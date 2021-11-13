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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лис, 2021 17:59
Hotab написав:
В любом случае, заявлять "больше" уж точно не выйдет.
цифры сравнимые и для наиболее активного возраста всетаки больше.
Так в чем польза сертификатов? Если от распространения вируса они не защищают и не показывают заразен человек или нет. И даже способствуют распространению, т.к. чтобы их получить нужно постоять в очереди с ковидниками.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:04
Цитрин написав:
т.к. чтобы их получить нужно
Скачать его в Дие.
Цитрин написав:
цифры сравнимые
С некоторым перевесом антиваксов.
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Hotab
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:10
Hotab написав:
Скачать его в Дие.
Возможно Вы пользуетесь Дией и получили сертификат без посещения поликлиники. Но Вы - это не основная масса людей.
Много людей идут за ним именно в поликлинику. Видел их лично, общался в очереди. При этом в той-же очереди стояло еще человек 10-15 с ковидом
Видел даже одного смелого парня лет 20, пришел после вакцинации за сертификатом без маски и чтото спрашивал в очереди ковидников...
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:15
Цитрин написав:
Возможно Вы пользуетесь Дией
Она для всех бесплатная.
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Hotab
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:20
Hotab написав:
Она для всех бесплатная.
Не у всех есть смартфон и не у всех есть желание соглашаться с передачей всех своих конфиденциальные данных третьим лицам.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:24
Цитрин написав: Hotab написав:
В любом случае, заявлять "больше" уж точно не выйдет.
цифры сравнимые и для наиболее активного возраста всетаки больше.
Так в чем польза сертификатов? Если от распространения вируса они не защищают и не показывают заразен человек или нет. И даже способствуют распространению, т.к. чтобы их получить нужно постоять в очереди с ковидниками.
Почитайте полный отчёт по ссылке Ромасика
.
Если лень, то посмотрите хотя бы Results в моём посте viewtopic.php?p=5334364#p5334364
.
Не всё так просто, как вы с Ромасиком хотите представить.
И ещё:
Interpretation of data
These data should be considered in the context of vaccination status of the population groups shown in the rest of this report. The vaccination status of cases, inpatients and deaths is not the most appropriate method to assess vaccine effectiveness and there is a high risk of misinterpretation. Vaccine effectiveness has been formally estimated from a number of different sources and is described earlier in this report.
In the context of very high vaccine coverage in the population, even with a highly effective vaccine, it is expected that a large proportion of cases, hospitalisations and deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger proportion of the population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective. This is especially true because vaccination has been prioritised in individuals who are more susceptible or more at risk of severe disease.
Individuals in risk groups may also be more at risk of hospitalisation or death due to nonCOVID-19 causes, and thus may be hospitalised or die with COVID-19 rather than because of COVID-19.
The case rates in the vaccinated and unvaccinated populations are crude rates that do not take into account underlying statistical biases in the data. There are likely to be systematic differences in who chooses to be tested and the COVID risk of people who are vaccinated.
These biases become more evident as more people are vaccinated and the differences
between the vaccinated and unvaccinated population become systematically different in ways that are not accounted for without undertaken formal analysis of vaccine effectiveness as is made clear.
NIMS is used as a denominator because it is a database of named individuals eligible for vaccination in which there is a record of each individual’s vaccination status.
Гуглоперевод:
Эти данные следует рассматривать в контексте вакцинации групп населения.
показано в остальной части этого отчета. Прививочный статус случаев, стационарных пациентов и смертей не является определяющим. наиболее подходящий метод для оценки эффективности вакцины, и существует высокий риск неверное толкование. Эффективность вакцины официально оценивалась на основе ряда различных источников и описан ранее в этом отчете.
В условиях очень высокого охвата населения вакцинацией даже при высокоэффективных
вакцина, ожидается, что произойдет большая часть случаев, госпитализаций и смертей.
у вакцинированных людей просто потому, что большая часть населения вакцинирована
чем невакцинированные и никакие вакцины не эффективны на 100%. Это особенно верно, потому что вакцинация был отдан приоритет людям, которые более восприимчивы или более подвержены риску тяжелого заболевания.
Лица, входящие в группы риска, также могут подвергаться большему риску госпитализации или смерти по причинам, не связанным с COVID-19, и, следовательно, могут быть госпитализированы или умереть от COVID-19, а не по причине COVID-19.
Показатели заболеваемости среди вакцинированного и невакцинированного населения являются приблизительными и не учитывают учитывать основные статистические погрешности в данных. Вероятно, будут систематические различия в том, кто решит пройти тестирование, и риск COVID среди вакцинированных людей.
Эти предубеждения становятся более очевидными по мере того, как все больше людей получают вакцины, а различия между вакцинированным и невакцинированным населением становятся систематически разными способами которые не учитываются без проведения формального анализа эффективности вакцины как есть прояснил.
NIMS используется в качестве знаменателя, потому что это база данных лиц, имеющих право на получение
вакцинация, в которой записывается вакцинационный статус каждого человека.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:36
Цитрин написав:
Не у всех есть смартфон и не у всех есть желание соглашаться
Я могу вам намоделировать десятки ситуаций , где я чего-то не имею, не хочу и не буду, и предложу вам ее решать.
В рабочем порядке, когда не было толп больных, во время летнего затишья ,каждый мог и ужалиться, и каждый параноик не передавая данные мог получить все сертификаты. Но они ,как всегда положили прибор на это. Все на "авось".
Флер, не имея никакого основания говорить,что все позади,говорила "авторитетно,как доктор наук" авось "не будет ничего, что вы все перелякани" (правда от спора отказалась, якобы "в ближайшее время не будет, но когда нибудь же может и быть").
Будивельнык обещал "летим в 50" и пол осени махал табличками , что сэрэдня поки що нижче піку, нема чого хвилюватись".
По факту после апреля-мая прожили лишь спокойное лето (которое антиваксы как стрекозы пропели) и снова в штопор.
Здесь просили не доводить до красных зон и ширнуться?? Да! Что помешало??
Ну так зачем сейчас эти вопросы??
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 лис, 2021 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:41
Hotab написав:
Я могу вам намоделировать десятки ситуаций , где я чего-то не имею, не хочу и не буду, и предложу вам ее решать.
При чём тут это. Мы говорили не о Вас и не обо мне, а о основной массе людей. Ведь сертификаты вводили не для Вас и не для меня. А основная масса людей идет в поликлинику и получает там ковид в нагрузку к сертификату.
И где в этом та надуманная "польза для медсистемы" от сертификатов, о которой тут упоминали?
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:47
Цитрин написав:
о основной массе людей
А основная масса людей жила в информационном вакууме? Или просто читала Вкладчиков с Ромасиками в ФБ и верила им?? Так это не масса виновата, а те, кто их одурманил рассказами про "пыль в вирусе и вирус в пыли"? Не исключаю. Но надо было слушать умных людей, а не клоунов.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 лис, 2021 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:47
"В Україну вже завезли майже 31 млн доз вакцини.
У вхідні приїхало 1,4 млн доз Pfizer і 3 млн доз Moderna. Цього тижня ми очікуємо ще 1 млн Pfizer, це буде вівторок-середа, і до кінця тижня буде ще 1,5 млн доз Pfizer. Вакцини більше ніж достатньо, щоб робити вакцинацію та захиститися", - сказав Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок увечері.
Злые языки говорят, что с 9 декабря будет добровольно-обязательная вакцинация для всех профессий, а с марта начнется бустер.
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