safonovstanislav написав:

Дело не в самой прививке, а в самом факте принуждения. Одно дело, когда человек осознанно одевает маску в магазине, и совсем другое - когда его принуждают к этому. Одно дело, когда человек осознанно идёт на вакцинацию, и совсем другое - когда его лишают работы в случае отказа.Лучше умереть в борьбе за свободу, чем всю жизнь быть рабом. Разве не по этим принципам жили наши предки, разве не за это люди вышли бороться в 2013-2014? Даже гимн Украины "Душу, тіло ми положим за свою свободу"В Китае победили ковид, но какой ценой? Хотите, как в Китае?Украина - свободная страна. Украинцы - свободные люди. А то, что проиходят ограничения свободы людей - очень печально.Что делать с эпидемией? Уж точно не нужно полицейским охранять детские площадки от детей и мыть улицы, как это было в первый "карантин". Сейчас эти предпринятые меры кажутся максимально бредовыми. Как бы не оказалось, что и текущие меры не оказались такими же, при взгляде из будущего времени на текущее. Я не врач, чтоб давать советы по борьбе с эпидемиями.На данный момент, уже очевидно, что результаты приносят лишь тоталитарные меры, как раз вот это вот принуждение. Но, это не значит, что нужно это использовать, а значит, что нужно искать что-то другое, если мы хотим жить в свободном обществе.