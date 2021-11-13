На международной выставке в китайском городе Хайкоу представили первую в мире вакцину от коронавируса, вводимую с помощью ингаляции. Разработчик вакцины — китайская компания CanSino. Об этом сообщает местный телеканал CGTN. По данным ученых, ингаляционная вакцина обладает рядом преимуществ перед инъекционной:
Во-первых, многие люди боятся именно инъекций. А ингаляционную вакцину можно просто вдохнуть — на эффективность это не повлияет.
Во-вторых, требуется меньший объем препарата для достижения формирования иммунитета от коронавируса.
В-третьих, вакцина не требует особых условий хранения и транспортировки.
Особое преимущество у ингаляционной вакцины в том, что ее можно ввести в виде вдыхаемого пара непосредственно на слизистые оболочки горла, именно туда, куда и попадает коронавирус при заражении.
....Состав препарата остался таким же, как и при внутримышечной инъекции. Изменился лишь метод его введения в организм. ...
Десятки тысяч таблеток против коронавируса компании "Файзер" скоро будут доставлены в Израиль. Об этом сообщил 12 канал ИТВ. По данным канала, глава правительства Израиля и представители Минздрава пришли к соглашению с руководством фармацевтического концерна, и таким образом Израиль станет одной из первых (а возможно, и первой) стран, где начнут использовать таблетки.
Таблетки, как отмечается в сообщении канала, на первом этапе будут использованы для профилактики и лечения пациентов, относящихся к так называемой группе высокого риска.
Неделей ранее генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заявил, что уже в ближайшие несколько дней будет подписан контракт с компанией "Файзер" о поставках в Израиль партий препарата "Паксловид".
В эфире радиостанции 103 ФМ Аш разъяснил, что в настоящее время израильские специалисты продолжают тщательно изучать результаты клинических исследований "Паксловида" и не торопятся с выводами, как это было при приобретении вакцинных препаратов.
Согласно заявлению разработавшей "Паксловид" компании "Файзер", препарат показал 89-процентную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти больных с "ковидом".
Вывод об эффективности препарата был сделан на основе двух этапов клинических испытаний с участием 1,2 тыс. взрослых пациентов, имеющих высокий риск тяжелого течения болезни.
В сообщении компании указано, что в группе больных, принимавших лекарство, не было зарегистрировано ни одного случая смерти, в то время как среди испытуемых, получавших плацебо, умерло 10 пациентов.
https://www.9tv.co.il/item/36318 Интересно, что они называют 89-процентную эффективностью, т.к. о разработанном Merck лекарстве под названием Молнупиравир пишут: "Фармацевтическая компания разработала таблетку и протестировала ее среди примерно 800 участников, и было обнаружено, что она снижает количество госпитализаций и смертей примерно на 50%". И это считается прекрасным результатом.
EMA также утверждает, что более 5000 человек умерли вследствие введения вакцины
В отчёте EMA сказано совсем не так. Я скачал и прочитал файл. Снова нам врут здесь.
Я скачал и прочитал. Там есть. Но точное расположение этой информации в документе я давать не буду - пусть "кэп" потренирует мозги (А заодно и другие ковид-нагнетатели) Снова "капитан корабля" нам сознательно врёт, или читать не умеет
Ромасик написав:спектры показывают результат противоэпидемической деятельности.
Как противоэпидимическая деятельность, которую "показывают спектры", говорит о том, кто больше разносит: ваксы или не ваксы?
Ромасик написав:В Украине - 1%. Ну да, у нас еще 3% - бессимптомные больные
Все, кто не обратился в больницу за тестом и болел дома - бессимптомные?Ромасик, вчера вечером было злоупотребление ? Или что это за поток?
1) отлично показывает. Вакцинация 70% обещала побороть эпидемию. Но как-то не поборола. А ваши жонглирования на пальцах показывайте зевакам возле метро. 2) разве с чумой можно просто отлежаться дом? Или все-таки сопли?
Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.
Единственная существенная зацепка, которую оставили для ковид-пропагандистов в отчёте, - ремарка в стиле "не обязательно все умершие после вакцинации - умерли из-за препарата, а возможно и от других причин". Тогда вопрос, почему эти препараты вводят без соответствующих анализов и предварительной подготовки? "Нет времени объяснять"?
Это очень в стиле местных пропагандистов с их "після - не значить внаслідок".
Но что интересно - если всё так хорошо с этими "вакцинами" - то почему производители и правительства так упорно блокируют любые попытки создания фондов для компенсаций? Ведь если всё так хорошо - то и компенсировать никому ничего не нужно будет. Так почему они блокируют эти инициативы?
Вкладчик1234 написав:если всё так хорошо с этими "вакцинами"
Главное , что с вирусом "все хорошо". Доктор Флер принесет нам очередную статью о переполненном стационаре без медперсонала, и вы нам расскажет, что вирус в дорожной пыли даже есть, почему ему не быть в стационаре.
safonovstanislav написав:Дело не в самой прививке, а в самом факте принуждения. Одно дело, когда человек осознанно одевает маску в магазине, и совсем другое - когда его принуждают к этому. Одно дело, когда человек осознанно идёт на вакцинацию, и совсем другое - когда его лишают работы в случае отказа.
Лучше умереть в борьбе за свободу, чем всю жизнь быть рабом. Разве не по этим принципам жили наши предки, разве не за это люди вышли бороться в 2013-2014? Даже гимн Украины "Душу, тіло ми положим за свою свободу"
В Китае победили ковид, но какой ценой? Хотите, как в Китае? Украина - свободная страна. Украинцы - свободные люди. А то, что проиходят ограничения свободы людей - очень печально.
Что делать с эпидемией? Уж точно не нужно полицейским охранять детские площадки от детей и мыть улицы, как это было в первый "карантин". Сейчас эти предпринятые меры кажутся максимально бредовыми. Как бы не оказалось, что и текущие меры не оказались такими же, при взгляде из будущего времени на текущее. Я не врач, чтоб давать советы по борьбе с эпидемиями.
На данный момент, уже очевидно, что результаты приносят лишь тоталитарные меры, как раз вот это вот принуждение. Но, это не значит, что нужно это использовать, а значит, что нужно искать что-то другое, если мы хотим жить в свободном обществе.
1. Последние известные случаи обнаружения ковида в Китае - какой-то грузовой порт, и Диснейленд. Там за несколько часов протестировали всех (десятки тысяч человек), выявили положительных, контактных, - и отправили их на лечение в карантине. Т.е. та самая "система Семашко", или называйте как хотите. Остальных - отправили "на свободу". 2. А в Украине "лечат" всех подряд, даже здоровых. При этом, если сделал укол - можешь спокойно идти болеть и заражать остальных. А здоровые без "ковид-сертификата" - поражены в правах как "безусловно прокаженные"