Додано: Нед 14 лис, 2021 19:21

Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании проанализировали данные почти о 20000 пациентов с COVID-19 в США, половина из которых были вакцинированы. По сравнению с невакцинированными пациентами, люди, которые были полностью вакцинированы, и в особенности лица младше 60 лет, имели более низкий риск смерти и серьезных осложнений, таких как легочная недостаточность, необходимость в искусственной вентиляции легких, госпитализация в ОИТ, опасные для жизни сгустки крови, судороги и т. Д. психоз. «С другой стороны», - сообщила исследовательская группа на medRxiv во вторник.в преддверии экспертной оценки «предыдущая вакцинация, по-видимому, не защищает от нескольких ранее задокументированных результатов COVID-19, таких как длительные признаки COVID, аритмия, боли в суставах, диабет 2 типа, заболевания печени, нарушения сна, а также расстройства настроения и тревожные расстройства». Они добавили, что отсутствие защиты от длительного COVID «вызывает обеспокоенность, учитывая высокую распространенность и бремя» этих длительных проблем.

Французские исследователи изучили 72 госпитализированных пациента с COVID-19 в возрасте до 50 лет, в том числе 47 в критическом состоянии и 25 с некритическим заболеванием, а также 22 здоровых добровольца. Ни у одного из пациентов не было хронических состояний, повышающих риск неблагоприятных исходов, таких как болезни сердца или диабет. Генетический анализ выявил пять генов, которые были значительно «активированы» или более активны у пациентов с критическим заболеванием, из которых наиболее частым был ген под названием ADAM9. Как сообщили во вторник в Science Translational Medicine, исследователи увидели тот же генетический образец в отдельной группе из 154 пациентов с COVID-19, в том числе 81, которые были в критическом состоянии. Позже, в лабораторных экспериментах с использованием клеток легких человека, инфицированных коронавирусом, они обнаружили, что блокирование активности гена ADAM9 затрудняет копирование вируса. По их словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить их выводы и определить, стоит ли разрабатывать методы лечения, блокирующие ADAM9.

Там есть и ещё интересное.Например:Сейчас некоторые предложат проводить генетическую экспертизу и по её результатам решать, нужна ли вакцинация.Хотя, возможно, когда-нибудь так и будет.