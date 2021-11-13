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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4307430843094310>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:43

  ЛАД написав:Ромасик
И ещё из Вашей ссылки:

там еще не забудьте, что неваксы поддаются принудительному тестированию, по этому результат еще ниже.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:49

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:ТРИ випадки - це "співпадіння!"©😁

Три випадки - це три ваші кінцівки?
Там різні причини можуть бути. Почитайте про "хламідійний артрит".

Прочитав.
Там більше чоловіків стосується ;)

А тут випадки стались з жіночками 50+
Ну, одна - то мала і до вакцинації з цим проблеми - то тут не дивно...
Але інша, яка до вакцинації нічого не знала про біль в суглобах - то тепер аж прихрамує! Так її в однім коліні щось трапилось після вакцинації. Ходила до лікаря - приймає уколи.... Сама думає, що це вакцинація таке дала :roll:

Ну, будемо думати що це співпадіння :wink: - якщо це все пройде...

Де "тонко там і рветься" (один із принципів сопромату), вакцинація, вважай штучне "запилення" тебе ковідом, от організм мобілізує ресурси на боротьбу з інородніми тілами, і залишає неприкритими інші ділянки.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:організм мобілізує ресурси на боротьбу з інородніми тілами, і залишає неприкритими інші ділянки

Ви коли мобілізували організм навчити його водити автомобіль,чи почали на горщик ходити через раз? А інколи під себе. Порвалось тонке?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:55

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Вакцинация 70% обещала побороть эпидемию. Но как-то не поборола.

Может и не поборола. То есть то, что именно ваксы разносят больше,чем не ваксы - ничего нет. Очередной детский лепет у метро.

  Ромасик написав:разве с чумой можно просто отлежаться дом?
Или все-таки сопли?


С шизофренией тоже нельзя отлежаться дома. Надо в клинику. Но шизофрения не сопли. Хотя у вас есть возможность иметь и то, и то. Особенно с зеваками у метро.

У ваксів вірус слабіше, а у неваксів вірус як Чак Норіс?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Чтобы получить сертификат, нужно

Летом без очереди ширнуться, а сейчас скачать его в Дию.

  Ромасик написав:там еще не забудьте, что неваксы поддаются принудительному тестированию

А ваксы потому и ваксы, что много путешествуют и имеют много контактов. Потому имеют выше шансы заражаться.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:59

  Вкладчик1234 написав:Зображення

https://t.me/perepichka_news/20512

принять вакцину і їхать далі із сертифікатом
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:00

Цитрин

Вы бы хоть, для этики, указали ник того, от которого вы узнали об этом:
Згідно з постановою Кабміну 677, COVID-сертифікат не підлягає використанню, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.




Почему-то до того поста вы ни разу не ссылались на эту Постанову :lol:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:01

  zРадио написав:В Австрии с завтрашнего дня полный локдаун для невакцинированных. И нам нужно объявлять такой с 1 декабря!

Austria approves lockdown for unvaccinated
https://www.dw.com/en/coronavirus-diges ... a-59813093

пишуть ще таке:

Австрии чтобы людей вакцинировать, бордель дарит 30 минут с любой работницей на выбор.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Австрии чтобы людей вакцинировать, бордель дарит 30 минут с любой работницей на выбор.

Если бы разрешили разбить на 20 раз по 1.5 минуты, Ромка наконец бы ширнулся.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:09

  yanyura написав:Вы бы хоть, для этики, указали ник того, от которого вы узнали об этом:
Згідно з постановою Кабміну 677, COVID-сертифікат не підлягає використанню, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.


Об этом в самой постанове написано (см. ПОРЯДОК формування та використання сертифіката).

Сама постанова кстати тоже под вопросом, т.к. в списке полномочий Кабмина (см. Конституцию) подходящих полномочий для такой постановы не значится. Правда там есть ссылка на возможное наделение полномочий законами, но и о существовании законов дающих такие полномочия Кабмину тоже не известно.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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