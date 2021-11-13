Додано: Нед 14 лис, 2021 15:21

Вкладчик1234 написав: ...........

1. Последние известные случаи обнаружения ковида в Китае - какой-то грузовой порт, и Диснейленд.

Там за несколько часов протестировали всех (десятки тысяч человек), выявили положительных, контактных, - и отправили их на лечение в карантине. Т.е. та самая "система Семашко", или называйте как хотите.

Остальных - отправили "на свободу".

2. А в Украине "лечат" всех подряд, даже здоровых.

При этом, если сделал укол - можешь спокойно идти болеть и заражать остальных.

А здоровые без "ковид-сертификата" - поражены в правах как "безусловно прокаженные" ...........1. Последние известные случаи обнаружения ковида в Китае - какой-то грузовой порт, и Диснейленд.Там за несколько часов протестировали всех (десятки тысяч человек), выявили положительных, контактных, - и отправили их на лечение в карантине. Т.е. та самая "система Семашко", или называйте как хотите.Остальных - отправили "на свободу".2. А в Украине "лечат" всех подряд, даже здоровых.При этом, если сделал укол - можешь спокойно идти болеть и заражать остальных.А здоровые без "ковид-сертификата" - поражены в правах как "безусловно прокаженные"

Лучше умереть в борьбе за свободу, чем всю жизнь быть рабом. Разве не по этим принципам жили наши предки, разве не за это люди вышли бороться в 2013-2014? Даже гимн Украины "Душу, тіло ми положим за свою свободу"

Я не врач, чтоб давать советы по борьбе с эпидемиями.



На данный момент, уже очевидно, что результаты приносят лишь тоталитарные меры, как раз вот это вот принуждение. Но, это не значит, что нужно это использовать, а значит, что нужно искать что-то другое, если мы хотим жить в свободном обществе.

При этом, если сделал укол - можешь спокойно идти болеть и заражать остальных.

Ну и зачем Вы процитировали постда ещё и полностью? Никакой связи с Вашим там нет. Просто, чтобы после того, как его удалили, текст сохранился?Хотя написаны глупости. Вам это импонирует?Что является рабством?Необходимость надеть маску? сделать вакцинацию?Т.е. человек не знает, как бороться с эпидемией, но ему хочется "бороться за свободу".Вперёд на необитаемый остров - полная и абсолютная свобода."Анархия - мать порядка!". Причём, анархия не по Кропоткину, а в самом примитивном понимании.А откуда Вы сделали такой вывод?Не надо опускаться до откровенной глупости.