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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4307430843094310

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:10

Цитрин
viewtopic.php?p=5334370#p5334370 - много слов. Я сразу писал - "как правило" и "В обоих вариантах, правда, возможны исключения. Как и из любых правил."
А на основной вопрос так и не ответили. Повторю:
Цитрин писал(а):
..... Чем больше и дольше локдауны и ограничения, тем больше люди будут понимать что происходит.

Что Вы имеете ввиду? Что поймут люди благодаря локдаунам и ограничениям чего они до сих пор не поняли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:15

  ЛАД написав:А на основной вопрос так и не ответили. Повторю:


Я не хочу на него отвечать.

  ЛАД написав:много слов. Я сразу писал - "как правило" и "В обоих вариантах, правда, возможны исключения. Как и из любых правил."


Если хотите оспорить мои тезисы, тогда давайте более весомые аргументы, а не "как правило". У Вас есть доказательства, что владельцы сертификатов с меньшей вероятностью разносят инфекцию?

Я в этом очень сомневаюсь. И свои логические доводы изложил в предыдущих постах.

Например, выше приводили график, из которого следует, что "как правило" вакцинированные болеют чаще:
Зображення

Хотите оспорить - давайте ссылки на научные исследования.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Выше приводили график, из которого следует, что "как правило" вакцинированные болеют чаще:

Давно опровергли.
Эпидемия коронавируса в мире

Но вы читаете выборочно и отвечаете где удобно.
  Цитрин написав:Я не хочу на него отвечать.


:lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:31

  Hotab написав:Давно опровергли.
Эпидемия коронавируса в мире
Но вы читаете выборочно и отвечаете где удобно.


Чья бы корова мычала... :)

Что опровергли?! Вы хоть читаете на что даете ссылки. Там не опровержение, а таблички из которых следует что число смертельных случаев у вакцинированных меньше. Я с этим и не спорил.

Если Вы не заметили, график на который я сослался - по числу заражений, а не по смертям ;)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы хоть читаете на что даете ссылки

Я дал ссылку на свой пост, где табличка именно случаев заражений .
:lol:
  Цитрин написав:Если Вы не заметили,

Дада, посмотрите)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:36

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:А на основной вопрос так и не ответили. Повторю:


Я не хочу на него отвечать.


Ну так и я на Ваши вопросы не хочу.
Интересный разговор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:39

  Hotab написав:Я дал ссылку на свой пост, где табличка именно случаев заражений .


Посмотрел. Берем самый ходовой возраст тех кто лазит по магазинам и ресторанам: 30-60 лет. По всем возрастным группам из этого диапазона у вакцинированных число случаев заражения в 1.2-2 раза выше.

Я честно говоря не пойму в чём заключается Ваше "опровержение"? Ведь график на который я сослался вроде по тем-же цифрам построен, на которые Вы в "опровержении" ссылаетесь. :?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Посмотрел. Берем самый ходовой возраст тех кто лазит по магазинам и ресторанам: 30-60 лет. По всем возрастным группам из этого диапазона у вакцинированных число случаев заражения в 1.2-2 раза выше.


А почему это именно магазины и рестораны??? А давайте возьмём тех, кто приносит из школы в семьи? :lol: :lol:

В любом случае, заявлять "больше" уж точно не выйдет. А если я сейчас вам найду не эту страну, котрую Ромасик выбрал как пруф, и не этот удобный для него период, то что? :mrgreen:

  Цитрин написав:Я честно говоря не пойму в чём заключается Ваше "опровержение"?

В том, что "больше болеют ваксы". В графике разные возрастные группы по разному, кто-то больше, кто-то меньше. А вот в табличке мы можем посчитать цифры. И они не в пользу антиваксов.

  ЛАД написав:Ну так и я на Ваши вопросы не хочу.

На неудобные вопросы Цитрин уходит в глубокое молчание.
Вот смотрите: "Цитрин, так сколько в Украине реально населения без ОРДЛО? " :mrgreen:
Hotab
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