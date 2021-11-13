ЛАД написав:https://www.9tv.co.il/item/36318 Интересно, что они называют 89-процентную эффективностью, т.к. о разработанном Merck лекарстве под названием Молнупиравир пишут: "Фармацевтическая компания разработала таблетку и протестировала ее среди примерно 800 участников, и было обнаружено, что она снижает количество госпитализаций и смертей примерно на 50%". И это считается прекрасным результатом.
1. Я не рекламирую Израиль. Или Вы считаете, что в посте перед тем я рекламировал Китай? 2. Вы несколько странно процитировали мой пост. Там это не главное. 3. По Вашим ссылкам. Юристу сложно увидеть разницу между испытаниями лекарства (не знаю на каком количестве) и массовым применением в медицинской практике?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лис, 2021 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Ну наконецто, сборная ковид-пропагандистов нашла это место в тексте после подсказок
Вы слишком высокого мнения о себе. Я читаю все статьи, ссылки на которые выкладываются здесь форумчанами, независимо от их принадлежности к какой-то определенной группе, т.к. самому все найти не хватит и 25 часов в сутки, а, по умолчанию, форумчане выкладывают сюда самое ценное по теме ветки. Но пока читал статью (начал сразу после вашего первого поста о ней), вы успели написать еще несколько постов, поэтому сделал как ответ на ваш последний пост.
Я думаю, эту ремарку оставили как предохранитель, на случай, если упоротые вакцинаторы решат засудить составителей отчёта, как например говорят "человек, похожий на ...", "предмет, похожий на ..." - но мы-то знаем
А может проще - нет 100% доказательства, что человек заболел/умер именно от прививки? Или что человеку уже 105 лет и у всех удивление, как он еще живет с такой уймой хронических болезней? Ну а по поводу 16 тысяч задержек менструального цикла я пас, не женщина, чтобы интересоваться подобными задержками.
Вкладчик1234 написав:........... 1. Последние известные случаи обнаружения ковида в Китае - какой-то грузовой порт, и Диснейленд. Там за несколько часов протестировали всех (десятки тысяч человек), выявили положительных, контактных, - и отправили их на лечение в карантине. Т.е. та самая "система Семашко", или называйте как хотите. Остальных - отправили "на свободу". 2. А в Украине "лечат" всех подряд, даже здоровых. При этом, если сделал укол - можешь спокойно идти болеть и заражать остальных. А здоровые без "ковид-сертификата" - поражены в правах как "безусловно прокаженные"
Ну и зачем Вы процитировали пост safonovstanislav да ещё и полностью? Никакой связи с Вашим там нет. Просто, чтобы после того, как его удалили, текст сохранился? Хотя написаны глупости. Вам это импонирует?
Лучше умереть в борьбе за свободу, чем всю жизнь быть рабом. Разве не по этим принципам жили наши предки, разве не за это люди вышли бороться в 2013-2014? Даже гимн Украины "Душу, тіло ми положим за свою свободу"
Что является рабством? Необходимость надеть маску? сделать вакцинацию?
Я не врач, чтоб давать советы по борьбе с эпидемиями.
На данный момент, уже очевидно, что результаты приносят лишь тоталитарные меры, как раз вот это вот принуждение. Но, это не значит, что нужно это использовать, а значит, что нужно искать что-то другое, если мы хотим жить в свободном обществе.
Т.е. человек не знает, как бороться с эпидемией, но ему хочется "бороться за свободу". Вперёд на необитаемый остров - полная и абсолютная свобода. "Анархия - мать порядка!". Причём, анархия не по Кропоткину, а в самом примитивном понимании.
При этом, если сделал укол - можешь спокойно идти болеть и заражать остальных.
zРадио написав:В Австрии с завтрашнего дня полный локдаун для невакцинированных. И нам нужно объявлять такой с 1 декабря!
Полный локдаун нужен, но для всех. Сертификат не говорит о том, что человек не заразен или имеет иммунитет. Как и отсутствие сертификата не говорит о том, что человек заразен или не имеет иммунитета. Чем больше и дольше локдауны и ограничения, тем больше люди будут понимать что происходит.