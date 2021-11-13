Дурачков не слушай, Ромка. Сюда слушай. Я тебе подбил двойных ваксов и неваксов. Неваксов больше. Что ещё надо?? А надо как минимум разбираться в количественном составе групп и т.д. Разбирайся!! Мне достаточно,что ты принес то, что тебя же и зарыло. Принесешь лучше -глянем.
Дурачков не слушай, Ромка. Сюда слушай. Я тебе подбил двойных ваксов и неваксов. Неваксов больше. Что ещё надо?? А надо как минимум разбираться в количественном составе групп и т.д. Разбирайся!! Мне достаточно,что ты принес то, что тебя же и зарыло. Принесешь лучше -глянем.
молодец, сравни еще суммарное количество смертей среди ваксов и неваксов без разбивки по возрасту.
Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании проанализировали данные почти о 20000 пациентов с COVID-19 в США, половина из которых были вакцинированы. По сравнению с невакцинированными пациентами, люди, которые были полностью вакцинированы, и в особенности лица младше 60 лет, имели более низкий риск смерти и серьезных осложнений, таких как легочная недостаточность, необходимость в искусственной вентиляции легких, госпитализация в ОИТ, опасные для жизни сгустки крови, судороги и т. Д. психоз. «С другой стороны», - сообщила исследовательская группа на medRxiv во вторник.в преддверии экспертной оценки «предыдущая вакцинация, по-видимому, не защищает от нескольких ранее задокументированных результатов COVID-19, таких как длительные признаки COVID, аритмия, боли в суставах, диабет 2 типа, заболевания печени, нарушения сна, а также расстройства настроения и тревожные расстройства». Они добавили, что отсутствие защиты от длительного COVID «вызывает обеспокоенность, учитывая высокую распространенность и бремя» этих длительных проблем.
Французские исследователи изучили 72 госпитализированных пациента с COVID-19 в возрасте до 50 лет, в том числе 47 в критическом состоянии и 25 с некритическим заболеванием, а также 22 здоровых добровольца. Ни у одного из пациентов не было хронических состояний, повышающих риск неблагоприятных исходов, таких как болезни сердца или диабет. Генетический анализ выявил пять генов, которые были значительно «активированы» или более активны у пациентов с критическим заболеванием, из которых наиболее частым был ген под названием ADAM9. Как сообщили во вторник в Science Translational Medicine, исследователи увидели тот же генетический образец в отдельной группе из 154 пациентов с COVID-19, в том числе 81, которые были в критическом состоянии. Позже, в лабораторных экспериментах с использованием клеток легких человека, инфицированных коронавирусом, они обнаружили, что блокирование активности гена ADAM9 затрудняет копирование вируса. По их словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить их выводы и определить, стоит ли разрабатывать методы лечения, блокирующие ADAM9.
Сейчас некоторые предложат проводить генетическую экспертизу и по её результатам решать, нужна ли вакцинация. Хотя, возможно, когда-нибудь так и будет.
Дурачков не слушай, Ромка. Сюда слушай. Я тебе подбил двойных ваксов и неваксов. Неваксов больше. Что ещё надо?? А надо как минимум разбираться в количественном составе групп и т.д. Разбирайся!! Мне достаточно,что ты принес то, что тебя же и зарыло. Принесешь лучше -глянем.
Уже в Києві більше 50% ваксів. Чекаю перемогу!
Але є одне але. Як бути із смт. та селами? Хто буде колоть там пенсіонерів? Там зараз навіть не фельдшерів нема, ні фельдшерів, ні фельдшерських пунктів. Чи хай повиздихують та зменшать навантаження на ПФ (ніби щось подібне заявляли недавно слуги щодо зайвого баласту)?