Results The rate of a positive COVID-19 test varies by age and vaccination status. The rate of a positive COVID-19 test is substantially lower in vaccinated individuals compared to unvaccinated individuals up to the age of 29. In individuals aged greater than 30, the rate of a positive COVID-19 test is higher in vaccinated individuals compared to unvaccinated. This is likely to be due to a variety of reasons, including differences in the population of vaccinated and unvaccinated people as well as differences in testing patterns. The rate of hospitalisation within 28 days of a positive COVID-19 test increases with age, and is substantially greater in unvaccinated individuals compared to vaccinated individuals. The rate of death within 28 days or within 60 days of a positive COVID-19 test increases with age, and again is substantially greater in unvaccinated individuals compared to fully vaccinated individuals
гуглоперевод:
Частота положительных результатов теста на COVID-19 зависит от возраста и вакцинации. Скорость положительного Тест на COVID-19 значительно ниже у вакцинированных людей по сравнению с невакцинированными лицам в возрасте до 29 лет. У лиц старше 30 лет показатель положительного Тест на COVID-19 выше у вакцинированных людей по сравнению с невакцинированными. Это скорее всего будет по разным причинам, включая различия в популяции вакцинированных и непривитые люди, а также различия в схемах тестирования. Частота госпитализаций в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19 увеличивается с возрастом и составляет значительно выше у невакцинированных людей по сравнению с вакцинированными. Уровень смертности в течение 28 дней или в течение 60 дней после положительного теста на COVID-19 увеличивается с возраст, и опять же, значительно выше у невакцинированных лиц по сравнению с полностью вакцинированными частные лица
zРадио написав:В Австрии с завтрашнего дня полный локдаун для невакцинированных. И нам нужно объявлять такой с 1 декабря!
Полный локдаун нужен, но для всех. Сертификат не говорит о том, что человек не заразен или имеет иммунитет. Как и отсутствие сертификата не говорит о том, что человек заразен или не имеет иммунитета. Чем больше и дольше локдауны и ограничения, тем больше люди будут понимать что происходит.
Что Вы имеете ввиду? Что поймут люди благодаря локдаунам и ограничениям чего они до сих пор не поняли?
О наличии иммунитета сертификат всё же говорит. Так же, как отсутствие сертификата, как правило, говорит об отсутствии иммунитета. В обоих вариантах, правда, возможны исключения. Как и из любых правил.
zРадио написав:Зарисовка, которая объясняет многое, происходящее на ветке...
Если на Вашей картинке заменить закон на сертификат, будет более актуальнее:
Боїтеся заразитись? Просто покажіть сертифікат
Згідно з постановою Кабміну 677, COVID-сертифікат не підлягає використанню, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.
fler написав:По словам Ляшко, сегодня 50-процентный порог вакцинированных преодолел только город Киев, где 55% вакцинировано хотя бы первой дозой. 40% вакцинировано в Киевской, Полтавской и Днепровской областях. «Принудительной вакцинации нет нигде в Украине. У нас есть определенный перечень профессий или организаций, где на работу допускаются только вакцинированные. В ближайшее время этот перечень будет расширен», – заявил Ляшко. https://inshe.tv/society/2021-11-14/642639/
по ідеї, має цього тижня бути в Києві перемога ковіда, чекаю з нетерпінням
The study shows that people who become infected with the Delta variant are less likely to pass the virus to their close contacts if they have already had a COVID-19 vaccine than if they haven’t1. But that protective effect is relatively small, and dwindles alarmingly at three months after the receipt of the second shot.
The findings add to scientists’ understanding of the vaccination’s effect on curbing Delta’s spread, but are “both more and less encouraging”, says Marm Kilpatrick, an infectious-disease researcher at the University of California, Santa Cruz.
Previous studies have found that people infected with Delta have roughly the same levels of viral genetic materials in their noses regardless of whether they’d previously been vaccinated, suggesting that vaccinated and unvaccinated people might be equally infectious2. But studies also suggest that vaccinated people are less likely to spread the virus if they subsequently catch Delta: their levels of nasal virus drop faster than do those of unvaccinated infected people, and their nasal swabs contain smaller amounts of infectious virus3,4.
А у Вашої позиції що розносять так само докази будуть, чи як завжди відмовчуватися будете?
зайшов з тузів, то лови джокера, думаю, статтю на общепоятном осилиш
За вчера 403 смертей. За последние 7 дней 4621 смертей, т.е. среднесуточное 660 смертей (на вчера 4667 и 667).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев опять увеличилось - 509 694 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291). Количество выздоровевших за вчера больше, чем число новых случаев. На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 22591 смертей. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу следующей недели). Единственный вопрос, насколько.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 13 ноября - 38 823 новых случая заболевания и 1219 новых случаев смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть.
P.s. Немного добавлю.
Украина с населением около 37 млн человек (данные электронной переписи, которая не показывает точных цифр) за сутки от коронавируса потеряла 750 человек. И если сравнить, к примеру, в странах с высокой абсолютной смертностью количество потерь за неделю (чтобы минимизировать дневные колебания) с общим населением, получим следующие цифры: Украина – 0,0127% Румыния – 0,0123% РФ – 0,0058% США – 0,00214% Индия – 0,00021% Ситуация в Украине – худшая в мире. Мы в процентах от населения теряем людей больше, чем РФ, США и Индия вместе взятые. Правда, есть страны с совсем небольшим населением, например, в государстве Ангилья живет всего 15 тыс. человек. Там и одна смерть может исказить статистику. Но если учитывать только крупные государства и лидеров по общему число смертей, Украина показала худший результат.