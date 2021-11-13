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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43044305430643074308>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:22

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Вакцинация 70% обещала побороть эпидемию. Но как-то не поборола.

Может и не поборола. То есть то, что именно ваксы разносят больше,чем не ваксы - ничего нет. Очередной детский лепет у метро.

  Ромасик написав:разве с чумой можно просто отлежаться дом?
Или все-таки сопли?


С шизофренией тоже нельзя отлежаться дома. Надо в клинику. Но шизофрения не сопли. Хотя у вас есть возможность иметь и то, и то. Особенно с зеваками у метро.

1) как и обратного.
2) надо, то езжайте
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:2. А в Украине "лечат" всех подряд, даже здоровых

Приходится лечить всех, потому что никаких больных Ковид нет, вирус в дорожной пыли даже есть.А если больных никаких нет,а лечить то кого-нибудь же да надо, то лечат здоровых.

  Ромасик написав:) как и обратного.

Все таки признали,что нет. Ну вот и хорошо.
  Ромасик написав:2) надо, то езжайте

Надо тому,кто знает две болезни: чума и сопли. Больше никаких.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:27

Hotab, "ты скачал и прочитал" документ - так как именно там написано "иначе"? :)
Я в который раз сжалился над тобой, и сам дал тебе фору, указав эту ремарку. (Не хотел брать грех на душу, мало ли, у тебя пропадёт сон, аппетит, и/или появятся другие проблемы в организме, пока будешь переводить несколько страниц текста и искать где там "написано иначе").

"Но впредь будьте осторожнее".

Ремарка не утверждает, что никто не умер от вакцины. А просто допускает, что кто-то умер и по другим причинам, "но это не точно"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Я сжалился над тобой

Слишком много ошибок в фразе "я слился", когда понял,что наврал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:33

  Вкладчик1234 написав:Hotab, "ты скачал и прочитал" документ - так как именно там написано "иначе"? :)
Я в который раз сжалился над тобой, и сам дал тебе фору, указав эту ремарку. (Не хотел брать грех на душу, мало ли, у тебя пропадёт сон, аппетит, и/или появятся другие проблемы в организме, пока будешь переводить несколько страниц текста и искать где там "написано иначе").

"Но впредь будьте осторожнее".

Ремарка не утверждает, что никто не умер от вакцины. А просто допускает, что кто-то умер и по другим причинам, "но это не точно"

Эта ремарка (https://www.ema.europa.eu/en/documents/ ... 021_en.pdf) почему-то выделена жирным шрифтом, не объясните почему жирным в тексте выделено только это:
These reports describe suspected side effects in individuals, i.e.
medical events observed following the use of a vaccine. The fact
that someone has had a medical issue or died after vaccination
does not necessarily mean that this was caused by the vaccine.
This may have been caused, for example, by health problems not
related to the vaccination.

?

Гуглоперевод:
В этих отчетах описываются предполагаемые побочные эффекты у людей, т. е. медицинские события, наблюдаемые после использования вакцины. Факт что кто-то болен или умер после вакцинации не обязательно означает, что это было вызвано вакциной. Это могло быть вызвано, например, проблемами со здоровьем, а не связанные с вакцинацией.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:не объясните почему жирным в тексте выделено только это

Он ведь меня "пожалел",а вы не так добры к нему. :lol:


Вкладчик,
  Вкладчик1234 написав:Но впредь будьте осторожнее

:lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:41

А в чём была ложь, Хотаб?
У "вакцин" нет побочек? Или ложь в отчёте?

Почему ты оставил без ответов вопросы по блокированию инициатив создания фондов по компенсации для пострадавших? Пострадавших нет?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 14 лис, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:42

Как юристы борятся с вирусами. Зарисовка, которая объясняет многое, происходящее на ветке...

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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Но и не означает, что "вакцина" непричём

А всего лишь означает:
  Вкладчик1234 написав:після не значить внаслідок"


Ну наконец-то :lol:

И главное после вранья помахать многозначительно пальчиком : будьте внимательнее))

  Вкладчик1234 написав:в чём была ложь, Хотаб?

Во фразе "внаслидок"
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:46

5000+ людей умерли после "вакцинации".
Никто не взял смелость на себя сказать, что "вакцина непричём", даже производители.
А местные пропагандисты уже записали себе "перемогу"
Вкладчик1234
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ЛОБ

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