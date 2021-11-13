Додано: Нед 14 лис, 2021 14:27

"ты скачал и прочитал" документ - так как именно там написано "иначе"?Я в который раз сжалился над тобой, и сам дал тебе фору, указав эту ремарку. (Не хотел брать грех на душу, мало ли, у тебя пропадёт сон, аппетит, и/или появятся другие проблемы в организме, пока будешь переводить несколько страниц текста и искать где там "написано иначе")."Но впредь будьте осторожнее".Ремарка не утверждает, что никто не умер от вакцины. А просто допускает, что кто-то умер и по другим причинам, "но это не точно"