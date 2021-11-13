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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4309431043114312

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:51

  Hotab написав:В рабочем порядке, когда не было толп больных, во время летнего затишья ,каждый мог и ужалиться


эффект от летних вакцин уже сходит на нет. Поэтому у тех кто летом укололся уже другая проблема - им уже нужно начинать бояться заражения, не смотря на наличие сертификата.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:дурачек мне рассказывал

Дурачков не слушай, Ромка. Сюда слушай.
Я тебе подбил двойных ваксов и неваксов. Неваксов больше. Что ещё надо??
А надо как минимум разбираться в количественном составе групп и т.д. Разбирайся!!
Мне достаточно,что ты принес то, что тебя же и зарыло. Принесешь лучше -глянем.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:53

  Hotab написав:А если я сейчас вам найду не эту страну, котрую Ромасик выбрал как пруф, и не этот удобный для него период, то что? :mrgreen:

а если не найдешь?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:эффект от летних вакцин уже сходит на нет

Зимой наверное уйдет. А может и нет. Но им (если и нужно) достаточно одну, а тем, кто слушал дисидентов, надо 2. Что есть дольше и сложнее.

  Ромасик написав:а если не найдешь?

Та пока и не надо. То, что носишь ты, против тебя же и работает))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:07

  Hotab написав:
  Ромасик написав:дурачек мне рассказывал

Дурачков не слушай, Ромка. Сюда слушай.
Я тебе подбил двойных ваксов и неваксов. Неваксов больше. Что ещё надо??
А надо как минимум разбираться в количественном составе групп и т.д. Разбирайся!!
Мне достаточно,что ты принес то, что тебя же и зарыло. Принесешь лучше -глянем.

молодец, сравни еще суммарное количество смертей среди ваксов и неваксов без разбивки по возрасту.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:молодец, сравни еще суммарное количество смертей среди ваксов и неваксов без разбивки по возрасту.

Зачем? Независимо от результата, это говорит о рандомности и никак не подтверждает твое "ваксы разносят больше". :lol:

Смерти:
Зображення
:mrgreen:

Неси что-то новое :mrgreen:

В этом файле все проив тебя :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:21

Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании проанализировали данные почти о 20000 пациентов с COVID-19 в США, половина из которых были вакцинированы. По сравнению с невакцинированными пациентами, люди, которые были полностью вакцинированы, и в особенности лица младше 60 лет, имели более низкий риск смерти и серьезных осложнений, таких как легочная недостаточность, необходимость в искусственной вентиляции легких, госпитализация в ОИТ, опасные для жизни сгустки крови, судороги и т. Д. психоз. «С другой стороны», - сообщила исследовательская группа на medRxiv во вторник.в преддверии экспертной оценки «предыдущая вакцинация, по-видимому, не защищает от нескольких ранее задокументированных результатов COVID-19, таких как длительные признаки COVID, аритмия, боли в суставах, диабет 2 типа, заболевания печени, нарушения сна, а также расстройства настроения и тревожные расстройства». Они добавили, что отсутствие защиты от длительного COVID «вызывает обеспокоенность, учитывая высокую распространенность и бремя» этих длительных проблем.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/breakthrough-infections-can-lead-long-covid-genes-may-explain-critical-illness-2021-10-27/
Там есть и ещё интересное.
Например:
Французские исследователи изучили 72 госпитализированных пациента с COVID-19 в возрасте до 50 лет, в том числе 47 в критическом состоянии и 25 с некритическим заболеванием, а также 22 здоровых добровольца. Ни у одного из пациентов не было хронических состояний, повышающих риск неблагоприятных исходов, таких как болезни сердца или диабет. Генетический анализ выявил пять генов, которые были значительно «активированы» или более активны у пациентов с критическим заболеванием, из которых наиболее частым был ген под названием ADAM9. Как сообщили во вторник в Science Translational Medicine, исследователи увидели тот же генетический образец в отдельной группе из 154 пациентов с COVID-19, в том числе 81, которые были в критическом состоянии. Позже, в лабораторных экспериментах с использованием клеток легких человека, инфицированных коронавирусом, они обнаружили, что блокирование активности гена ADAM9 затрудняет копирование вируса. По их словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить их выводы и определить, стоит ли разрабатывать методы лечения, блокирующие ADAM9.

Сейчас некоторые предложат проводить генетическую экспертизу и по её результатам решать, нужна ли вакцинация.
Хотя, возможно, когда-нибудь так и будет.
ЛАД
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
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