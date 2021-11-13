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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4305430643074308

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:54

  yanyura написав:Ромасик
Из вашей ссылки:
Зображення
Зображення
получите и распишитесь

Картинки кликабельны.



Та, это вы хотите, чтоб Ромасик вам приводил картинки,где госпитализации и смерти среди антиваксов в разы выше?? Да конечно!!

Но даже с графиками просто случаев заболевания Ромасику (и двум его лайкателям) как всегда не хватило внимания. Вот что по итогу. (кликабельно)
Зображення

И это,я уверен,Ромка искал долго нужную неделю в нужной стране. И не смог, гггг))))


Искать, Ромка,искать, а то только у метро бомжи в это поверят. :lol:
Ну ещё Вкладчик с Цитрином)).
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:02

Ромасик
И ещё из Вашей ссылки:
Results
The rate of a positive COVID-19 test varies by age and vaccination status. The rate of a positive COVID-19 test is substantially lower in vaccinated individuals compared to unvaccinated individuals up to the age of 29. In individuals aged greater than 30, the rate of a positive COVID-19 test is higher in vaccinated individuals compared to unvaccinated. This is likely to be due to a variety of reasons, including differences in the population of vaccinated and unvaccinated people as well as differences in testing patterns.
The rate of hospitalisation within 28 days of a positive COVID-19 test increases with age, and is substantially greater in unvaccinated individuals compared to vaccinated individuals.
The rate of death within 28 days or within 60 days of a positive COVID-19 test increases with age, and again is substantially greater in unvaccinated individuals compared to fully vaccinated individuals

гуглоперевод:
Частота положительных результатов теста на COVID-19 зависит от возраста и вакцинации. Скорость положительного Тест на COVID-19 значительно ниже у вакцинированных людей по сравнению с невакцинированными лицам в возрасте до 29 лет. У лиц старше 30 лет показатель положительного Тест на COVID-19 выше у вакцинированных людей по сравнению с невакцинированными. Это скорее всего будет по разным причинам, включая различия в популяции вакцинированных и непривитые люди, а также различия в схемах тестирования.
Частота госпитализаций в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19 увеличивается с возрастом и составляет значительно выше у невакцинированных людей по сравнению с вакцинированными.
Уровень смертности в течение 28 дней или в течение 60 дней после положительного теста на COVID-19 увеличивается с возраст, и опять же, значительно выше у невакцинированных лиц по сравнению с полностью вакцинированными частные лица
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:09

  Цитрин написав:
  zРадио написав:В Австрии с завтрашнего дня полный локдаун для невакцинированных. И нам нужно объявлять такой с 1 декабря!


Полный локдаун нужен, но для всех. Сертификат не говорит о том, что человек не заразен или имеет иммунитет. Как и отсутствие сертификата не говорит о том, что человек заразен или не имеет иммунитета. Чем больше и дольше локдауны и ограничения, тем больше люди будут понимать что происходит.

Что Вы имеете ввиду? Что поймут люди благодаря локдаунам и ограничениям чего они до сих пор не поняли?

О наличии иммунитета сертификат всё же говорит.
Так же, как отсутствие сертификата, как правило, говорит об отсутствии иммунитета.
В обоих вариантах, правда, возможны исключения. Как и из любых правил.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:10

  zРадио написав:Зарисовка, которая объясняет многое, происходящее на ветке...


Если на Вашей картинке заменить закон на сертификат, будет более актуальнее:
Боїтеся заразитись?
Просто покажіть сертифікат

Згідно з постановою Кабміну 677, COVID-сертифікат не підлягає використанню, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.
Цитрин
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