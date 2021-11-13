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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4305430643074308>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Почему ты оставил без ответов вопросы


А почему ты оставил без внимания десятки тысяч смертей и рассказываешь о вирусе в дорожной пыли?

Нет доказанных смертей - нет разговора о компенсации.


  Вкладчик1234 написав:5000+ людей умерли после "вакцинации".
Никто не взял смелость на себя сказать, что "вакцина непричём", даже производители.
А местные пропагандисты уже записали себе "перемогу"

Я скажу больше, после утреннего умывания ежедневно умирают миллионы.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:46

  Igneus написав:
  ЛАД написав:https://www.9tv.co.il/item/36318
Интересно, что они называют 89-процентную эффективностью, т.к. о разработанном Merck лекарстве под названием Молнупиравир пишут: "Фармацевтическая компания разработала таблетку и протестировала ее среди примерно 800 участников, и было обнаружено, что она снижает количество госпитализаций и смертей примерно на 50%". И это считается прекрасным результатом.

Что Вы Израиль все время рекламируете, если далеко ходить не нужно, поскольку испытания этих же таблеток от этих же производителей проходят в Харькове:
https://health.nv.ua/medicine/tabletki- ... 93925.html
https://moz.gov.ua/uploads/6/34074-dn_2 ... 21_dod.pdf

1. Я не рекламирую Израиль. Или Вы считаете, что в посте перед тем я рекламировал Китай? :)
2. Вы несколько странно процитировали мой пост. Там это не главное.
3. По Вашим ссылкам.
Юристу сложно увидеть разницу между испытаниями лекарства (не знаю на каком количестве) и массовым применением в медицинской практике?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лис, 2021 14:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:46

Минутка юмора: Гимн антивакса )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:55

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https://t.me/perepichka_news/20512
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:59

Вкладчик1234
Ну наконецто, сборная ковид-пропагандистов нашла это место в тексте после подсказок

Вы слишком высокого мнения о себе. Я читаю все статьи, ссылки на которые выкладываются здесь форумчанами, независимо от их принадлежности к какой-то определенной группе, т.к. самому все найти не хватит и 25 часов в сутки, а, по умолчанию, форумчане выкладывают сюда самое ценное по теме ветки. Но пока читал статью (начал сразу после вашего первого поста о ней), вы успели написать еще несколько постов, поэтому сделал как ответ на ваш последний пост.

Я думаю, эту ремарку оставили как предохранитель, на случай, если упоротые вакцинаторы решат засудить составителей отчёта, как например говорят "человек, похожий на ...", "предмет, похожий на ..." - но мы-то знаем

А может проще - нет 100% доказательства, что человек заболел/умер именно от прививки? Или что человеку уже 105 лет и у всех удивление, как он еще живет с такой уймой хронических болезней? Ну а по поводу 16 тысяч задержек менструального цикла я пас, не женщина, чтобы интересоваться подобными задержками.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:10

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Вакцинация 70% обещала побороть эпидемию. Но как-то не поборола.

Может и не поборола. То есть то, что именно ваксы разносят больше,чем не ваксы - ничего нет. Очередной детский лепет у метро.

получите и распишитесь
Зображення
https://assets.publishing.service.gov.u ... eek-42.pdf
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:21

  Вкладчик1234 написав:...........
1. Последние известные случаи обнаружения ковида в Китае - какой-то грузовой порт, и Диснейленд.
Там за несколько часов протестировали всех (десятки тысяч человек), выявили положительных, контактных, - и отправили их на лечение в карантине. Т.е. та самая "система Семашко", или называйте как хотите.
Остальных - отправили "на свободу".
2. А в Украине "лечат" всех подряд, даже здоровых.
При этом, если сделал укол - можешь спокойно идти болеть и заражать остальных.
А здоровые без "ковид-сертификата" - поражены в правах как "безусловно прокаженные"

Ну и зачем Вы процитировали пост safonovstanislav да ещё и полностью? Никакой связи с Вашим там нет. Просто, чтобы после того, как его удалили, текст сохранился?
Хотя написаны глупости. Вам это импонирует?
Лучше умереть в борьбе за свободу, чем всю жизнь быть рабом. Разве не по этим принципам жили наши предки, разве не за это люди вышли бороться в 2013-2014? Даже гимн Украины "Душу, тіло ми положим за свою свободу"

Что является рабством?
Необходимость надеть маску? сделать вакцинацию?

Я не врач, чтоб давать советы по борьбе с эпидемиями.

На данный момент, уже очевидно, что результаты приносят лишь тоталитарные меры, как раз вот это вот принуждение. Но, это не значит, что нужно это использовать, а значит, что нужно искать что-то другое, если мы хотим жить в свободном обществе.

Т.е. человек не знает, как бороться с эпидемией, но ему хочется "бороться за свободу".
Вперёд на необитаемый остров - полная и абсолютная свобода.
"Анархия - мать порядка!". Причём, анархия не по Кропоткину, а в самом примитивном понимании.

При этом, если сделал укол - можешь спокойно идти болеть и заражать остальных.

А откуда Вы сделали такой вывод?

Не надо опускаться до откровенной глупости.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:22

Ромасик
Из вашей ссылки:
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получите и распишитесь

Картинки кликабельны.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:31

В Австрии с завтрашнего дня полный локдаун для невакцинированных. И нам нужно объявлять такой с 1 декабря!

Austria approves lockdown for unvaccinated
https://www.dw.com/en/coronavirus-diges ... a-59813093
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:37

  zРадио написав:В Австрии с завтрашнего дня полный локдаун для невакцинированных. И нам нужно объявлять такой с 1 декабря!


Полный локдаун нужен, но для всех. Сертификат не говорит о том, что человек не заразен или имеет иммунитет. Как и отсутствие сертификата не говорит о том, что человек заразен или не имеет иммунитета. Чем больше и дольше локдауны и ограничения, тем больше люди будут понимать что происходит.
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