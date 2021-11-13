А почему ты оставил без внимания десятки тысяч смертей и рассказываешь о вирусе в дорожной пыли?
Нет доказанных смертей - нет разговора о компенсации.
Я скажу больше, после утреннего умывания ежедневно умирают миллионы.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А почему ты оставил без внимания десятки тысяч смертей и рассказываешь о вирусе в дорожной пыли?
Нет доказанных смертей - нет разговора о компенсации.
Я скажу больше, после утреннего умывания ежедневно умирают миллионы.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:46
1. Я не рекламирую Израиль. Или Вы считаете, что в посте перед тем я рекламировал Китай?
2. Вы несколько странно процитировали мой пост. Там это не главное.
3. По Вашим ссылкам.
Юристу сложно увидеть разницу между испытаниями лекарства (не знаю на каком количестве) и массовым применением в медицинской практике?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лис, 2021 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:46
Минутка юмора:
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:55
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:59
Вкладчик1234
Вы слишком высокого мнения о себе. Я читаю все статьи, ссылки на которые выкладываются здесь форумчанами, независимо от их принадлежности к какой-то определенной группе, т.к. самому все найти не хватит и 25 часов в сутки, а, по умолчанию, форумчане выкладывают сюда самое ценное по теме ветки. Но пока читал статью (начал сразу после вашего первого поста о ней), вы успели написать еще несколько постов, поэтому сделал как ответ на ваш последний пост.
А может проще - нет 100% доказательства, что человек заболел/умер именно от прививки? Или что человеку уже 105 лет и у всех удивление, как он еще живет с такой уймой хронических болезней? Ну а по поводу 16 тысяч задержек менструального цикла я пас, не женщина, чтобы интересоваться подобными задержками.
Додано: Нед 14 лис, 2021 15:10
получите и распишитесь
Додано: Нед 14 лис, 2021 15:21
Ну и зачем Вы процитировали пост safonovstanislav да ещё и полностью? Никакой связи с Вашим там нет. Просто, чтобы после того, как его удалили, текст сохранился?
Хотя написаны глупости. Вам это импонирует?
Что является рабством?
Необходимость надеть маску? сделать вакцинацию?
Т.е. человек не знает, как бороться с эпидемией, но ему хочется "бороться за свободу".
Вперёд на необитаемый остров - полная и абсолютная свобода.
"Анархия - мать порядка!". Причём, анархия не по Кропоткину, а в самом примитивном понимании.
А откуда Вы сделали такой вывод?
Не надо опускаться до откровенной глупости.
Додано: Нед 14 лис, 2021 15:31
В Австрии с завтрашнего дня полный локдаун для невакцинированных. И нам нужно объявлять такой с 1 декабря!
Austria approves lockdown for unvaccinated
Додано: Нед 14 лис, 2021 15:37
Полный локдаун нужен, но для всех. Сертификат не говорит о том, что человек не заразен или имеет иммунитет. Как и отсутствие сертификата не говорит о том, что человек заразен или не имеет иммунитета. Чем больше и дольше локдауны и ограничения, тем больше люди будут понимать что происходит.
|