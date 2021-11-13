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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лис, 2021 17:10
Цитринviewtopic.php?p=5334370#p5334370
- много слов. Я сразу писал - "как правило" и "В обоих вариантах, правда, возможны исключения. Как и из любых правил."
А на основной вопрос
так и не ответили. Повторю:
Цитрин писал(а):
..... Чем больше и дольше локдауны и ограничения, тем больше люди будут понимать что происходит.
Что Вы имеете ввиду? Что поймут люди благодаря локдаунам и ограничениям чего они до сих пор не поняли?
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ЛАД
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:15
ЛАД написав:
А на основной вопрос
так и не ответили. Повторю:
Я не хочу на него отвечать.
ЛАД написав:
много слов. Я сразу писал - "как правило" и "В обоих вариантах, правда, возможны исключения. Как и из любых правил."
Если хотите оспорить мои тезисы, тогда давайте более весомые аргументы, а не "как правило". У Вас есть доказательства, что владельцы сертификатов с меньшей вероятностью разносят инфекцию?
Я в этом очень сомневаюсь. И свои логические доводы изложил в предыдущих постах.
Например, выше приводили график, из которого следует, что "как правило" вакцинированные болеют чаще:
Хотите оспорить - давайте ссылки на научные исследования.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Нед 14 лис, 2021 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Цитрин
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:27
Цитрин написав:
Выше приводили график, из которого следует, что "как правило" вакцинированные болеют чаще:
Давно опровергли. Эпидемия коронавируса в мире
Но вы читаете выборочно и отвечаете где удобно.
Цитрин написав:
Я не хочу на него отвечать.
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Hotab
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:31
Чья бы корова мычала...
Что опровергли?! Вы хоть читаете на что даете ссылки. Там не опровержение, а таблички из которых следует что число смертельных случаев у вакцинированных меньше. Я с этим и не спорил.
Если Вы не заметили, график на который я сослался - по числу заражений, а не по смертям
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Цитрин
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:33
Цитрин написав:
Вы хоть читаете на что даете ссылки
Я дал ссылку на свой пост, где табличка именно случаев заражений .
Цитрин написав:
Если Вы не заметили,
Дада, посмотрите)))
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Hotab
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:36
Цитрин написав: ЛАД написав:
А на основной вопрос
так и не ответили. Повторю:
Я не хочу на него отвечать.
Ну так и я на Ваши вопросы не хочу.
Интересный разговор.
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ЛАД
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:39
Hotab написав:
Я дал ссылку на свой пост, где табличка именно случаев заражений .
Посмотрел. Берем самый ходовой возраст тех кто лазит по магазинам и ресторанам: 30-60 лет. По всем возрастным группам из этого диапазона у вакцинированных число случаев заражения в 1.2-2 раза выше.
Я честно говоря не пойму в чём заключается Ваше "опровержение"? Ведь график на который я сослался вроде по тем-же цифрам построен, на которые Вы в "опровержении" ссылаетесь.
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Цитрин
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:41
Цитрин написав:
Посмотрел. Берем самый ходовой возраст тех кто лазит по магазинам и ресторанам: 30-60 лет. По всем возрастным группам из этого диапазона у вакцинированных число случаев заражения в 1.2-2 раза выше.
А почему это именно магазины и рестораны??? А давайте возьмём тех, кто приносит из школы в семьи?
В любом случае, заявлять "больше" уж точно не выйдет. А если я сейчас вам найду не эту страну, котрую Ромасик выбрал как пруф, и не этот удобный для него период, то что?
Цитрин написав:
Я честно говоря не пойму в чём заключается Ваше "опровержение"?
В том, что "больше болеют ваксы". В графике разные возрастные группы по разному, кто-то больше, кто-то меньше. А вот в табличке мы можем посчитать цифры. И они не в пользу антиваксов.
ЛАД написав:
Ну так и я на Ваши вопросы не хочу.
На неудобные вопросы Цитрин уходит в глубокое молчание.
Вот смотрите: "Цитрин, так сколько в Украине реально населения без ОРДЛО? "
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Hotab
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:54
Hotab написав:
Вот смотрите: "Цитрин, так сколько в Украине реально населения без ОРДЛО? "
Уже обсуждали - примерно 41 млн.
Или у Вас появилась более точная цифра?
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Цитрин
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:56
Цитрин написав:
примерно 41 млн))
Согласно оф.сводки держстату "примерно 41" - это с ордло и заробитчанами.
З.Ы. Я же говорил.
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Hotab
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