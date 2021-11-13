Эти данные следует рассматривать в контексте вакцинации групп населения.

показано в остальной части этого отчета. Прививочный статус случаев, стационарных пациентов и смертей не является определяющим. наиболее подходящий метод для оценки эффективности вакцины, и существует высокий риск неверное толкование. Эффективность вакцины официально оценивалась на основе ряда различных источников и описан ранее в этом отчете.



В условиях очень высокого охвата населения вакцинацией даже при высокоэффективных

вакцина, ожидается, что произойдет большая часть случаев, госпитализаций и смертей.

у вакцинированных людей просто потому, что большая часть населения вакцинирована

чем невакцинированные и никакие вакцины не эффективны на 100%. Это особенно верно, потому что вакцинация был отдан приоритет людям, которые более восприимчивы или более подвержены риску тяжелого заболевания.

Лица, входящие в группы риска, также могут подвергаться большему риску госпитализации или смерти по причинам, не связанным с COVID-19, и, следовательно, могут быть госпитализированы или умереть от COVID-19, а не по причине COVID-19.



Показатели заболеваемости среди вакцинированного и невакцинированного населения являются приблизительными и не учитывают учитывать основные статистические погрешности в данных. Вероятно, будут систематические различия в том, кто решит пройти тестирование, и риск COVID среди вакцинированных людей.



Эти предубеждения становятся более очевидными по мере того, как все больше людей получают вакцины, а различия между вакцинированным и невакцинированным населением становятся систематически разными способами которые не учитываются без проведения формального анализа эффективности вакцины как есть прояснил.



NIMS используется в качестве знаменателя, потому что это база данных лиц, имеющих право на получение

вакцинация, в которой записывается вакцинационный статус каждого человека.