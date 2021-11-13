Hotab, "ты скачал и прочитал" документ - так как именно там написано "иначе"? Я в который раз сжалился над тобой, и сам дал тебе фору, указав эту ремарку. (Не хотел брать грех на душу, мало ли, у тебя пропадёт сон, аппетит, и/или появятся другие проблемы в организме, пока будешь переводить несколько страниц текста и искать где там "написано иначе").
"Но впредь будьте осторожнее".
Ремарка не утверждает, что никто не умер от вакцины. А просто допускает, что кто-то умер и по другим причинам, "но это не точно"
Вкладчик1234 написав:Hotab, "ты скачал и прочитал" документ - так как именно там написано "иначе"? Я в который раз сжалился над тобой, и сам дал тебе фору, указав эту ремарку. (Не хотел брать грех на душу, мало ли, у тебя пропадёт сон, аппетит, и/или появятся другие проблемы в организме, пока будешь переводить несколько страниц текста и искать где там "написано иначе").
"Но впредь будьте осторожнее".
Ремарка не утверждает, что никто не умер от вакцины. А просто допускает, что кто-то умер и по другим причинам, "но это не точно"
These reports describe suspected side effects in individuals, i.e. medical events observed following the use of a vaccine. The fact that someone has had a medical issue or died after vaccination does not necessarily mean that this was caused by the vaccine. This may have been caused, for example, by health problems not related to the vaccination.
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Гуглоперевод:
В этих отчетах описываются предполагаемые побочные эффекты у людей, т. е. медицинские события, наблюдаемые после использования вакцины. Факт что кто-то болен или умер после вакцинации не обязательно означает, что это было вызвано вакциной. Это могло быть вызвано, например, проблемами со здоровьем, а не связанные с вакцинацией.