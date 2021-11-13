Додано: Нед 14 лис, 2021 17:41

Цитрин написав: Посмотрел. Берем самый ходовой возраст тех кто лазит по магазинам и ресторанам: 30-60 лет. По всем возрастным группам из этого диапазона у вакцинированных число случаев заражения в 1.2-2 раза выше. Посмотрел. Берем самый ходовой возраст тех кто лазит по магазинам и ресторанам: 30-60 лет. По всем возрастным группам из этого диапазона у вакцинированных число случаев заражения в 1.2-2 раза выше.

Цитрин написав: Я честно говоря не пойму в чём заключается Ваше "опровержение"? Я честно говоря не пойму в чём заключается Ваше "опровержение"?

ЛАД написав: Ну так и я на Ваши вопросы не хочу. Ну так и я на Ваши вопросы не хочу.

А почему это именно магазины и рестораны??? А давайте возьмём тех, кто приносит из школы в семьи?В любом случае, заявлять "больше" уж точно не выйдет. А если я сейчас вам найду не эту страну, котрую Ромасик выбрал как пруф, и не этот удобный для него период, то что?В том, что "больше болеют ваксы". В графике разные возрастные группы по разному, кто-то больше, кто-то меньше. А вот в табличке мы можем посчитать цифры. И они не в пользу антиваксов.На неудобные вопросы Цитрин уходит в глубокое молчание.Вот смотрите: "Цитрин, так сколько в Украине реально населения без ОРДЛО? "