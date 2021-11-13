Додано: Нед 14 лис, 2021 19:47

flyman написав: зайшов з тузів, то лови джокера, думаю, статтю на общепоятном осилиш зайшов з тузів, то лови джокера, думаю, статтю на общепоятном осилиш

Schools are major transmission points for influenza, but not for COVID. While children do get infected, their risk for COVID death is minuscule, lower than their already low risk of dying from the flu.

A Danish study found no statistically significant difference between masking and not masking when it came to coronavirus infection. [Eds. A recent study showed that masks do reduce infections.]

flyman написав: У ваксів вірус слабіше, а у неваксів вірус як Чак Норіс? У ваксів вірус слабіше, а у неваксів вірус як Чак Норіс?

Жалко що ти сам статтю не осилив. Там шістка а не джокерТам нема нічого про те що вакциновані розносять ковід так само як і невакциновані, тільки згадка про препринт з Ізраїлю, а в ньому порівнюють шанси отримати ковід з симптомами та попасти в лікарню для вакцинованих та не вакцинованих, а не заразитися взагалі та заразити когось. До того ж в огляді подібних статей (в тому числі і ізраїльскої) картина порівняння імунітету дещо змінюється і природній та вакцинний імунітет просто рівнозначні.Мені ще сподобалось ось це -В якості доказу що школярі не переносять ковід наводиться факт що вони майже не помирають від нього.- ну в самій редакції не дуже згодні з статтею. але опублікували, напевно бігфарма зажлобилась заплатити за непублікацію. грошей вистачило лише на комментиУ неваксів вірус тупо ігнорує факти що він має бути таким самим як у ваксів, а якщо щось іде не так з переможним гиготом кидає лінк на ліву статтю