан на основе двух этапов клинических испытаний с участием 1,2 тыс. взрослых пациентов, имеющих высокий риск тяжелого течения болезни.

В сообщении компании указано, что в группе больных, принимавших лекарство, не было зарегистрировано ни одного случая смерти, в то время как среди испытуемых, получавших плацебо, умерло 10 пациентов.

https://www.9tv.co.il/item/36318
Интересно, что они называют 89-процентную эффективностью, т.к. о разработанном Merck лекарстве под названием Молнупиравир пишут: "Фармацевтическая компания разработала таблетку и протестировала ее среди примерно 800 участников, и было обнаружено, что она снижает количество госпитализаций и смертей примерно на 50%". И это считается прекрасным результатом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:52

  Hotab написав:
EMA также утверждает, что более 5000 человек умерли вследствие введения вакцины

В отчёте EMA сказано совсем не так. Я скачал и прочитал файл. Снова нам врут здесь.

Я скачал и прочитал. Там есть. Но точное расположение этой информации в документе я давать не буду - пусть "кэп" потренирует мозги :) (А заодно и другие ковид-нагнетатели)
Снова "капитан корабля" нам сознательно врёт, или читать не умеет

На пересдачу!
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:01

  Hotab написав:
  Ромасик написав:спектры показывают результат противоэпидемической деятельности.

Как противоэпидимическая деятельность, которую "показывают спектры", говорит о том, кто больше разносит: ваксы или не ваксы?

  Ромасик написав:В Украине - 1%. Ну да, у нас еще 3% - бессимптомные больные

Все, кто не обратился в больницу за тестом и болел дома - бессимптомные?Ромасик, вчера вечером было злоупотребление ? Или что это за поток?

1) отлично показывает. Вакцинация 70% обещала побороть эпидемию. Но как-то не поборола. А ваши жонглирования на пальцах показывайте зевакам возле метро.
2) разве с чумой можно просто отлежаться дом? Или все-таки сопли?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Вакцинация 70% обещала побороть эпидемию. Но как-то не поборола.

Может и не поборола. То есть то, что именно ваксы разносят больше,чем не ваксы - ничего нет. Очередной детский лепет у метро.

  Ромасик написав:разве с чумой можно просто отлежаться дом?
Или все-таки сопли?


С шизофренией тоже нельзя отлежаться дома. Надо в клинику. Но шизофрения не сопли. Хотя у вас есть возможность иметь и то, и то. Особенно с зеваками у метро.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 14:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:04

  ЛАД написав:
Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.

несколько повторных случаев на 250М переболевших? :D
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:10

Единственная существенная зацепка, которую оставили для ковид-пропагандистов в отчёте, - ремарка в стиле "не обязательно все умершие после вакцинации - умерли из-за препарата, а возможно и от других причин". Тогда вопрос, почему эти препараты вводят без соответствующих анализов и предварительной подготовки? "Нет времени объяснять"?

Это очень в стиле местных пропагандистов с их "після - не значить внаслідок".

Но что интересно - если всё так хорошо с этими "вакцинами" - то почему производители и правительства так упорно блокируют любые попытки создания фондов для компенсаций? Ведь если всё так хорошо - то и компенсировать никому ничего не нужно будет. Так почему они блокируют эти инициативы?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:существенная зацепка

Всё-таки дошло?
Расходимся, нас снова обманули.

  Вкладчик1234 написав:если всё так хорошо с этими "вакцинами"

Главное , что с вирусом "все хорошо".
Доктор Флер принесет нам очередную статью о переполненном стационаре без медперсонала, и вы нам расскажет, что вирус в дорожной пыли даже есть, почему ему не быть в стационаре. :lol:



  Вкладчик1234 написав:На пересдачу!


:lol:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:21

  safonovstanislav написав:Дело не в самой прививке, а в самом факте принуждения. Одно дело, когда человек осознанно одевает маску в магазине, и совсем другое - когда его принуждают к этому. Одно дело, когда человек осознанно идёт на вакцинацию, и совсем другое - когда его лишают работы в случае отказа.

Лучше умереть в борьбе за свободу, чем всю жизнь быть рабом. Разве не по этим принципам жили наши предки, разве не за это люди вышли бороться в 2013-2014? Даже гимн Украины "Душу, тіло ми положим за свою свободу"

В Китае победили ковид, но какой ценой? Хотите, как в Китае?
Украина - свободная страна. Украинцы - свободные люди. А то, что проиходят ограничения свободы людей - очень печально.

Что делать с эпидемией? Уж точно не нужно полицейским охранять детские площадки от детей и мыть улицы, как это было в первый "карантин". Сейчас эти предпринятые меры кажутся максимально бредовыми. Как бы не оказалось, что и текущие меры не оказались такими же, при взгляде из будущего времени на текущее. Я не врач, чтоб давать советы по борьбе с эпидемиями.

На данный момент, уже очевидно, что результаты приносят лишь тоталитарные меры, как раз вот это вот принуждение. Но, это не значит, что нужно это использовать, а значит, что нужно искать что-то другое, если мы хотим жить в свободном обществе.

1. Последние известные случаи обнаружения ковида в Китае - какой-то грузовой порт, и Диснейленд.
Там за несколько часов протестировали всех (десятки тысяч человек), выявили положительных, контактных, - и отправили их на лечение в карантине. Т.е. та самая "система Семашко", или называйте как хотите.
Остальных - отправили "на свободу".
2. А в Украине "лечат" всех подряд, даже здоровых.
При этом, если сделал укол - можешь спокойно идти болеть и заражать остальных.
А здоровые без "ковид-сертификата" - поражены в правах как "безусловно прокаженные"
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