Три випадки - це три ваші кінцівки? Там різні причини можуть бути. Почитайте про "хламідійний артрит".
Прочитав. Там більше чоловіків стосується
А тут випадки стались з жіночками 50+ Ну, одна - то мала і до вакцинації з цим проблеми - то тут не дивно... Але інша, яка до вакцинації нічого не знала про біль в суглобах - то тепер аж прихрамує! Так її в однім коліні щось трапилось після вакцинації. Ходила до лікаря - приймає уколи.... Сама думає, що це вакцинація таке дала
Ну, будемо думати що це співпадіння - якщо це все пройде...
Де "тонко там і рветься" (один із принципів сопромату), вакцинація, вважай штучне "запилення" тебе ковідом, от організм мобілізує ресурси на боротьбу з інородніми тілами, і залишає неприкритими інші ділянки.
Вы бы хоть, для этики, указали ник того, от которого вы узнали об этом:
Згідно з постановою Кабміну 677, COVID-сертифікат не підлягає використанню, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.
yanyura написав:Вы бы хоть, для этики, указали ник того, от которого вы узнали об этом:
Згідно з постановою Кабміну 677, COVID-сертифікат не підлягає використанню, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.
Сама постанова кстати тоже под вопросом, т.к. в списке полномочий Кабмина (см. Конституцию) подходящих полномочий для такой постановы не значится. Правда там есть ссылка на возможное наделение полномочий законами, но и о существовании законов дающих такие полномочия Кабмину тоже не известно.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.