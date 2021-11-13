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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 126
Мені вже зробили щеплення
56%
71
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:51

  Hotab написав:В рабочем порядке, когда не было толп больных, во время летнего затишья ,каждый мог и ужалиться


эффект от летних вакцин уже сходит на нет. Поэтому у тех кто летом укололся уже другая проблема - им уже нужно начинать бояться заражения, не смотря на наличие сертификата.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:дурачек мне рассказывал

Дурачков не слушай, Ромка. Сюда слушай.
Я тебе подбил двойных ваксов и неваксов. Неваксов больше. Что ещё надо??
А надо как минимум разбираться в количественном составе групп и т.д. Разбирайся!!
Мне достаточно,что ты принес то, что тебя же и зарыло. Принесешь лучше -глянем.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:53

  Hotab написав:А если я сейчас вам найду не эту страну, котрую Ромасик выбрал как пруф, и не этот удобный для него период, то что? :mrgreen:

а если не найдешь?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:эффект от летних вакцин уже сходит на нет

Зимой наверное уйдет. А может и нет. Но им (если и нужно) достаточно одну, а тем, кто слушал дисидентов, надо 2. Что есть дольше и сложнее.

  Ромасик написав:а если не найдешь?

Та пока и не надо. То, что носишь ты, против тебя же и работает))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:07

  Hotab написав:
  Ромасик написав:дурачек мне рассказывал

Дурачков не слушай, Ромка. Сюда слушай.
Я тебе подбил двойных ваксов и неваксов. Неваксов больше. Что ещё надо??
А надо как минимум разбираться в количественном составе групп и т.д. Разбирайся!!
Мне достаточно,что ты принес то, что тебя же и зарыло. Принесешь лучше -глянем.

молодец, сравни еще суммарное количество смертей среди ваксов и неваксов без разбивки по возрасту.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:молодец, сравни еще суммарное количество смертей среди ваксов и неваксов без разбивки по возрасту.

Зачем? Независимо от результата, это говорит о рандомности и никак не подтверждает твое "ваксы разносят больше". :lol:

Смерти:
Зображення
:mrgreen:

Неси что-то новое :mrgreen:

В этом файле все проив тебя :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:21

Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании проанализировали данные почти о 20000 пациентов с COVID-19 в США, половина из которых были вакцинированы. По сравнению с невакцинированными пациентами, люди, которые были полностью вакцинированы, и в особенности лица младше 60 лет, имели более низкий риск смерти и серьезных осложнений, таких как легочная недостаточность, необходимость в искусственной вентиляции легких, госпитализация в ОИТ, опасные для жизни сгустки крови, судороги и т. Д. психоз. «С другой стороны», - сообщила исследовательская группа на medRxiv во вторник.в преддверии экспертной оценки «предыдущая вакцинация, по-видимому, не защищает от нескольких ранее задокументированных результатов COVID-19, таких как длительные признаки COVID, аритмия, боли в суставах, диабет 2 типа, заболевания печени, нарушения сна, а также расстройства настроения и тревожные расстройства». Они добавили, что отсутствие защиты от длительного COVID «вызывает обеспокоенность, учитывая высокую распространенность и бремя» этих длительных проблем.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/breakthrough-infections-can-lead-long-covid-genes-may-explain-critical-illness-2021-10-27/
Там есть и ещё интересное.
Например:
Французские исследователи изучили 72 госпитализированных пациента с COVID-19 в возрасте до 50 лет, в том числе 47 в критическом состоянии и 25 с некритическим заболеванием, а также 22 здоровых добровольца. Ни у одного из пациентов не было хронических состояний, повышающих риск неблагоприятных исходов, таких как болезни сердца или диабет. Генетический анализ выявил пять генов, которые были значительно «активированы» или более активны у пациентов с критическим заболеванием, из которых наиболее частым был ген под названием ADAM9. Как сообщили во вторник в Science Translational Medicine, исследователи увидели тот же генетический образец в отдельной группе из 154 пациентов с COVID-19, в том числе 81, которые были в критическом состоянии. Позже, в лабораторных экспериментах с использованием клеток легких человека, инфицированных коронавирусом, они обнаружили, что блокирование активности гена ADAM9 затрудняет копирование вируса. По их словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить их выводы и определить, стоит ли разрабатывать методы лечения, блокирующие ADAM9.

Сейчас некоторые предложат проводить генетическую экспертизу и по её результатам решать, нужна ли вакцинация.
Хотя, возможно, когда-нибудь так и будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:30

Цитрин
Ещё один вопрос.
Вы продолжаете рассказывать, что Вы не антивакс?

P.s. Прошу учесть, "антивакс" это не ругательство. Вполне имеете право быть им.
И статьи УК за антивакцинаторство тоже нет. Просто надо быть честным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:35

  Hotab написав:
  Ромасик написав:дурачек мне рассказывал

Дурачков не слушай, Ромка. Сюда слушай.
Я тебе подбил двойных ваксов и неваксов. Неваксов больше. Что ещё надо??
А надо как минимум разбираться в количественном составе групп и т.д. Разбирайся!!
Мне достаточно,что ты принес то, что тебя же и зарыло. Принесешь лучше -глянем.

Уже в Києві більше 50% ваксів.
Чекаю перемогу!

Але є одне але.
Як бути із смт. та селами?
Хто буде колоть там пенсіонерів?
Там зараз навіть не фельдшерів нема, ні фельдшерів, ні фельдшерських пунктів.
Чи хай повиздихують та зменшать навантаження на ПФ (ніби щось подібне заявляли недавно слуги щодо зайвого баласту)?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Уже в Києві більше 50% ваксів.
Чекаю перемогу!

Вона обов'язково буде.
Але сіль в тому,що Ромасики скажуть,що воно і без вакцинації,і без локдауну було б так само. От побачите. :lol:
Hotab
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